Comment rendre votre garage plus intelligent

Le garage a une réputation de longue date en tant que partie de la maison froide, utilitaire et souvent oubliée. Vous y garez probablement votre voiture et sortez le plus rapidement possible, c’est-à-dire si vous ne l’avez pas remplie de bric-à-brac.

Mais votre garage ne le fait pas ont être un réceptacle de stockage glorifié ou une place de stationnement. Aujourd’hui, avec quelques mises à niveau connectées Wi-Fi, il peut en fait être un excellent ajout à votre maison high-tech, en utilisant les technologies de la maison intelligente.

Voici quelques façons de faire entrer votre garage dans l’ère intelligente, ce qui vous facilitera la vie pendant que vous y êtes.

Commencez par la porte de garage

Fini le temps où vous êtes à mi-chemin du travail et vous vous demandez : « Ai-je fermé la porte du garage ? Plutôt que de faire demi-tour et de rentrer chez vous, vous pouvez désormais simplement sortir votre smartphone, ouvrir une application et vous assurer que la porte est fermée.

Certes, le remplacement d’un ouvre-porte de garage peut coûter très cher. Heureusement, vous n’avez pas besoin de remplacer la porte de garage pour la rendre intelligente. Procurez-vous simplement un contrôleur de porte de garage abordable connecté à Internet et connectez-le à votre ouvre-porte existant (selon les instructions du fabricant, bien sûr). Profitez ensuite de la sécurité et de la tranquillité d’esprit qui accompagnent le fait de ne jamais se demander si votre porte de garage est ouverte ou fermée. Et la cerise sur le gâteau ? Certains de ces gadgets coûtent aussi peu que 50 dollars et ne prennent que quelques minutes à installer.

Caméras connectées

Vous recherchez le prochain niveau d’ouvre-portes de garage de haute technologie ? Vous pouvez rendre votre manette connectée encore plus pratique en choisissant un modèle avec une caméra intégrée. Certaines options vous donnent non seulement le contrôle total de votre porte de garage, mais elles vous permettent également de la surveiller via votre smartphone. De plus, ils sont livrés avec une vision nocturne et des capacités audio bidirectionnelles, donc rien ne se passera dans votre garage sans que vous le sachiez.

Éclairage connecté

La plupart des premiers utilisateurs de maisons intelligentes ont probablement déjà utilisé des ampoules connectées Wi-Fi dans les espaces de vie de leur maison. Mais beaucoup ne pensent pas à les inclure dans l’éclairage de leur garage.

L’extension de votre système d’éclairage intelligent à votre garage peut éviter de tâtonner dans l’obscurité pour l’interrupteur d’éclairage. Ceci, à son tour, peut prévenir les blessures. Mieux encore, vous pouvez intégrer vos lumières intelligentes à un hub domestique comme Alexa afin que vous puissiez simplement lui demander d’éclairer le garage avant d’entrer.

Lumière, caméra, action

La plupart des voleurs frappent quand personne ne peut les voir. C’est pourquoi les lumières à détecteur de mouvement, associées à des caméras intelligentes extérieures, peuvent être des moyens de dissuasion efficaces contre une effraction dans un garage. Si un voleur entre par effraction, ces systèmes pourraient également aider la police à identifier les intrus.

Planifier à l’avance

Même si vous conduisez toujours une voiture à essence comme la plupart des gens, vous avez probablement remarqué que les véhicules électriques et hybrides rechargeables sont de plus en plus courants sur les routes. Ce n’est pas surprenant, étant donné que le gouvernement fédéral et de nombreux États offrent des incitations à ceux qui remplacent leurs énergivores par des véhicules électriques.

Si vous envisagez de faire le changement bientôt, envisagez de mettre à jour votre garage avec une prise appropriée ou un chargeur de batterie de 240 volts.

Une décision gagnant-gagnant

Les experts ont suggéré que le passage aux véhicules alternatifs transformerait le marché immobilier, y compris la taille et la fonctionnalité des garages. Alors pourquoi ne pas garder une longueur d’avance ?

Équiper votre garage de ces appareils intelligents peut devenir un investissement substantiel. Cependant, en fin de compte, ils rendent votre famille plus sûre et votre maison plus précieuse.

Jon Snyder est chef de produit chez Esurance, où il supervise la conception de produits d’assurance de biens à l’échelle nationale. Jon a plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie dans des rôles de gestion de produits, de conception et de gestion, ainsi que des rôles de réclamations chez Esurance et d’autres grands transporteurs de l’industrie. Il écrit sur tout ce qui concerne la maison intelligente, des systèmes de sécurité au garage. En savoir plus sur les polices d’assurance habitation et auto d’Esurance (et sur la façon dont les produits pour la maison intelligente peuvent vous aider à économiser) en cliquant sur ici.