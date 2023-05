Comment préparer votre maison pour les invités d’une nuit

Si vous attendez des visites nocturnes de votre famille et de vos amis, consultez ces conseils de pro pour préparer votre maison. Avec ceux-ci, vous pouvez chouchouter vos invités avec confort et sécurité.

Même si la plupart des gens aiment se retrouver avec leurs proches et leurs amis, les visites peuvent être stressantes, tant pour les visiteurs que pour les hôtes. Les routines quotidiennes tombent au bord du chemin, l’environnement est moins familier pour les visiteurs et tout le monde à la maison est jeté ensemble dans une soupe sociale.

Heureusement, avec un peu de planification et en apportant quelques améliorations à la maison, vous pouvez alléger le stress. En conséquence, vous et vos invités pouvez profiter pleinement des meilleurs moments d’être ensemble.

Dans cet article, vous trouverez des conseils d’experts pour quelques préparations et améliorations de l’habitat afin de faire de la visite de vos invités une réussite mémorable, qu’ils restent une nuit, une semaine ou plus.

Curb Appeal pour un accueil amical

Assurez-vous que votre maison présente une première impression amicale et accueillante, de la rue à la porte d’entrée. Si vous n’avez pas prêté beaucoup d’attention à l’attrait extérieur de votre maison, il est maintenant temps d’apporter quelques améliorations (voir 9 façons rapides d’améliorer l’attrait extérieur de votre maison). Non seulement les améliorations de l’attrait extérieur créeront une excellente première impression, mais elles rapporteront à long terme avec la fierté du propriétaire et l’augmentation de la valeur de la maison.

Un bon début pour améliorer les premières impressions est de se débarrasser du fouillis et des déchets, de tondre la pelouse, de balayer ou de souffler les allées et de ranger le porche.

Passez au niveau supérieur en fournissant un nouveau paillasson accueillant, en polissant la quincaillerie de la porte et en fournissant un peu de verdure naturelle et de couleur avec des plantes en pot à côté de la porte.

Pour la beauté et la sécurité nocturnes, illuminez la passerelle, l’allée et les escaliers avec un éclairage extérieur. L’éclairage activé par le mouvement est un bon choix à la fois pour la commodité et la sécurité.

Si vous souhaitez que des invités se garent dans votre allée, informez-les à l’avance et assurez-vous de laisser de la place pour leurs voitures.

Vérifiez la sonnette pour vous assurer qu’elle fonctionne afin de ne pas laisser traîner vos invités à leur arrivée. Le but est que vos invités se sentent attendus. A cet effet, prévoir un endroit pratique pour les manteaux à l’intérieur de l’entrée.

Nettoyer la maison

Le ménage de base est un bon moyen d’honorer vos invités. Ramassez le désordre et rangez les pièces. Épousseter les meubles. Aspirez et nettoyez les sols.

Sachez que vous vous êtes peut-être habitué à des choses dans votre maison qui émettent des odeurs désagréables, alors regardez autour de vous. Retirez les seaux à couches, les fournitures pour animaux de compagnie, les bacs à litière et les cages pour animaux. Au lieu de cela, accueillez les invités avec des bougies ou un sachet parfumés.

Préparer la salle de bain des invités

Préparez la salle de bain que les invités utiliseront en nettoyant les toilettes, la baignoire, la douche, le lavabo, les comptoirs et le miroir.

Videz la corbeille.

Si les invités partagent la salle de bain avec d’autres membres du ménage, rangez les articles de toilette personnels tels que les brosses à cheveux et les brosses à récurer. Disposez quelques rouleaux de papier toilette supplémentaires et un sèche-cheveux où vous pourrez facilement les trouver.

Pliez les serviettes fraîchement lavées et placez-les sur le comptoir afin que vos invités puissent identifier quelles serviettes sont les bonnes à utiliser.

Une autre bonne idée est de mettre du nouveau shampoing, des mouchoirs en papier et de la lotion dans un panier à côté des serviettes.

Les éléments qui font une belle chambre d’amis dépendent de l’invité, alors respectez les principes de base : un lit confortable avec des draps fraîchement lavés est un bon début. Assurez-vous que le matelas du lit est suffisamment ferme pour fournir un soutien afin que vos invités ne se réveillent pas avec des maux de dos.

Rangez les couvertures supplémentaires là où vos invités peuvent les trouver. Si vous souhaitez que la chambre soit flexible, choisissez des lits jumeaux au lieu d’un lit queen-size ou double. De cette façon, des amis ou des enfants peuvent utiliser la chambre ainsi que des couples.

Une chaise confortable, une lampe de lecture et quelques magazines actuels garantissent que vos invités peuvent se retirer confortablement dans leur chambre s’ils en ont assez de socialiser. Une TV (avec guide des chaînes) et le Wi-Fi leur donneront encore plus d’autonomie.

D’autres équipements bien pensés incluent : un vase de fleurs, des verres à boire, de l’eau en bouteille et un réveil.

Assurez-vous de laisser suffisamment d’espace dans le placard pour suspendre les vêtements et prévoyez des cintres vides pour les chemises, les jupes et les pantalons. Parce que de nombreux placards d’invités doublent pour le stockage domestique, ils sont souvent encombrés. Vous pouvez maximiser la capacité de stockage de votre placard d’invités en l’équipant d’un système d’organisation de placard.

Pensez à l’endroit où iront les valises – un banc ou un support pliant peut être utile.

Accrochez les stores, les stores ou les rideaux aux fenêtres des chambres afin que les clients puissent contrôler la lumière du jour et l’intimité, et pour ajouter une touche de confort et de style à la pièce.

Vérifiez les systèmes domestiques

Pour assurer le confort de vos invités et faciliter votre hébergement pendant leur séjour, assurez-vous que la plomberie, le câblage, le chauffage et les appareils électroménagers de votre maison sont tous pleinement opérationnels. Par exemple:

Assurez-vous que les toilettes sont propres et bien tirées. Assurez-vous également que la baignoire se vide. Mettez un piston de toilette derrière les toilettes juste au cas où un sabot.



À minuit, le bruit d’un robinet qui goutte peut ressembler à une torture chinoise de l’eau : réparer les robinets qui gouttent. De même, vaporisez un peu de WD 40 ou d’huile pénétrante sur les charnières de porte qui grincent pour qu’elles ne grincent pas la nuit.

Assurez-vous que les lampes, les lumières, les prises électriques et les interrupteurs fonctionnent. Dans la chambre d’amis, envisagez de changer les interrupteurs réguliers pour les gradateurs afin que les invités puissent régler l’éclairage à leur niveau de confort.

Vérifiez le chauffage et la climatisation avant l’arrivée des invités. Si la chambre d’amis dispose d’un contrôle de température séparé, montrez à vos invités comment régler les paramètres.

Assurez-vous que les portes et les fenêtres se ferment et se verrouillent correctement pour assurer la sécurité et la confidentialité.

De nombreux accidents surviennent pendant l’excitation des visites, en particulier lorsque les enfants se trouvent sur un terrain inconnu.

Si de jeunes enfants font partie de vos visiteurs, renseignez-vous sur les techniques de protection des enfants pour assurer leur sécurité.

Enfin, sachez que si vous mettez en œuvre toutes ces mesures, vous serez probablement surnommé « l’hôte idéal » et vos invités ne voudront peut-être plus jamais partir.

Cet article a été écrit par Don Vandervort et initialement publié sur USNews.com