Comment réparer des stores cassés ou pliés

Conseils d’experts pour réparer rapidement et facilement les stores endommagés ou cassés

Les stores de fenêtre travaillent dur pour filtrer la lumière naturelle, maintenir l’intimité et garder une maison fraîche pendant les journées chaudes. Mais la vie avec des enfants, des animaux domestiques ou même un conjoint distrait peut causer des dommages. Et lorsque les stores ne fonctionnent pas correctement, votre intimité, votre confort et votre décor peuvent être compromis. La bonne nouvelle est que vous pouvez résoudre vous-même de nombreux problèmes de stores en quelques minutes. Voici quelques-uns des problèmes les plus courants et comment les résoudre.

Latte cassée sur un store vertical

Trouvés sur les fenêtres verticales ou les portes coulissantes qui mènent à l’extérieur, les stores verticaux sont souvent installés dans les zones à fort trafic et sont tentants pour les enfants à saisir et les animaux domestiques à écraser. Le résultat commun ? Une latte tombée.

Solution: Au sommet de la latte arrachée, vous devriez voir une fente qui est censée entrer dans un clip, qui la fixe au caisson. Comme solution rapide, retournez le store et percez un trou à l’autre extrémité. Ensuite, vous pouvez le raccrocher. Vous pouvez également utiliser du ruban adhésif solide ou même un trombone pour réparer la fente cassée et replacer le store dans le caisson.

Lamelles de stores fissurées ou pliées

Les stores des fenêtres peuvent se fissurer ou se plier si les animaux domestiques ou les enfants sont durs avec eux, ou même si les enfants ou les animaux domestiques écartent innocemment les stores fermés pour jeter un coup d’œil à l’extérieur. Heureusement, une latte endommagée ne nécessite pas un tout nouveau traitement de fenêtre – vous pouvez résoudre ce problème de store de fenêtre.

Solution: Si vous avez une latte supplémentaire, retirez le store fissuré et remplacez-le. Si vous n’en avez pas de supplémentaire, prenez une lamelle du bas des stores et déplacez-la vers la position de lamelle endommagée.

Voici comment le réparer :

Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer les deux (ou plus) bouchons au bas des stores qui retiennent et recouvrent les cordes de levage ou la corde centrale plus épaisse.

Tirez la ficelle à travers le trou et dénouez le nœud. (Soyez prudent, car vous devrez renouer ou nouer cette ficelle après avoir effectué la réparation.) Retirez la ficelle de levage.

Retirez la lame cassée et insérez la lame de remplacement. Réenfilez ensuite la corde de levage en vous assurant de suivre le même parcours à travers les lattes.

Repoussez la ficelle à travers la base et attachez chaque côté pour qu’ils soient de la même longueur.

Remettez les bouchons en place. Vous pouvez les fixer à l’aide d’un marteau ou d’un maillet en caoutchouc.

Le store de fenêtre a un cordon de levage cassé

Le cordon de levage est un élément essentiel de la mécanique du store. S’il casse, vous ne pouvez pas ouvrir et fermer les stores.

Solution: Vous pouvez remplacer vous-même le cordon de levage. Cherchez-en un dans votre quincaillerie locale. Si vous n’en trouvez pas, vous pouvez vous adresser à un fabricant de stores ou acheter une ficelle dans un magasin d’artisanat.

Ouvrez les supports, sortez les stores, placez-les sur une surface plane et tirez sur le cordon de levage jusqu’à ce que toutes les lattes soient rapprochées.

Coupez le cordon à la mêlée et tirez le morceau jeté à travers la dernière barre.

Reliez le nouveau et l’ancien cordon en collant à chaud leurs extrémités et en les enroulant dans une bande de ruban électrique en plastique de trois pouces de long.

Raccrochez les stores et tirez le nouveau cordon de levage à travers le passage du cordon. D’une main, guidez le cordon à travers le matériel et les lattes de la caisse de tête. Avec l’autre main, tirez sur l’ancien cordon de levage. Lorsque votre épissure est dégagée de la caisse de tête, guidez le nouveau cordon de levage jusqu’à la dernière barre, détachez l’épissure et attachez vos tirettes en plastique à l’extrémité du nouveau cordon.

Stores verticaux bloqués

Avez-vous déjà essayé d’ouvrir vos stores verticaux et ils ne bougent tout simplement pas ? Bonne nouvelle – il existe une solution simple à cela.

Solution: Ne forcez pas les stores à s’ouvrir s’ils semblent bloqués. Au lieu de cela, trouvez la source du bourrage et résolvez-le doucement.

Assurez-vous que les lattes sont bien alignées dans les clips. Assurez-vous également que les extrémités sont toutes uniformes et que les lattes ne sont pas repliées les unes derrière les autres. (Si tel est le cas, tout ce que vous devrez peut-être faire est de les faire pivoter en place.)

Tirez un spray de silicone dans le rail supérieur des stores verticaux.

Ouvrez et fermez complètement les stores plusieurs fois pour vous assurer que le spray de silicone est uniformément enduit.

Ils devraient fonctionner à nouveau dans quelques minutes.

Ne paniquez pas si vos fidèles stores ont besoin d’un peu d’attention. Avec un peu d’huile de coude et quelques outils simples, ils travailleront à nouveau dur pour vous.