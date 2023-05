Comment remplacer un seuil de porte d’entrée

Conseils de bricolage d’experts sur la façon de remplacer un seuil de porte extérieur endommagé, y compris comment remplacer un joint de seuil. Comprend des instructions étape par étape, des illustrations utiles et des vidéos.

Un seuil à la base d’une porte extérieure assure une transition étanche entre le plancher intérieur et le revêtement extérieur. En raison de son emplacement, il subit beaucoup d’usure, à la fois du trafic piétonnier et des conditions météorologiques.

Les seuils classiques sont faits de bois durs durables, comme le chêne. Les nouvelles options sont extrudées à partir d’aluminium.

Un seuil est important pour bien sceller votre maison contre les dégâts d’eau et les infiltrations d’air.

Comment remplacer un seuil

Remplacer un seuil de porte n’est pas qu’une question d’apparence, c’est aussi une véritable économie d’énergie. Le seuil à la base d’une porte extérieure prend des coups avec la circulation piétonnière et les intempéries constantes. À mesure qu’il vieillit ou, pire encore, qu’il pourrit, il a l’air mauvais et cesse de faire un travail efficace de protection contre les intempéries. C’est alors qu’il est temps de le remplacer.

Les instructions suivantes vous guideront dans le remplacement d’un seuil en bois :

1 Retirez le seuil endommagé. Si nécessaire, coupez-le en deux et retirez les morceaux. Veillez à ne pas couper ou faire levier contre votre revêtement de sol fini.

2 Marquez et coupez le seuil de remplacement pour l’adapter. Vous pourrez peut-être utiliser les deux sections de l’ancien seuil pour vous aider à mesurer et à marquer le nouveau seuil. Si vous le faites, assurez-vous de tenir compte de la largeur de la coupe à la scie que vous avez faite lors du retrait.

3 Couper le seuil de remplacement. (Si vous en installez un en métal, utilisez des cisailles à tôle et une scie à métaux ou une scie sabre avec une lame à métaux pour faire les coupes.)

4 Brosser ou balayer la zone où ira le seuil.

5 Réglez le nouveau seuil en position et testez-le pour son ajustement. Retirez-le temporairement et appliquez un mastic silicone pour le sceller au sol. Remettez-le en place et fixez-le au sol avec des vis en fraisant leurs têtes (pour un seuil en métal, suivez les instructions du fabricant; s’il comprend un joint en caoutchouc, coupez-le à longueur et installez-le également).

Voici une vidéo utile qui montre le processus pour enlever un vieux seuil en chêne pourri et le remplacer par un nouveau seuil en chêne. C’est un peu plus compliqué, car cela montre aussi le remplacement de la garniture en bois de chaque côté de la porte en plus du seuil.

Voici une autre vidéo qui montre comment installer un seuil ajustable en aluminium. Ceci est un bon exemple de travail avec une construction plus récente, un sous-plancher en contreplaqué en particulier.

Comment remplacer un joint de seuil

Si vous avez une porte extérieure avec un seuil coiffé d’un joint en caoutchouc et que le joint est cassé ou très usé, voici comment le remplacer :

Ouvre la porte. Utilisez un vieux ciseau ou un tournevis pour extraire les cannelures qui maintiennent le joint en place (s’il y a des cannelures), puis soulevez le joint et retirez-le de sa rainure.

Apportez l’ancien joint à un centre de rénovation domiciliaire ou à une quincaillerie et achetez un remplacement exact. La plupart des nouveaux joints s’enfoncent simplement en place (vous pouvez forcer le nouveau joint, si nécessaire, en le poussant contre un petit bloc de bois).