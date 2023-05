Comment remplacer les cordons électriques et les prises

Dans cet article:

Un aperçu du fonctionnement des cordons électriques et des prises, ainsi que des instructions sur la façon de les remplacer

L’âge et l’utilisation intensive peuvent avoir des conséquences néfastes sur les cordons et les prises des appareils et des lampes. Les victimes courantes sont les cordons et les prises des appareils que vous utilisez fréquemment, comme les fers à repasser et les sèche-cheveux, par exemple ; ceux que vous avez depuis longtemps, comme les grille-pain, les lampes et les réfrigérateurs ; et des modèles vintage dont les systèmes électriques s’usent tout simplement.

Types de cordons et prises

Il existe plusieurs types de cordons électriques. Vous pouvez généralement identifier le type par le type d’isolation dont il dispose :

• Les lampes et luminaires ont des cordons en plastique moulé.

• Les radiateurs ont généralement des cordons en néoprène, en coton ou en rayonne tressée.

• Les outils électriques ont des cordons en plastique arrondis.

• Les aspirateurs ont généralement des cordons en plastique nervurés.

Si vous achetez un nouveau cordon pour un appareil électroménager, assurez-vous d’en obtenir un qui soit du type approprié pour ce type particulier d’appareil.

Les trois types de fiches de base sont à connexion automatique, à borne à vis et à trois broches.

Les lampes et les petits appareils utilisent principalement des prises auto-connectables. Les broches se fixent sur les fils du cordon, établissant une connexion automatique. Cependant, ces fiches ne répondent pas aux normes du National Electrical Code.

Avec les bouchons à vis, les fils se fixent aux vis à l’intérieur du corps du cordon ; ce type de prise se trouve généralement sur les appareils plus anciens. Une ancienne fiche à vis de borne a souvent un disque isolant amovible recouvrant les bornes et les fils. Les prises plus récentes ont des barrières isolantes rigides.

Les fiches à trois broches sont utilisées pour les gros appareils tels que les laveuses, les sécheuses, les réfrigérateurs et les outils électriques et comprennent une broche qui met l’appareil à la terre. Lorsque vous planifiez l’emplacement d’un gros appareil électroménager, assurez-vous de disposer du type de prise approprié ou prévoyez d’en installer une.

À propos des cordons et des prises

Les cordons ou prises endommagés peuvent être extrêmement dangereux. Ils peuvent provoquer des étincelles ou de la fumée, provoquant un incendie. Si vous voyez un cordon ou une fiche produire des étincelles, débranchez immédiatement l’appareil et, par mesure de sécurité, coupez l’alimentation de la prise. Laissez la fiche refroidir un peu, puis vérifiez la fiche, le cordon et la prise pour voir s’ils sont endommagés. Si l’appareil est endommagé, apportez-le dans un magasin pour le faire réparer ou achetez-en un nouveau. Si la prise est endommagée, faites-la réparer ou remplacer.

Débranchez et remplacez immédiatement une fiche si elle est fissurée ou décolorée, si elle est chaude lorsque l’appareil est allumé ou si ses contacts sont très tordus.

Pour remplacer les cordons et les fiches d’un appareil de 240 volts comme une sécheuse ou un autre gros appareil, achetez un cordon en queue de cochon avec une fiche moulée dessus. Si le cordon en queue de cochon ou l’appareil n’est pas codé par couleur, fixez d’abord le fil central de la queue de cochon à la vis de borne centrale de l’appareil, puis connectez les fils restants aux autres vis de borne.

Remplacement des cordons électriques

Il est très simple de remplacer un cordon de lampe. Débranchez simplement l’ancien cordon et coupez-le à l’aide d’une pince coupante, à quelques centimètres sous le bas de la lampe. Collez le nouveau cordon dessus avec du ruban électrique, puis tirez le nouveau cordon à travers la tige de la lampe en tirant l’ancien cordon par le haut. Retirez le ruban adhésif des cordons et jetez l’ancien cordon.

Lorsqu’un cordon d’appareil est défectueux, il doit toujours être remplacé; n’essayez jamais de le réparer. Si vous pouvez démonter l’appareil pour voir comment le cordon est connecté, vous pourrez peut-être effectuer ce travail vous-même (assurez-vous de débrancher d’abord l’appareil). Sinon, appelez un réparateur d’appareils.

Notez que la plupart des nouvelles fiches sont « polarisées » : une lame de la fiche est plus large que l’autre. Lors du remplacement de ce type, assurez-vous de marquer le côté du fil qui va à la lame la plus large (vous pouvez utiliser un morceau de ruban adhésif) afin que vous puissiez faire correspondre votre nouveau fil en conséquence.

La plupart des cordons sont fixés à l’appareil avec un dispositif anti-traction, des boucles ou une pince qui doit être retirée. Pour les connexions à vis sans soudure, dévissez les vis des bornes qui maintiennent le cordon et vissez un nouveau cordon à sa place.

Les fils de cordon qui sont torsadés ensemble et fixés avec des écrous de fil sont faciles à défaire – il suffit de retirer les écrous de fil, de détordre les fils et d’inverser le processus avec un nouveau cordon (dénuder 1/2 pouce d’isolant des extrémités des fils).

Si les extrémités du cordon sont soudées aux bornes et que vous connaissez les techniques de soudure, vous pouvez retirer l’ancien cordon et souder un remplacement aux bornes. Sinon, confiez ce travail à un réparateur d’électroménagers.

Lorsque vous remplacez un cordon, assurez-vous d’utiliser un remplacement identique ; apportez le cordon défectueux avec vous à la quincaillerie ou à la compagnie d’électricité pour trouver une correspondance.