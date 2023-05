Comment protéger votre maison des dommages causés par l’eau de pluie

Peu de choses sont aussi stressantes pour les propriétaires que les dégâts des eaux. Il peut s’agir d’un problème sinistre et rampant que beaucoup ne découvrent que lorsqu’il est devenu un problème important et coûteux.

Au pire, l’humidité a le potentiel d’endommager votre maison au-delà des réparations abordables, avec de lourdes conséquences structurelles telles que la moisissure, la pourriture du bois et même des fissures dans les fondations. Si vous avez de la chance, vous l’attraperez tôt et l’arrêterez avant qu’il ne se propage. Mais même de petites fuites qui permettent à l’eau de pluie de pénétrer dans la maison peuvent nécessiter des réparations majeures pour garder l’humidité à distance.

La meilleure façon de traiter les dégâts d’eau est de les arrêter avant qu’ils ne commencent. Voici les mesures que vous pouvez prendre pour empêcher l’eau de pénétrer dans votre maison depuis l’extérieur.

Imperméabilisez l’extérieur de votre maison

L’extérieur de votre maison est sa première ligne de défense contre les dégâts des eaux. Protégez votre maison de l’extérieur vers l’intérieur en entretenant l’extérieur.

Entretenez votre toit

Le but principal de votre toit est de garder l’eau hors de votre maison. Le négliger pourrait entraîner toute une série de problèmes, dont le pire comprend des dégâts d’eau importants qui pourraient compromettre la structure de votre maison. La plupart des toits ont une durée de vie de 20 à 30 ans, il est donc facile de penser que si le vôtre est encore dans sa période d’utilisation, tout va bien. Mais ce n’est pas nécessairement vrai.

Le climat, les conditions météorologiques et même les arbres à proximité peuvent endommager les bardeaux du toit. Inspectez périodiquement votre toit à la recherche de bardeaux endommagés, desserrés ou manquants. Remplacer les bardeaux manquants ou en mauvais état est un projet rapide et peu coûteux qui peut prolonger la durée de vie de l’ensemble de votre toit.

Sceller les fenêtres et les portes

Les fenêtres et les portes sont des sites vulnérables courants pour les fuites d’eau. L’eau peut s’infiltrer à travers l’espace autour des cadres de fenêtres et de portes s’ils ne sont pas correctement scellés. N’attendez pas une fuite. Assurez-vous que les coupe-froid et les joints autour de vos fenêtres et portes sont en bon état.

Inspectez l’extérieur de vos portes et fenêtres. Toutes les fissures importantes entre la charpente et la maison peuvent être injectées avec de la mousse isolante. Empêchez les autres fuites en appliquant un nouveau cordon de calfeutrage à l’endroit où la fenêtre rencontre le revêtement. Même une couche de peinture fraîche sur les cadres de fenêtres et de portes peut empêcher l’humidité de pénétrer dans le bois.

Entretenez la finition extérieure de votre maison

Les signes de dégâts d’eau sur les murs intérieurs de votre maison qui ne semblent pas avoir de source, comme la moisissure, la peinture écaillée ou la décoloration, peuvent être dus à la pénétration d’eau par des trous dans vos murs extérieurs. Si votre revêtement extérieur et votre peinture extérieure ne sont pas bien entretenus, de l’eau pourrait s’infiltrer à l’intérieur de votre maison.

Inspectez périodiquement vos murs extérieurs. Recherchez des signes de dommages dans votre revêtement, tels que des trous, de la pourriture du bois ou un gauchissement. Si vous êtes pris suffisamment tôt, vous pourrez peut-être nettoyer les matériaux humides et réparer uniquement le revêtement affecté.

Les revêtements extérieurs les plus courants, y compris le stuc, les revêtements en aluminium, les revêtements en bois et les bardeaux de cèdre, doivent être peints afin de protéger correctement votre maison. La peinture ajoute plus qu’un simple attrait esthétique : elle scelle et protège votre revêtement contre la pluie, le grésil et la neige.

Assurer un bon drainage

Vous pouvez prendre des mesures pour garder l’eau hors de votre maison, mais l’imperméabilisation seule ne suffit pas à protéger votre maison contre les dégâts des eaux. Si l’eau n’est pas correctement détournée de la base de votre maison, votre fondation pourrait être en danger. Et même les meilleures mesures d’imperméabilisation ne font pas le poids face à l’eau stagnante qui s’accumule sur ou autour de votre maison dans les zones mal drainées.

Nettoyez vos gouttières

S’assurer que vos gouttières fonctionnent correctement est essentiel pour protéger votre maison contre les dégâts d’eau. Si vos gouttières sont pleines de feuilles et d’aiguilles de pin, ou ne sont pas correctement inclinées pour canaliser l’eau vers le tuyau de descente, l’eau coulera sur le côté de votre maison et s’accumulera à la base, ce qui pourrait mettre votre fondation en danger.

Commencez par éliminer la crasse accumulée de vos gouttières. Si vos gouttières sont trop hautes pour être atteintes avec une échelle à coulisse, vous voudrez peut-être faire appel à un professionnel. Si vous pouvez les atteindre, c’est un travail que vous pouvez facilement faire vous-même. Commencez près du tuyau de descente, en utilisant votre main ou une pelle à gouttière en plastique pour creuser la boue. Une fois les gouttières débarrassées de toute obstruction, utilisez un nettoyeur haute pression pour les nettoyer.

Vérifiez vos descentes pluviales

Les gouttières fonctionnelles envoient l’eau par le tuyau de descente, ce qui devrait canaliser l’eau loin de votre maison. Si nécessaire, réparez les gouttières et les descentes pluviales.

Si le tuyau de descente ne s’étend pas assez loin, il pourrait plutôt canaliser l’eau directement dans une flaque d’eau au bas de votre maison.

Les descentes pluviales doivent s’étendre à au moins deux à trois pieds de la maison. Cependant, la longueur de l’extension de tuyau de descente dont vous avez besoin dépend de votre maison et de la propriété environnante. Si votre tuyau de descente est assez long, mais que vous pouvez toujours voir de l’eau s’accumuler à la base de votre maison, vous devrez peut-être installer un tuyau de drainage, un projet de bricolage relativement simple et peu coûteux.

Rediriger le ruissellement

Si votre maison est située au bas d’une pente, l’eau de ruissellement de votre cour doit être canalisée loin de votre maison. Si ce n’est pas le cas, vous avez probablement des problèmes d’eau stagnante près de votre fondation. Au fil du temps, cela peut entraîner l’érosion du sol près de votre fondation, le rendant vulnérable.

Un drain français pourrait être une solution simple pour éloigner les eaux de ruissellement de votre maison. À la base, un drain français est une simple tranchée remplie de gravier; vous pouvez en installer un avec ou sans tuyau. Pour un coût moyen de 1 000 $ à 1 500 $, cette solution pourrait vous faire économiser beaucoup d’argent sur les réparations de fondations dans le futur.

Bien sûr, les dégâts des eaux ne se limitent pas à la pluie. Les tuyaux et les vannes qui fuient à l’intérieur de votre maison peuvent causer des problèmes aussi graves que l’intrusion d’eau de pluie, mais la protection de votre maison commence par son extérieur. Assurez-vous que votre toit, vos murs extérieurs, vos gouttières et votre paysage fonctionnent comme ils le devraient pour garder votre maison haute et sèche.

Robert Kociecki a plus de 15 ans d’expérience dans la gestion de propriétés résidentielles et commerciales à travers les États-Unis. Il occupe le poste de vice-président principal de la gestion immobilière et de la rénovation chez Altisource, société mère de Propriétaires.comoù vous pouvez suivre l’historique d’une maison et économiser de l’argent en répertoriant votre propre maison (résistante à l’eau de pluie).