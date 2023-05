Comment remplacer une pomme de douche

Conseils d’experts sur la façon de remplacer une pomme de douche, avec des informations sur l’installation d’une pomme de douche économe en eau.

Les pommes de douche finissent par s’user ou se bouchent avec des dépôts de calcaire. Lorsque cela se produit, ils fonctionnent généralement mal et ont l’air pire. C’est le moment idéal pour remplacer une pomme de douche par une nouvelle pomme de douche à faible débit (voir Guide d’achat d’une pomme de douche à faible débit).

Les pommes de douche à faible débit peuvent vous faire économiser une énorme quantité d’eau si vous utilisez une ancienne pomme de douche qui gaspille l’eau. Les nouvelles pommes de douche à faible débit sont conçues pour fournir une prière confortable, parfois même puissante, mais utilisent un maximum de 2,5 gallons d’eau par minute.

L’installation d’une nouvelle pomme de douche consiste généralement à dévisser l’ancienne du bras de douche existant et à visser la nouvelle pomme de douche. Si le bras existant se termine par un joint à rotule, vous devrez retirer et remplacer le bras, ce qui est également une tâche facile.

Voici une vidéo bien faite et très simple qui montre à quel point il est rapide et facile de changer une pomme de douche. Une fois que vous avez rassemblé le remplacement et vos outils, l’ensemble du processus prend moins de 7 minutes !

La plupart des pommes de douche sont accompagnées d’instructions d’installation faciles à suivre.

Certaines vieilles têtes se dévissent du tuyau d’admission à la main, pour d’autres, vous pourriez avoir besoin de l’aide d’une clé à molette.

Pour retirer une pomme de douche existante particulièrement récalcitrante, vous pouvez utiliser une grande pince, une pince à joint coulissant ou une petite clé à pipe pour maintenir le bras de douche pendant que vous tournez l’écrou qui fixe la tête dans le sens antihoraire avec une clé à molette. Mais attention : les mâchoires de la pince ou de la clé à pipe peuvent rayer la finition métallique, il est donc avantageux d’envelopper les mâchoires avec du ruban adhésif avant de saisir le bras de douche.

Avant de visser la nouvelle pomme de douche, enveloppez les filets du bras de douche avec du ruban adhésif.

Vous pouvez généralement simplement tourner la tête dans le sens des aiguilles d’une montre à la main, puis terminer le dernier quart de tour avec une clé à molette. Ne pas trop serrer.

Certaines pommes de douche à faible débit sont équipées d’un disque ou d’un bouton de restriction d’eau à l’intérieur de la valve. Cela peut être retiré pour un jet plus puissant, mais cela élimine les avantages d’économie d’eau de la tête à faible débit.

