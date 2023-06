Comment réparer des conduites d’eau gelées

Apprenez les meilleures façons de réparer les tuyaux gelés avec ce guide détaillé. Couvre la rupture des blocages de glace, l’isolation des tuyaux et la prévention du gel des tuyaux.

Lorsque le temps est très froid, l’eau dans les tuyaux exposés aux températures extérieures peut geler. Le premier signe de cette condition est un débit d’eau bloqué ou réduit aux robinets. Si vous n’agissez pas rapidement, les tuyaux peuvent éclater.

Trouver un blocage gelé peut être difficile. Au premier signe d’un bloc, ouvrez le robinet et suivez le tuyau d’alimentation jusqu’à l’endroit où le tuyau passe près des murs extérieurs ou passe à l’extérieur des zones chauffées.

Il y a souvent un robinet extérieur (également appelé tuyau d’arrosage ou bouche d’incendie) situé à l’endroit où l’approvisionnement en eau entre dans la maison.

Briser un blocage de glace

Faire fondre la glace dans un tuyau est facile, en utilisant l’un des nombreux appareils de chauffage : un pistolet thermique, un sèche-cheveux, un coussin chauffant, une lampe chauffante ou, à la rigueur, un chalumeau au propane (faites très attention à protéger les matériaux inflammables de la flamme) . Laissez un robinet à proximité ouvert pour que l’eau puisse s’écouler.

Isolation des conduites d’eau

Une fois la glace fondue et les tuyaux refroidis, évitez qu’ils ne gèlent à nouveau en les recouvrant de manchons isolants en mousse. Mettez de l’isolant autour de tous les tuyaux qui traversent des espaces non chauffés pour les protéger du gel. Vous pouvez acheter une isolation en mousse tubulaire de type manchon. Chaque tube est tranché sur sa longueur. Vous le glissez sur le tuyau comme une veste. Coupez simplement les morceaux à longueur avec un couteau utilitaire et poussez-les sur les tuyaux.

Sur les tuyaux extérieurs, l’isolation doit s’étendre à environ 12 pouces sous la ligne de gel, ce qui représente la profondeur moyenne à laquelle le sol est susceptible de geler année après année.

Prévention du gel des tuyaux

Pour éviter que les tuyaux ne gèlent en premier lieu, il y a quelques choses que vous pouvez faire :

Assurez-vous que les tuyaux extérieurs sont enterrés sous la ligne de gel. Si ce n’est pas le cas et que votre maison se trouve dans une zone où il y a des gels fréquents, vous voudrez peut-être envisager de faire effectuer ce travail par un entrepreneur en plomberie qualifié.

Comme indiqué ci-dessus, isolez les tuyaux qui sont exposés à l’extérieur ou qui passent dans des vides sanitaires, des sous-sols, des greniers et des murs non chauffés. Isolez les cavités où passent les conduites d’eau, entre les solives de plancher et les poteaux muraux, par exemple.

Installez un robinet ou une bouche d’incendie extérieur antigel comme indiqué dans cette vidéo utile de Julio Caluori de Go2Learn.

Ressource en vedette : Obtenez un professionnel de la plomberie local présélectionné