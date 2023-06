Comment remplacer un bardeau d’asphalte endommagé

Il s’agit d’un guide expert étape par étape pour remplacer un bardeau d’asphalte gravement endommagé, en utilisant simplement un levier, un couteau utilitaire, un marteau et des clous.

Lorsqu’un bardeau d’asphalte est au-delà d’une simple réparation, il est préférable de le remplacer. Les bardeaux d’asphalte sont relativement faciles à remplacer, mais la réparation peut ressortir comme un pouce endolori si vous n’avez pas de remplacement exact pour votre type de toiture.

Lorsque vous visitez un revendeur de toitures ou un centre de rénovation domiciliaire, emportez un petit morceau de bardeau cassé pour vous aider à trouver un bon agencement. (Il est avantageux de stocker quelques bardeaux pour les réparations lorsque vous couvrez votre maison.)

Si vous ne trouvez pas de remplacement approprié et que la réparation se fait sur une partie très visible du toit, vous voudrez peut-être envisager de voler un bardeau de remplacement d’une partie cachée du toit et de le remplacer par le nouveau bardeau de remplacement. Évidemment, cela implique un peu plus de travail, mais cela peut en valoir la peine.

Pour enlever et remplacer un bardeau endommagé :

1 Utiliser un levier plat soulever délicatement les deux bardeaux directement à l’épreuve de celui endommagé. Cassez la bande noire auto-scellante qui maintient les bardeaux en place en faisant glisser le levier sur la longueur de chaque bardeau.

2 Relevez les languettes des bardeaux, et soulevez soigneusement les clous retenant le bardeau endommagé et le bardeau directement au-dessus (cela signifie que vous devrez démonter deux bardeaux).

3 Glisser le bardeau endommagé. S’il est toujours en un seul morceau, accrochez-vous-y pour dimensionner le remplacement.

4 Avec un couteau utilitaire, coupez un petit morceau des coins supérieurs du bardeau de remplacement, puis faites glisser le bardeau en position sous les bardeaux existants, en prenant soin de ne pas déchirer le feutre de toiture.

5 Clouer le nouveau bardeau en place avec des clous à toiture galvanisés, en martelant contre un levier placé sur les têtes de clous, sous le bardeau au-dessus. Couvrez les têtes de clous avec du ciment pour toiture en asphalte et étalez un peu de ciment supplémentaire sous les languettes que vous avez repliées pour les recoller.

Ne retirez pas un bardeau légèrement endommagé des faîtes; clouez plutôt chaque coin du bardeau existant et recouvrez-le d’un nouveau. De même, si un faîte ou un bardeau de hanche est endommagé, clouez chaque coin avec des clous à toiture et appliquez un deuxième bardeau sur le dessus après avoir d’abord enduit le bas de ce bardeau avec du ciment à toiture. Clouez les coins et couvrez les têtes de clous de toiture avec du ciment à toiture asphalté.

