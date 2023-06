Comment réparer les murs et les plafonds en plâtre

Conseils d’experts et instructions détaillées sur la réparation des problèmes de murs et de plafonds en plâtre les plus courants, y compris les fissures, les trous et l’affaissement



Certains plâtres sont de mauvaise qualité, ce qui peut les fissurer et les émietter. De plus, les dégâts d’eau causés par le toit ou les fuites de plomberie peuvent décolorer le plâtre et provoquer un pelage ou une efflorescence, le lessivage des sels et des minéraux à la surface.

Le plâtre peut également être endommagé par les contraintes et les contraintes normales des personnes vivant dans une maison : trous de tentures murales, rayures sur les meubles, liquides renversés. Heureusement, la plupart de ces problèmes simples peuvent être facilement résolus.

Les fissures provenant des fenêtres et des portes ou le long des coutures du plafond peuvent signaler des dommages plus importants, vous pouvez donc faire appel à un entrepreneur pour examiner l’intégrité structurelle de votre maison.

Réparation de petites fissures dans le plâtre

Les petites fissures dans le plâtre sont relativement faciles à réparer, à une condition : le plâtre doit être solidement ancré à la latte derrière. Si, lorsque vous appuyez sur le mur, il fléchit comme s’il s’était détaché de sa base de support, appelez un spécialiste du plâtre – la réparation consistera à retirer le plâtre lâche et à le remplacer.

Il suffit d’un peu de composé de rebouchage pour réparer les fissures fines, les trous de clous et les gouges dans un mur de plâtre solidement ancré. Voici comment:

1 Élargissez la fissure. En portant des lunettes de sécurité, prenez un ouvre-boîte à levier et utilisez la pointe pour élargir la fissure à environ 1/8 de pouce, comme illustré à droite. Ou, vous pouvez utiliser un tournevis ou un couteau utilitaire.

2 Soufflez la poussière de plâtre. À l’aide d’une brosse à poils moyens, frottez la zone avec une solution d’eau et de phosphate trisodique (TSP) ou un détergent sans phosphate.

3 Couper de courts morceaux de treillis en fibre de verre auto-adhésif ruban à joints et couvrez la rainure avec.

4 Tremper une éponge dans de l’eau propre et humidifier la zone à réparer.

5 Composé à joints à prise mixte et appliquez-le sur le ruban et la rainure à l’aide d’un couteau à mastic de 3 pouces de large. Lissez-le uniformément et laissez-le sécher.

6 Appliquer une autre couche de pâte à joint avec un couteau à gypse ou un couteau à mastic à lame large. Appliquez-le en douceur et « plumez » les bords afin qu’ils se rétrécissent dans la zone non endommagée. Laisser sécher le composé, puis poncer légèrement pour fondre le patch dans le mur sur les bords.

7 Appliquer un apprêt au latex de haute qualité puis peindre.

Réparation de grandes fissures dans le plâtre

Les fissures plus importantes peuvent être réparées de la même manière :

1 Élargir la fissure avec l’ouvre-boîte et humidifiez les bords de la fissure avec une éponge.

2 Remplissez la fissure à moitié avec du plâtre de colmatage. Quand il a un peu séché, marquez le plâtre avec un clou, comme illustré à droite. Cela donnera à la prochaine couche de plâtre quelque chose à quoi s’accrocher.

3 Humidifiez à nouveau le patch et appliquez une autre couche de plâtre de ragréage sur environ 1/4 de pouce de la surface. Laissez sécher le patch et appliquez une couche d’enduit de finition.

Réparer les trous dans le plâtre

Il est relativement facile de réparer de petits trous dans le plâtre si le support de lattes qui saisit le plâtre est intact. Si le support de la latte est bon, vous pouvez mélanger le composé à joints avec du plâtre de Paris pour le patch.

Brossez d’abord le plâtre et la poussière. En travaillant des bords vers l’intérieur, poussez le mélange de plâtre dans et à travers la latte pour une bonne adhérence. Appliquez une première couche « à gratter ». Laissez sécher, puis appliquez une couche de finition.

S’il n’y a pas de support approprié derrière le trou, installez d’abord le support. Commencez par agrandir le trou juste assez pour exposer une latte ferme autour du périmètre. À l’aide de cisailles à tôle, coupez un morceau de treillis métallique suffisamment grand pour se tasser et remplir l’ouverture lorsque vous le poussez dans le trou. Si nécessaire, enroulez des attaches métalliques autour d’un ou deux goujons ou bâtons pour le maintenir en place jusqu’à ce que le mélange de plâtre durcisse.

Appliquez le mélange de plâtre en couches, permettant à chacun de prendre avant d’appliquer le suivant. Lorsque le patch est terminé et sec, coupez simplement le fil exposé.

Lisser la couche de surface peut être délicat, surtout si le trou est grand et que vous avez des compétences limitées en matière de plâtrage. Dans ce cas, n’utilisez que du composé à joints pour la couche finale. Lorsque le patch est sec, utilisez du papier de verre fin pour poncer la surface en douceur. Ensuite, apprêtez-le et peignez-le pour qu’il corresponde au mur.

Comment réparer le plâtre affaissé

L’écaillage et la fissuration du plâtre sont des éléments de réparation relativement mineurs, mais lorsque le plâtre commence à s’affaisser ou à « ventre » d’un mur ou d’un plafond, cela indique des problèmes plus profonds.

Le plâtre est lourd et il a besoin d’une base solide et bien ancrée pour supporter son poids. Cette base est généralement constituée de bandes de bois ou de treillis métallique (tous deux appelés lattes) qui sont clouées à la charpente du mur et du plafond. Lorsque le plâtre est appliqué, il se faufile à travers la latte, créant des « clés » qui durcissent pour former un lien intégral solide avec le mur.

Au fil des ans, le plâtre peut se dessécher et perdre sa force de maintien, ou s’affaiblir à cause des vibrations, et les clés commencent à se détacher. La latte peut également s’éloigner de la charpente. La gravité et le poids du plâtre s’exercent, et le premier signe est souvent un affaissement, suivi éventuellement de l’effondrement de la surface du plâtre.

À ce stade, vous voudrez peut-être faire appel à un professionnel. Réparer une grande surface murale est déjà assez difficile, mais si le plafond commence à s’affaisser, travailler au-dessus de votre tête avec des matériaux lourds et difficiles à manipuler n’est pas une tâche facile. Si vous souhaitez toujours tenter vos propres réparations, voici comment :

1 Tout d’abord, protégez le sol sous votre zone de travail, car une fois que vous avez commencé, toute la zone affectée pourrait céder. Pour empêcher la poussière de plâtre de se répandre dans le reste de la maison, accrochez des draps humides ou du ruban adhésif en plastique sur les portes et placez un ventilateur d’extraction dans une fenêtre. Si vous craignez qu’une grande partie du plafond ne tombe en même temps, construisez des supports en forme de T à partir de 2 par 4 et utilisez-les pour maintenir un morceau de contreplaqué à plat contre le plafond pendant que vous travaillez.

2 Utiliser un marteau et un ciseau à froid ou une barre de démolition pour ébrécher une petite zone au bord du renflement (portez des lunettes de sécurité). Une fois que vous pouvez voir derrière la surface, vous devriez être en mesure de dire si le plâtre s’est détaché de la latte ou si la latte elle-même s’est détachée de la charpente. Si la latte s’est détachée et que le plâtre y adhère toujours bien, vous pourrez peut-être refixer la latte à la charpente sans enlever le plâtre.

3 Utilisez de longues vis à cloison sèche qui pénétreront au moins la moitié de leur longueur dans la charpente en bois. Commencez près du bord du renflement et appuyez sur le plafond vers le haut pendant que vous vissez les vis (vous devrez peut-être déplacer votre support en contreplaqué et les tés qui le maintiennent pendant que vous travaillez). Étant donné que le plâtre et la latte forment une feuille intégrale, comme un morceau de cloison sèche, il peut remonter sans problème. Cependant, si la latte s’est déformée, ou si les vieux clous de la charpente empêchent la latte de revenir à sa position d’origine, cela peut s’avérer impossible. Vous devrez peut-être d’abord enlever une grande partie ou la totalité du plâtre juste pour remettre la latte en place.

Remarque : Veuillez consulter le commentaire du lecteur au bas de cette page pour une méthode de rattachement des plafonds affaissés à l’aide de trous percés le long de la ligne de fissure des deux côtés.

4 Si la latte est encore ancrée aux solives du plafond et que le plâtre s’est détaché, votre seule option est d’enlever l’ancien plâtre. C’est un sale boulot, mais s’il n’y a rien qui retienne le plâtre à la charpente, il tombera rapidement.

Il existe une autre astuce que les professionnels utilisent pour réparer les murs et les plafonds en plâtre qui ont échoué : laissez l’ancien plâtre en place et recouvrez toute la zone avec de nouvelles cloisons sèches. De longues vis avec des têtes de rondelle sont utilisées pour remonter la cloison sèche et l’ancien plafond jusqu’à la charpente, ou aussi près du niveau que possible. Vous vous retrouvez avec une surface de cloison sèche, mais cela élimine une fois pour toutes les problèmes d’affaissement, de fissuration et d’écaillage du plâtre.