Comment réparer les gouttières et les descentes pluviales

Conseils d’experts sur la réparation de tuyaux de descente et de gouttières. Arrêtez les fuites de gouttière et évitez que la structure de votre maison ne subisse des dégâts d’eau.

Quatre des problèmes les plus courants rencontrés par les gouttières sont les fuites, l’affaissement, le débordement et l’accumulation des eaux de ruissellement autour de la maison. Si elle n’est pas surveillée, l’une de ces conditions peut causer de graves dégâts d’eau à la maison et à ses fondations. Heureusement, les correctifs sont à la portée même d’un bricoleur modestement qualifié. Remarque : Veuillez consulter notre article sur la sécurité des échelles.

Comment réparer les gouttières qui fuient

Si vos gouttières fuient, les principaux suspects sont les joints entre les sections. L’eau stagnante dans les gouttières finira par rouiller les joints en acier galvanisé ou s’infiltrer à travers les joints des gouttières en aluminium.

Vérifiez d’abord les signes d’eau stagnante et d’affaissement. Ajustez ou ajoutez des crochets de gouttière au besoin (voir plus sur les crochets ci-dessous).

Laissez sécher l’intérieur des gouttières et brossez les joints qui fuient. Appliquez du silicone ou un composé de calfeutrage spécial pour gouttières le long des joints à l’intérieur et à l’extérieur pour sceller les fuites, comme indiqué ci-dessus. Vous pouvez acheter du composé de calfeutrage pour gouttières en ligne.

Bouchez les petits trous avec du ciment à toiture. Utilisez un couteau à mastic pour étaler généreusement le ciment autour du trou. Essayez de le faire par temps chaud, mais si le temps est frais, réchauffez le ciment à température ambiante pour qu’il se répande facilement.

Réparez les gros trous dans les gouttières en les recouvrant de patchs. Prenez un patch en tôle, incorporez-le dans du ciment pour toiture en asphalte, puis appliquez une autre couche de ciment sur le patch, comme indiqué ci-dessous. Remarque : Pour enlever le ciment à toiture de vos mains ou de vos outils, utilisez de l’huile végétale sur un chiffon. Parcourez le ciment de toiture d’asphalte sur Amazon.

Si votre région offre des précipitations abondantes, vous voudrez peut-être faire couler votre tuyau de descente dans un puits sec. Le puits doit être un trou de 2 à 4 pieds de large et 3 pieds de profondeur, ou un baril de 55 gallons – avec les deux extrémités retirées et remplies de pierres – que vous avez enterré et percé de trous. Les tuyaux de drainage souterrains doivent être inclinés vers le puits sec, ce qui éloignera l’eau des fondations de la maison. Vérifiez vos codes de construction locaux avant l’installation.

Gouttières débordantes

Les gouttières qui débordent peuvent poser de sérieux problèmes aux murs et aux fondations de votre maison. Si vos gouttières débordent lors d’une forte pluie, soit les gouttières et/ou les descentes pluviales sont bouchées, les gouttières s’affaissent et empêchent ainsi l’eau d’atteindre les descentes pluviales, soit les gouttières et les descentes pluviales ne sont pas assez grandes pour supporter le volume de ruissellement de pluie.

Les gouttières qui s’affaissent sont un problème différent – et plus elles se remplissent d’eau, plus elles sont susceptibles de s’affaisser car elles deviennent si lourdes lorsqu’elles sont pleines. Si les gouttières débordent mais ne sont pas affaissées ou obstruées, vous devrez probablement installer de nouveaux tuyaux de descente et gouttières plus grands.

Gouttières affaissées

Lorsqu’elles sont pleines d’eau, les gouttières peuvent devenir extrêmement lourdes. En conséquence, les types fabriqués à partir de matériaux flexibles tels que l’aluminium, le vinyle et l’acier galvanisé peuvent commencer à se plier et à s’affaisser et leurs cintres à se desserrer. Lorsque cela se produit, ils cessent de faire un bon travail de drainage efficace de l’eau de pluie, permettant à l’eau de s’accumuler sur leur longueur. Ceci, bien sûr, ne fait qu’exacerber le problème, les rendant plus lourds et les faisant s’affaisser encore plus.

Pour déterminer si vos gouttières s’affaissent, vérifiez s’il y a des signes d’eau stagnante ou des marques d’eau le long des côtés intérieurs des gouttières. À l’aide d’un niveau à bulle, vérifiez la pente – les gouttières doivent baisser d’environ 1/4 de pouce tous les 10 pieds de course vers les tuyaux de descente.

Pour réparer une gouttière affaissée, vous devrez peut-être remplacer les crochets ou, à tout le moins, les remettre en place. Si les gouttières sont maintenues par des cintres à pointes et viroles, utilisez un marteau pour enfoncer la longue pointe, en vous assurant qu’elle s’enfonce dans du bois massif. S’il ne tient pas fermement, vous devrez peut-être le remplacer par un clou galvanisé encore plus long ou, mieux encore, une longue vis.

Pour serrer les crochets de gouttière de style clip, vous devrez soulever le matériau de couverture le long de l’avant-toit et rattacher les crochets au revêtement. Veillez à ne pas fissurer ou créer de trous dans la toiture.

Le tuyau de descente de gouttière est obstrué ou desserré

Les tuyaux de descente peuvent se détacher de la sortie de la gouttière ou entre les sections. Cela se produit souvent lorsque les coudes des sections sont obstrués par des débris.

Démontez les sections et nettoyez les débris.

Ensuite, pour les fixer à nouveau, poussez les sections de tuyau de descente et/ou les coudes ensemble, percez des avant-trous si nécessaire et fixez-les avec deux vis à tôle galvanisée n° 8 de 3/8 de pouce. (N’utilisez pas de vis plus longues car des débris s’y accrocheraient.) Assurez-vous que les sangles d’ancrage qui maintiennent les tuyaux de descente au mur sont bien fixées.

Fixez le tuyau de descente supérieur à la sortie courbe en S avec une ou deux vis à chaque joint pour un retrait facile pour un nettoyage régulier.

Eau de ruissellement de la piscine

Les descentes pluviales qui déversent l’eau de pluie directement à la base de vos murs extérieurs peuvent créer de sérieux problèmes. Au fur et à mesure que l’eau s’accumule et s’infiltre dans le sol, elle peut éventuellement pénétrer dans la fondation. Pour cette raison, il est important de diriger l’eau de pluie loin de la maison.

La meilleure façon de le faire est d’utiliser un inverseur de descente. Ces appareils simples s’adaptent au fond des descentes pluviales et, comme dans le cas de celui illustré ici, se déploient pour transporter l’eau à plusieurs mètres de la maison. Appelé « tuyau de descente à recul automatique », il s’agit d’un dispositif simple et peu coûteux. Parcourez les descentes pluviales à rappel automatique sur Amazon.

Une autre option consiste à enterrer un tuyau de drainage en ABS de 4 pouces de diamètre sous le sol, mais gardez à l’esprit que cela peut se boucher avec le temps.

Ressource en vedette : Obtenez un professionnel de la réparation de gouttières locales présélectionné