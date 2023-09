Comment programmer un ouvre-porte de garage

La plupart des gens ne passent pas beaucoup de temps à penser à leur télécommande d’ouvre-porte de garage. Mais lorsqu’une ancienne télécommande cesse de fonctionner ou que vous la perdez complètement, vous devrez savoir comment la réinitialiser et la connecter à une nouvelle télécommande.

Voici la bonne nouvelle : la programmation de la télécommande de votre ouvre-porte de garage est extrêmement simple et ne prend que quelques minutes.

La moins bonne nouvelle : décrire les spécificités de la programmation d’un ouvre-porte de garage est étonnamment difficile.

Les bases de la synchronisation d’un ouvre-garage moderne sont aussi simples que possible : il suffit d’appuyer sur deux boutons. Mais tout modèle donné peut avoir des exigences légèrement différentes. Vous devrez peut-être maintenir l’un de ces boutons enfoncé pendant plusieurs secondes ou appuyer plusieurs fois sur un bouton. Rien de tout cela n’est difficile, mais cela peut être difficile à expliquer.

Mais ne vous laissez pas effrayer ! Ici, je vais vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour affronter la grande majorité des ouvreurs. Et si vous rencontrez des problèmes, nous avons inclus des liens vers des informations provenant de fabricants spécifiques.

Vérifiez l’ouvre-porte de garage et la compatibilité

Avant tout, déterminez le type et la marque de votre ouvre-porte de garage. C’est généralement facile, car il a tendance à être imprimé en grosses lettres sur le côté de l’ouvre-porte.

Bien sûr, utilisez une télécommande compatible avec votre ouvre-porte. Gardez à l’esprit que certains fabricants produisent plus d’une gamme d’ouvre-portes. Chamberlain fabrique également des ouvre-portes LiftMaster et Craftsman, et de nombreuses télécommandes Chamberlain sont compatibles avec les trois marques. Il existe également des « télécommandes universelles » sur le marché secondaire qui fonctionnent avec la plupart des grandes marques d’ouvre-porte. Nous y reviendrons plus tard.

Commençons!

Préparez l’ouvre-porte de garage et la télécommande

Commencez par exécuter quelques tests pour vous assurer que vous ne manquez pas quelque chose de simple.

Changez les piles de la télécommande. Si cela résout le problème, vous êtes prêt !

Essayez d’ouvrir la porte du garage à l’aide du bouton mural filaire. Si la porte ne s’ouvre toujours pas, il y a un problème plus important au-delà de la télécommande. Vous devrez trouver une autre solution ou appeler un professionnel.

Localisez le bouton de programme de l’ouvre-porte de garage

La plupart des ouvre-portes de garage ont un bouton qui le met en mode programmation. Vous aurez probablement besoin d’une échelle, alors soyez prudent.

Recherchez un bouton proéminent à l’arrière de l’ouvre-porte ou sous un carénage en plastique. Généralement appelé bouton Apprendre ou Programmer, il est généralement rouge vif, jaune ou vert.

Si vous possédez un ouvre-porte fabriqué avant 1995, il peut utiliser un commutateur DIP à la place. De la taille de votre pouce, un commutateur DIP comporte huit à 12 petits commutateurs sur toute sa longueur.

Comment programmer une télécommande

C’est aussi simple que possible !

Appuyez sur le bouton Apprendre. En règle générale, une seule pression suffit, bien que certains fabricants exigent que vous la mainteniez enfoncée pendant une durée spécifique. Il y aura un accusé de réception indiquant qu’il est en mode d’apprentissage, comme une LED clignotante ou un clic.

Appuyez sur le bouton Télécommande. Si la télécommande et l’ouvre-porte communiquent entre eux, il y aura un autre accusé de réception ; généralement, le plafonnier de l’ouvre-porte clignote. Si votre ouvre-porte n’a pas de plafonnier, il signalera généralement l’achèvement par un clic audible.

Si vous avez une deuxième télécommande à programmer, répétez les étapes ci-dessus.

Et si vous aviez un commutateur DIP ? Les étapes sont un peu différentes. (N’oubliez pas que cela n’entrera en jeu qu’avec les ouvreurs réalisés avant 1995.)

Localisez le commutateur DIP sur l’ouvre-porte.

À l’aide d’un petit tournevis, d’un trombone ou d’un outil similaire, réglez le commutateur DIP sur la séquence de votre choix.

Localisez le commutateur DIP sur la télécommande.

À l’aide du même outil, réglez le commutateur pour qu’il corresponde à la séquence de l’ouvre-porte.

Comment programmer une télécommande universelle

Une télécommande universelle peut fonctionner avec de nombreux types de portes et d’ouvre-portes de garage. Vérifiez à quel point votre télécommande est universelle. Beaucoup limitent la compatibilité à quelques grandes marques. Le vôtre est peut-être bien, mais cela vaut la peine de le vérifier.

Appuyez sur le bouton Apprendre/Programme de l’ouvre-porte, puis appuyez sur le bouton de la télécommande universelle.

Consultez les instructions de la télécommande pour plus de détails.

Vous devrez peut-être appuyer sur le bouton de la télécommande un certain nombre de fois, selon le fabricant/modèle d’ouvre-porte dont vous disposez.

Comment programmer un clavier

Généralement, les claviers sont programmés de la même manière que les télécommandes.

Appuyez sur le bouton Apprendre/Programme.

Dans les 30 secondes, entrez le nouveau code sur le clavier et appuyez sur Entrée. Faites appel à un assistant. De cette façon, vous n’avez pas besoin de descendre l’échelle et de vous précipiter vers le clavier.



Comment réinitialiser un ouvre-porte de garage

Si vous avez déménagé dans une nouvelle maison, vous avez probablement hérité d’un ouvre-porte du propriétaire précédent. Tout comme c’est une bonne idée de changer les serrures, c’est une bonne idée de reprogrammer l’ouvre-porte. La plupart des ouvre-portes modernes ont une fonction de réinitialisation qui fonctionne de la même manière :

Localisez le bouton Apprendre/Programme.

Appuyez sur et prise ce bouton jusqu’à ce que l’ouvre-porte donne une indication ; il peut s’agir d’une LED clignotante ou d’un plafonnier. Différents fabricants/modèles ont des temps de maintien différents. Attendez l’indicateur avant de relâcher le bouton.

ce bouton jusqu’à ce que l’ouvre-porte donne une indication ; il peut s’agir d’une LED clignotante ou d’un plafonnier. Programmez votre télécommande comme décrit dans la section ci-dessus.

Considérations relatives à la sécurité et à la sûreté

Les ouvre-portes de garage modernes sont dotés d’un haut niveau de sécurité intégré. Les anciens ouvre-portes équipés de commutateurs DIP verrouillent l’ouvre-porte et la télécommande sur un seul code. Mais les ouvre-portes modernes utilisent un code tournant plus sécurisé, ce qui signifie que le code change au fil du temps.

Tommy Mello, fondateur d’A1 Garage Door Service, le décrit ainsi : « Chaque fois que vous appuyez sur le bouton d’ouverture, la technologie du code tournant modifie le code d’accès. Comme il existe des milliards de combinaisons possibles, il est presque impossible pour les pirates informatiques de voler le code d’un ouvre-porte de garage et de l’utiliser pour pénétrer dans une maison.

Si vous possédez un ouvre-porte plus ancien et que vous souhaitez renforcer votre sécurité, pensez à installer le Genie Girud-1T. Cet appareil facile à installer améliore la sécurité de votre garage grâce aux codes roulants sans avoir à acheter un ouvre-porte complet.

Plus d’informations pour votre ouvre-porte spécifique

Vous configurerez la grande majorité des ouvreurs avec les instructions ci-dessus, mais c’est toujours une bonne idée de consulter la documentation de votre ouvreur spécifique. Voici quelques liens vers des marques populaires.

Chambellan;

Artisan;

Maître de levage ;

Génie;

Linéaire;

Sommer.

Si votre ouvre-porte ne figure pas sur cette liste, une recherche rapide sur Internet devrait vous orienter dans la bonne direction.