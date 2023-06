Comment remplacer un filtre de fournaise, de climatisation ou de pompe à chaleur

Les filtres de climatisation ou de fournaise sales sont le problème numéro un lorsque les systèmes de chauffage et de refroidissement à air pulsé ne fonctionnent pas correctement.

Avec un système central de chauffage et de climatisation à air pulsé, une pompe à chaleur, une fournaise ou des filtres à air AC éliminent la poussière et les allergènes de l’air avant de réchauffer ou de refroidir l’air et de le renvoyer dans vos pièces. Pour cette raison, les filtres sont des composants essentiels de ces systèmes. Mais, en revanche, lorsque les filtres de climatisation, de pompe à chaleur ou de fournaise se bouchent avec de la poussière et des débris, ils bloquent la libre circulation de l’air, réduisant considérablement l’efficacité du système. Cela peut vous coûter beaucoup d’argent sur le long terme.

A lire aussi : 5 façons d’économiser de l’argent sur votre facture de chauffage maintenant

Entretenir correctement les filtres de la fournaise ou de la climatisation est un moyen important de garder votre chauffage et votre climatisation aussi abordables que possible. Nettoyez les filtres permanents ou remplacez les filtres jetables du système à air pulsé tous les six mois, à moins qu’ils ne soient obstrués par la poussière plus tôt.

Les filtres sont généralement situés au plafond ou au mur des registres de retour d’air de la maison, et/ou ils peuvent être placés dans la fournaise ou l’armoire de traitement d’air de l’unité de climatisation.

Avant de commencer le remplacement du filtre, éteignez le système de chauffage ou de refroidissement. Après avoir localisé les filtres remplaçables, notez les tailles marquées sur leurs cadres ou mesurez leurs tailles. Trouvez votre taille de filtre de four sur Amazon maintenant.

Comment remplacer un filtre dans le registre des conduits de retour d’air d’une pièce :

1 Déverrouiller la grille de couverture du registre et faites-le pivoter ou retirez-le.

Remarque : Sur de nombreux registres, la « charnière » est faite pour se démonter, alors faites attention à ce que la grille ne se détache pas et ne tombe pas.

Retirez l’ancien filtre et mettez-le immédiatement dans un sac poubelle ou dans la poubelle extérieure.

2 Nettoyer la poussière de la grille de retour d’air avant d’installer le filtre de remplacement. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer la grille et les surfaces du registre, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Encore une fois, soyez prudent : le côté charnière de la grille peut se déverrouiller sur certains types !

3 Positionner le nouveau filtre de remplacement dans le registre avec les flèches de flux d’air dirigées vers les conduits. Replacez la grille et verrouillez-la.

Marquez la date sur le cadre du filtre pour savoir quand il est temps de le changer. (Le filtre illustré est installé dans un registre mural de retour d’air.)

Comment remplacer un filtre dans une fournaise ou une armoire de traitement d’air :

1 Éteignez l’alimentation à la fournaise ou à l’appareil de traitement de l’air. Cherchez la porte ou le panneau qui dissimule le ventilateur ; parfois cela est marqué « Filtre ». Soulevez cette porte ou ce panneau hors de ses crochets de maintien ou dévissez ses vis de fixation pour le retirer.

2 Vérifiez le filtre. Un filtre standard est monté à côté ou sous le moteur du ventilateur. Faites glisser le filtre le long de ses rails.

Vérifiez s’il s’agit d’un filtre jetable ou destiné à être nettoyé et remplacé. Cela doit être marqué sur le bord du filtre, ainsi que les instructions de nettoyage, le cas échéant.

S’il s’agit d’un filtre jetable, sa taille sera plus que probablement imprimée sur le bord du cadre. Trouvez votre taille de filtre de four sur Amazon maintenant.

3 Achetez un filtre de remplacement et faites-le glisser en place, en notant les flèches estampées sur le côté qui indiquent la bonne direction du flux d’air ; assurez-vous de les orienter vers le ventilateur (loin des conduits). Replacez ensuite la porte de l’armoire.

Dans la vidéo ci-dessous, Don offre de bons conseils pour changer les filtres de fournaise et de climatisation :

Ressource en vedette : Obtenez un professionnel de réparation de climatisation local présélectionné

VOIR SUIVANT :

• AC ne fonctionne pas | Réparation et dépannage de la climatisation centrale

• Comment préparer et nettoyer votre climatiseur central pour l’été

• Température ambiante trop chaude, trop froide

• Liste de contrôle d’entretien pour les systèmes de chauffage central