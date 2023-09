Comment rendre votre lessive plus durable

J’adorais l’odeur du linge propre. Malheureusement, j’ai associé le mot « propre » aux produits chimiques que les fabricants mettaient dans les détergents et les feuilles d’assouplissante, suggérant l’odeur du linge propre.

Le fait est que ces produits chimiques ne sont pas si propres. Ils sont mauvais pour notre santé, pour l’environnement et pour les personnes qui vivent à proximité des usines de fabrication.

Du point de vue de la santé à domicile, il est particulièrement important d’y remédier, car nous passons presque chaque instant de notre vie immergés dans les produits chimiques résiduels contenus dans nos vêtements et notre literie. Notre lessive rejette également des microplastiques dans l’environnement tout en consommant un excès d’eau et d’énergie. Avec un ménage américain moyen effectuant 300 brassées par an, cela représente vraiment un chiffre.

Mais il existe des moyens simples d’atténuer la plupart de ces problèmes. Voici quelques idées pour rendre votre lessive plus durable.

Utilisez de l’eau froide

Environ 90 % de la consommation d’énergie de votre lave-linge provient du chauffage de l’eau. Utiliser de l’eau froide réduit les émissions de CO2 de votre foyer tout en étant plus doux pour vos vêtements et votre budget.

Recherchez des savons qui fonctionnent efficacement à l’eau froide.

Réservez des charges d’eau tiède et chaude pour les vêtements qui doivent être désinfectés ou ceux qui sont fortement tachés de graisse, de saleté et d’herbe.

Utilisez moins de savon

La plupart d’entre nous utilisons plus de détergent que nécessaire, ce qui signifie que nous utilisons ensuite plus d’eau pour l’éliminer de nos vêtements.

«Les machines à laver sont dotées de cycles de rinçage supplémentaires uniquement pour éliminer l’excès de détergent que les gens y mettent», explique Justin Reinke, vice-président du marketing chez Beko Home Appliances. « Si vous utilisez la bonne quantité pour commencer, vous pouvez éviter le rinçage supplémentaire. »

Lavez les articles moins souvent

« Mis à part les articles comme les chaussettes et les sous-vêtements qui doivent être lavés après chaque utilisation, la plupart des vêtements n’ont pas besoin d’être lavés aussi souvent qu’on le pense », explique Tonya Harris, spécialiste de la toxicité environnementale et auteur de La méthode légèrement plus verte. Levi’s recommande de laver les jeans une fois toutes les 10 utilisations au maximum.

Lavez les vêtements lorsqu’ils sont visiblement sales ou commencent à sentir mauvais, bien sûr.

Rafraîchissez les vêtements entre les vêtements en les suspendant à l’extérieur, en les repassant ou simplement en les suspendant à l’extérieur de votre douche.

Choisissez des vêtements naturels et obtenez un filtre microplastique

Beaucoup de nos vêtements sont fabriqués au moins partiellement en plastique. Lorsque nous les lavons et les séchons, de minuscules fibres (microplastiques) se détachent et s’écoulent dans les égouts. Comme la plupart des usines de traitement de l’eau ne peuvent pas les filtrer, elles finissent dans les cours d’eau, les zones humides et l’océan, où elles nuisent à la faune.

Choisissez des vêtements, des serviettes et de la literie fabriqués à partir de fibres naturelles comme le coton, la laine, le lin et le chanvre.

Sécher les tissus synthétiques à l’air libre.

Utilisez un filtre microplastique dans votre lavage, ce qui réduira mais n’éliminera pas le problème. Harris recommande Planet Care, Guppyfriend et Cora Ball.

Utilisez une corde à linge

Les choix de séchage les plus durables sont la lumière du soleil et une bonne brise.

«Les étendoirs et les séchoirs permettent d’économiser beaucoup d’énergie», déclare Leslie Reichert, podcasteuse et auteur de La joie du nettoyage écologique. « Vous pouvez même les utiliser par temps froid. Les vêtements gèlent et l’eau s’évapore.

Le séchage sur fil est également généralement plus facile pour vos vêtements.

Utilisez des produits de lessive non toxiques

De nombreux détergents à lessive, détachants, assouplissants textiles, feuilles assouplissantes et parfums contiennent des ingrédients nocifs pour nous et pour l’environnement.

« La plupart des détergents à lessive restent dans vos vêtements », explique Reichert. « C’est la science derrière les « détergents ». Les produits chimiques restent dans le tissu et dissuadent la saleté. D’où le nom. »

Recherchez des formulations qui répertorient tous leurs ingrédients. Évitez particulièrement les muscs synthétiques, le terme « parfum » si le fabricant ne précise pas de quoi il s’agit, les agents blanchissants fluorescents et les produits contenant du bron (borate), explique Samara Geller, directrice principale de la science du nettoyage de l’EWG.

Choisissez des produits bénéficiant de certifications tierces de l’Environmental Protection Agency (EPA) Safer Choice, Green Seal, Ecologo et EWG Verified.

Les détergents à lessive concentrés rechargeables et les savons à lessive non liquides réduisent les déchets plastiques provenant des pichets et les émissions liées au transport.

De nouvelles preuves montrent que les plastiques solubles (PVA) entourant les dosettes de lave-linge et infusés dans les feuilles de lessive causent des dommages écologiques. Certains produits contenant des PVA prétendent à tort être sans plastique.

Quelques marques de confiance à essayer : Molly’s Suds, Blueland et Pardo Naturals.

Mieux encore, dit Reichert, fabriquez votre propre savon à lessive. « Les produits de nettoyage faits maison sont plus sûrs et beaucoup plus abordables », explique Reichert. « J’ai un livre de recettes avec plus de 100 recettes qui fonctionnent vraiment. »

Feuilles de séchage de fossé

Les feuilles assouplissantes sont mauvaises pour l’environnement. La plupart libèrent des COV et/ou contiennent des produits chimiques perturbateurs hormonaux.

« Au lieu de cela, je recommande les boules de séchage en laine », explique Harris. « Ils aident à prévenir l’électricité statique et peuvent aider les vêtements à sécher plus rapidement. Ajoutez du vinaigre blanc dans le compartiment assouplissant de la machine à laver comme alternative durable pour adoucir les vêtements.

Choisissez judicieusement les nouveaux appareils électroménagers

La technologie des laveuses et des sécheuses a parcouru un long chemin au cours des dix ou vingt dernières années. Les nouvelles laveuses consomment environ trois quarts d’énergie et d’eau en moins, et les sécheuses à pompe à chaleur sont beaucoup plus efficaces.

Les laveuses à chargement frontal sont presque toujours plus économes en énergie et en eau que les laveuses à chargement vertical.

Les laveuses avec options vapeur éliminent la saleté sans utiliser trop d’énergie ni de savon.

Les sèche-linge à pompe à chaleur sont le type le plus efficace, et des remises et des incitations fiscales sont disponibles pour eux.

Lorsque vous achetez une laveuse ou une sécheuse, procurez-vous-en une avec une cote Energy Star.

Choisissez des marques qui font des efforts et des innovations en matière de développement durable. Beko fabrique l’un des ensembles lave-linge/sèche-linge les plus économes en énergie, avec une cuve de lavage dans la laveuse appelée RecycledTub en partie fabriquée à partir de bouteilles recyclées et une fabrication neutre en carbone.

Ne vous laissez pas écorcher

Certaines entreprises utilisent des mots à la mode comme non toxique, doux, biodégradable, naturel et respectueux de l’environnement, mais cela ne signifie pas qu’ils sont réellement sans danger pour vous et pour l’environnement. Cette pratique, appelée greenwashing, n’est souvent qu’une tactique marketing. Encore une fois, recherchez une vérification par un tiers et un emballage qui inclut la divulgation complète des ingrédients d’un produit.