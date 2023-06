Comment réparer les armoires

Les armoires sont au cœur des cuisines et des salles de bain, essentielles à la fois à la forme et à la fonction de ces pièces. Ils fournissent un stockage essentiel et sont les principaux contributeurs au style et à la beauté. Ils sont également parmi les appareils les plus chers et les plus permanents et, de ce fait, remplissent leurs fonctions pendant de nombreuses années.

L’usure n’est que naturelle. Les portes s’affaissent, les tiroirs collent, les surfaces se ternissent et les finitions s’usent. Cet article vous montrera comment résoudre ces problèmes et faire en sorte que vos armoires fonctionnent correctement et soient belles.

Réparation des surfaces de l’armoire

Les petits éclats et les entailles dans les armoires en bois peuvent être remplis de bouche-pores en plastique, vendu dans des couleurs assorties à la plupart des teintures à bois. Si les dommages se situent dans une zone bien visible, il peut être difficile d’effectuer une réparation « transparente ». Testez le mélange et la correspondance des couleurs dans une zone invisible avant de tenter une réparation visible.

Lors de la retouche d’une armoire ébréchée ou éraflée, l’astuce consiste à faire correspondre la couleur. Si vous utilisez les couleurs de peinture ou de teinture d’origine du fabricant, que vous pourrez peut-être trouver auprès d’un distributeur local ou d’un détaillant d’armoires, sachez que la finition peut s’être estompée avec le temps.

Vous devrez peut-être peindre une surface entière, en commençant et en terminant par un bord de l’armoire, car les retouches ponctuelles sont plus évidentes sur les armoires décolorées, telles que les zones de cuisson proches de la chaleur, de la graisse et de la suie en suspension dans l’air.

Si les armoires en bois sont fissurées ou fendues, le collage et le serrage peuvent effectuer la réparation. Les entailles profondes et les réparations irréparables peuvent demander un peu plus d’efforts :

1 Utilisez une scie à dents fines pour couper la zone endommagée, en faisant des coupes lisses et droites. Coupez ensuite une pièce de remplacement légèrement surdimensionnée du même matériau et fixez-la avec de la colle et, si nécessaire, de petits clous de finition ou des vis à tête fraisée. Poncer la réparation avec du papier de verre fin, puis teindre ou peindre pour correspondre à l’original.

2 Si vous avez affaire à une entaille profonde, nettoyez le bois endommagé puis remplissez la zone avec un kit de réparation de bois époxy. Laisser sécher, puis poncer et teindre ou peindre pour correspondre. Ce matériau fonctionne étonnamment bien, et la réparation est souvent aussi solide que le bois. Le mastic époxy est imperméable et peut donc être utilisé là où les dommages au bois d’origine ont été causés par des conditions humides.

Fixation des portes d’armoires

Les portes d’armoires très utilisées peuvent, avec le temps, se dérégler pour diverses raisons. Si les portes de votre armoire s’affaissent, se balancent ou se ferment mal, suivez les étapes suivantes :

Les ajustements simples des charnières sont faciles à faire et de nombreuses armoires ont des charnières qui vous permettent d’effectuer des micro-ajustements dans n’importe quelle direction.

Pour les charnières simples, desserrez les vis de montage juste assez pour que les charnières puissent bouger, mais pas au point que la porte s’affaisse. Calez la porte de manière à ce qu’elle soit d’équerre avec l’ouverture de l’armoire, en utilisant des cales si nécessaire, puis resserrez les vis.

La plupart des charnières de style européen ont des configurations de réglage intégrées, et il en existe plusieurs types. L’un a une seule vis reliant les deux moitiés de la charnière. Desserrez légèrement cette vis et vous pourrez repositionner la porte verticalement ou horizontalement, puis resserrez.

Un autre type de charnière a une barre coulissante avec une vis de réglage pour les réglages horizontaux et une vis de réglage séparée pour les réglages verticaux. Les charnières les plus récentes ont des plaques de montage encliquetables qui vous permettent de régler à la fois la hauteur et la profondeur.

Ajuster les portes des armoires

1 Serrez les vis de fixation de la charnière. Si cela n’aide que pendant un certain temps, ou si les trous sont tellement usés que les vis ne tiennent plus, retirez les vis une par une, versez un peu de colle blanche dans chaque trou, puis insérez des cure-dents dans les trous. Essuyez tout excès de colle et, une fois la colle sèche, coupez les cure-dents au ras de la surface à l’aide d’un couteau utilitaire. Ensuite, vissez de nouvelles vis dans les trous remis à neuf (vous devrez peut-être d’abord percer de petits trous pilotes).

2 Remplacer les vis de charnière avec des vis plus longues ou plus grosses. Cela nécessite généralement de percer des avant-trous plus profonds, ce qui peut ne pas être possible avec certaines armoires, ou d’utiliser des vis de plus grand diamètre, qui peuvent ne pas s’adapter aussi bien aux charnières qu’aux originaux. Pour ces raisons, accordez une attention particulière à cette option.

3 Déplacez les charnières. Si les trous de vis ou les emplacements de montage sont très usés, essayez de déplacer chaque charnière vers un nouvel endroit où le bois est plus solide. Cela fonctionne mieux si le matériel est caché, sinon les anciens emplacements seront visibles, en particulier là où les feuilles de charnière se montent sur la face des portes. Si vous décidez d’opter pour cette option, vous pouvez également envisager des charnières à fermeture automatique, qui éliminent le besoin de loquets.

Enlever le papier d’étagère tenace

Pour soulever le vieux papier d’étagère, vous devrez réchauffer et dissoudre le support adhésif. Pour commencer, décollez un coin. Continuez à soulever pendant que vous vaporisez de l’eau tiède sur le support. Les résidus tenaces peuvent généralement être éliminés avec de l’huile végétale. Si vous retirez le papier en vue de la peinture, lavez l’étagère avec de l’eau savonneuse, rincez et laissez sécher complètement.

Réparations de tiroirs d’armoires

Les tiroirs des armoires peuvent présenter divers problèmes qui les rendent difficiles, voire impossibles à utiliser. Ils peuvent se coincer, leurs patins peuvent être endommagés ou les boîtes elles-mêmes peuvent se briser. Les tiroirs surchargés en sont souvent la cause, alors assurez-vous d’éviter de trop les remplir d’objets lourds ou d’empiler le contenu trop haut. Vérifiez également que les glissières ne se sont pas desserrées ou n’ont pas été désalignées.

Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour réparer les tiroirs de votre armoire :

Tiroir coincé

Un tiroir ou une étagère coulissante qui sort de son rail peut être difficile à retirer sans l’endommager davantage. Essayez de travailler la fine lame d’un couteau à mastic entre le tiroir et le rail, puis tapotez doucement le tiroir pour le remettre en ligne. Si vous réussissez, la glissière du tiroir se mettra en place et vous pourrez retirer le tiroir et corriger le problème qui l’a fait déraper.

Glissières de tiroir brisées ou endommagées

Les glissières de tiroir brisées ou endommagées vous rappellent sans cesse qu’elles doivent être réparées. Dans certains cas, le problème est simplement qu’une ou plusieurs des vis de montage sur les patins sont tombées. Vous pouvez réparer cela en remplaçant simplement la ou les vis.

Le plus souvent, les patins sont pliés ou cassés. Dans ce cas, le remède le plus simple est de les remplacer.

Pour une ouverture et une fermeture de tiroir plus douces et sans problème, achetez des ensembles de glissières à roulement à billes préfabriqués en métal qui se fixent au fond ou aux côtés du tiroir, selon la construction de votre tiroir et le type de glissière actuel.

1 Retirer le tiroir en le tirant puis en soulevant la façade pour dégager le tiroir de son rail.

2 Vérifiez les patins sur le tiroir et à l’intérieur du meuble. S’ils sont simplement pliés ou mal alignés, remodelez-les avec une paire de pinces et remettez les tiroirs en place.

3 Si quelque chose est cassé, dévisser les glissières du tiroir et du meuble.

4 Acheter des remplacements dans une quincaillerie ou un centre de rénovation domiciliaire. Assurez-vous d’emporter l’ensemble de glisse complet (les deux moitiés) comme échantillon de ce dont vous aurez besoin.

5 Visser les nouveaux patins à l’armoire et au tiroir et faites glisser le tiroir à l’intérieur.

Boîte à tiroir cassée

Les tiroirs sont robustes mais de construction simple. Lorsqu’ils se cassent, le plus souvent, cela est dû à une fente dans le bois ou à un joint de colle qui s’est détaché. Réparez les fentes en réalignant et en collant ensemble les morceaux cassés (utilisez de la colle à bois) et serrez-les ensemble pendant au moins une heure. Faites de même avec des joints séparés, mais nettoyez d’abord soigneusement autant de vieille colle que possible, en prenant soin de ne pas endommager le joint ou le bois lui-même.