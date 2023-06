Comment remplacer un condensateur ou un contacteur AC central

Soyez extrêmement prudent lorsque vous travaillez avec des condensateurs. Ils détiennent de grandes quantités de charge même si l’alimentation est coupée.



Conseils d’experts, y compris des vidéos, sur la façon de remplacer le condensateur et le contacteur d’un climatiseur central lorsqu’une unité centrale de climatisation ne fonctionne pas du tout.

Si votre climatiseur central ne fonctionne pas du tout, il est probable que le problème soit le condensateur ou le contacteur du compresseur extérieur. Le condensateur, parfois appelé « condensateur de marche », démarre le condenseur et le ventilateur de l’unité extérieure. Si le condensateur tombe en panne, le climatiseur ne fonctionnera pas.

Quels sont les signes d’un condensateur ou d’un contacteur CA défectueux ?

Le signe le plus courant d’un condensateur défectueux est un déclic suivi d’un bourdonnement ou d’un bourdonnement. Bien que vous puissiez parfois faire tourner le ventilateur du compresseur (dans le sens des aiguilles d’une montre) en le poussant avec un bâton fin ou un long tournevis enfoncé dans la grille, il s’agit d’une solution temporaire. Il vaut mieux remplacer le condensateur.

Si vous n’entendez pas de bourdonnement après le clic du compresseur, le problème vient probablement du contacteur, qui devra être remplacé.

Faut-il le faire soi-même ?

Si vous êtes un bricoleur accompli et que vous pouvez travailler en toute sécurité avec l’électricité, vous pouvez facilement tester et remplacer ces pièces peu coûteuses. La plupart des nouveaux condensateurs coûtent moins de 60 $ et un contacteur CA coûte moins de 45 $.

Cependant, si vous ne disposez pas des compétences ou des outils nécessaires, confiez ces réparations à un professionnel de la réparation CVC. Les faire remplacer par des professionnels coûte généralement entre 90 $ et 450 $.

Voici comment remplacer à la fois le condensateur et le contacteur.

Comment tester et remplacer un condensateur de fonctionnement AC

Avant d’ouvrir le capot électrique du groupe A/C, assurez-vous de couper toute l’alimentation du compresseur et de la fournaise intérieure ou de l’appareil de traitement de l’air, et vérifiez qu’il est éteint. Notez que cela peut signifier fermer un disjoncteur qui dessert la fournaise et l’appareil de traitement de l’air, puis, près du compresseur, retirer le bloc de déconnexion (ou couper l’alimentation 220 volts) du compresseur extérieur.

Pour travailler en toute sécurité et efficacement, veuillez regarder les trois vidéos ci-dessous avant de commencer.

Un condensateur tombe généralement en panne lorsque vous en avez le plus besoin. Lorsque vous explorez le compresseur de votre unité AC pour vérifier le condensateur, notez le type exact et les spécifications. Que votre condensateur soit défaillant ou non, commandez un remplacement sur Amazon pour le garder à portée de main lorsque vous en aurez besoin.

Attention : un condensateur CA emmagasine de la tension et pourrait vous électrocuter ! Ne touchez pas les bornes. Avant de travailler dessus, déchargez le condensateur comme indiqué ci-dessous.



Pour accéder au condensateur, retirez le panneau d’accès du compresseur comme indiqué dans les vidéos de test et de remplacement du condensateur ci-dessous.

Déchargez en toute sécurité le condensateur AC

Pour décharger un condensateur de marche, portez des lunettes et des gants de sécurité. Tenez le manche d’un tournevis électrique isolé (sans toucher le métal !) et utilisez la lame du tournevis pour relier les bornes du condensateur. Soyez prêt pour une étincelle!

Cette vidéo montre les techniques :

Testez le condensateur de fonctionnement

Les condensateurs standard ont deux bornes en haut et les condensateurs doubles ont trois bornes : une borne commune (C), une borne de ventilateur (F) et une borne hermétique (Herm) pour le compresseur hermétiquement scellé. À l’autre extrémité du condensateur, les fils de tension de ligne se connectent à deux bornes supplémentaires.

À l’aide d’un multimètre numérique réglé sur « Capacitance », placez un fil sur la borne commune (C) et l’autre fil sur l’une des deux autres bornes. Le multimètre doit afficher un chiffre, et non « OL », qui indique un court-circuit.

Voici une vidéo qui montre plus précisément comment tester et remplacer un condensateur.

Astuce : Prenez une photo numérique rapide des fils avant de les déconnecter afin de savoir où les remplacer.

Remplacer le condensateur

Voici une autre vidéo qui montre comment changer le condensateur. Cela offre une autre façon de se rappeler quels fils vont à quelles bornes :

Veuillez noter : Si vous ne comprenez pas clairement comment remplacer correctement et en toute sécurité le condensateur, veuillez appeler un professionnel du CVC.

Ne fonctionne toujours pas? Vérifiez et, si nécessaire, nettoyez ou remplacez le contacteur AC. A lire aussi « Le climatiseur ne souffle pas d’air, » dessous.

Comment vérifier et remplacer un contacteur AC

Le contacteur est essentiellement un interrupteur qui contrôle le compresseur et le moteur du ventilateur du condenseur. S’il est frit ou coincé avec des insectes et de la saleté, votre climatiseur ne fonctionnera pas.

Si le courant alternatif ne fonctionne pas ou ne bourdonne pas mais que vous l’entendez cliquerle contacteur doit probablement être remplacé.

Avant de travailler là-dessus, assurez-vous de couper toute l’alimentation du compresseur et de la fournaise intérieure ou de l’appareil de traitement de l’air, et vérifiez que l’alimentation est coupée.

Remarque : Lorsque vous travaillez sur le contacteur, vous travaillez à proximité du condensateur chargé, ce qui peut vous électrocuter. S’il te plait regarde Déchargez en toute sécurité le condensateur AC.

La vidéo suivante vous montre comment remplacer le contacteur. Nous vous recommandons de prendre une photo de l’endroit où les fils sont connectés au contacteur avant de les retirer afin que vous puissiez voir où ils vont sur le nouveau contacteur.