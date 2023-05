Comment relooker une petite salle de bain (avec photos)

Votre salle de bain est trop petite ? Si vous faites une rénovation de salle de bain, voici des conseils d’experts pour tirer le meilleur parti du petit espace. Comprend où positionner les luminaires, les choix dans les armoires, et plus encore.

Au cours des années 1950 et 1960, des millions de maisons américaines ont été construites avec des salles de bains de 5 pieds sur 7, une taille suffisante pour les installations de base mais qui laisse peu de place aux commodités. Puis, dans les décennies qui ont suivi, la superficie en pieds carrés est devenue si chère pour les constructeurs que les salles de bains ont souvent eu le petit côté du bâton. En conséquence, de nombreuses maisons d’aujourd’hui ont au moins une salle de bain très petite.

La meilleure façon de gérer une salle de bain trop petite est de lui donner une cure de jouvence. Nous ne parlons pas ici d’une rénovation majeure, mais plutôt de certaines choses que vous pouvez faire pour donner une nouvelle vie à une petite salle de bain fatiguée. La plupart d’entre eux n’impliquent pas de construction majeure.

La conception d’une petite salle de bain peut sembler simple car les options sont généralement peu nombreuses. Mais un petit espace est beaucoup plus difficile à bien aménager qu’un grand, car il ne pardonne pas. Un appareil mal placé peut rendre la zone presque inutilisable.

Les clés de la conception d’une petite salle de bain sont d’utiliser l’espace efficacement et de donner l’impression que les espaces sont ouverts et non confinés.

Voici quelques façons de rendre une petite salle de bain plus grande et plus fonctionnelle :

Placez les toilettes et le lavabo le long d’un mur de la salle de bain. Faire cela laisse un couloir clair de l’espace. Idéalement, placez les toilettes de manière à ce qu’elles ne soient pas la première chose que vous voyez lorsque vous entrez dans la pièce. Si cela signifie que vous devez déplacer l’un des appareils, sachez qu’il est généralement plus facile de déplacer l’évier car les toilettes ont des tuyaux beaucoup plus gros. Si vous essayez de réduire vos coûts au strict minimum, vous voudrez peut-être ignorer cette idée car le déplacement de la plomberie peut être coûteux.

Éliminez l’armoire de base encombrante et pleine grandeur. Soulevez les armoires du sol. Ou optez pour des armoires aérées ou murales qui ouvrent visuellement la zone et permettent plus d’espace au sol.

Envisagez d’opter pour un lavabo sur colonne au lieu d’un lavabo sur armoire plus conventionnel. Le meuble-lavabo standard peut être un véritable gobbler d’espace. Si vous avez besoin de rangement, cependant, un meuble-lavabo peut être nécessaire – gardez-le simplement petit.

Installez un grand miroir derrière le lavabo. Un miroir ne manque jamais de faire paraître une petite pièce beaucoup plus grande.

Localiser la baignoire ou une combinaison baignoire/douche sur toute la largeur le long du mur du fond afin qu’elle ne devienne pas un obstacle. S’il y a une fenêtre sur ce mur, tant mieux. Cela permettra à l’œil d’agrandir l’espace vers l’extérieur. Déplacer une baignoire, bien sûr, est un gros travail et implique une construction et une plomberie considérables. Néanmoins, nous voulions offrir cette astuce au cas où vous seriez impliqué dans un projet de rénovation plus important.

Du côté le plus simple des améliorations : Optez pour un rideau de douche au lieu de portes de douche coulissantes. Un rideau peut être un ajout décoratif et confortable et, lorsqu’il est retiré, il semble moins confiné.

