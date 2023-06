Comment préparer votre fournaise pour l’hiver

Le début officiel de la saison automnale signifie que les feuilles changent, que les écureuils ramassent fébrilement les noix et que tout a envahi votre épicerie. Cela signifie également que l’hiver approche à grands pas et que les propriétaires doivent s’assurer que leurs systèmes de chauffage sont prêts pour les journées froides à venir.

Conseils d’experts sur la façon de préparer votre fournaise pour l’hiver, y compris la façon de reconnaître les problèmes potentiels de fournaise et de faire en sorte que votre fournaise fonctionne de manière fluide et efficace.

Symptômes de problèmes de fournaise

Des bruits. Si les bouches d’aération émettent un son aigu semblable à un diapason, cela indique généralement (mais pas toujours) un manque d’air de retour. Lorsque le système a besoin d’aspirer plus d’air, la pression et la vitesse de l’air qui le traverse augmentent, ce qui crée des évents bruyants.

Les évents peuvent également émettre un bruit de cliquetis ou de battement, généralement dû à des débris dans le conduit.

Un bruit de cliquetis provenant du four lui-même peut signifier qu’une pièce s’est détachée et se déplace à l’intérieur, tandis que des grincements ou des cris peuvent indiquer une mauvaise courroie. Un bruit de grattage métal contre métal peut signifier qu’une partie du système de soufflante se détache.

Odeurs inhabituelles. Si vous sentez une odeur de gaz, d’huile, de brûlé, d’électricité ou de moisi provenant de la zone de la fournaise, cela peut être quelque chose d’aussi simple qu’un filtre à air qui doit être changé ou d’aussi grave qu’une fuite de gaz.

Le four ne chauffe pas. Si la fournaise ne chauffe pas ou n’amène pas la maison à la température indiquée sur le thermostat, cela pourrait être l’un des nombreux coupables, comme indiqué dans la vidéo ci-dessous.

Les fours fonctionnent en continu. Si le système fonctionne constamment sans jamais s’éteindre, cela indique un problème.

Conseils d’entretien de la fournaise

Certaines des étapes de maintenance de cette vidéo peuvent éviter de nombreux problèmes de fournaise.

Démarrer la saison de chauffage avec un filtre à air frais et remplacez-le tous les mois environ s’il s’agit d’un filtre en papier standard. Un filtre à air propre réduira les contaminants intérieurs et facilitera une bonne circulation de l’air dans votre maison.

Effectuer un contrôle visuel du placard / de la zone de la fournaise pour vous assurer que rien n’a été placé contre (en particulier des objets combustibles et inflammables). La zone autour du four doit être dégagée et dégagée.

Décoller le panneau avant du four pour s’assurer que tout est en ordre à l’intérieur (parfois des rongeurs ou des insectes nichent dans ce compartiment). Nettoyez délicatement l’intérieur avec un aspirateur ou une brosse douce pour enlever la poussière des composants de la fournaise. Garder la poussière des composants électroniques ne prend pas longtemps et peut économiser beaucoup d’argent sur la route.

Inspectez les conduits pour toute fuite d’air, et scellez avec un scellant liquide ou un ruban HVAC en aluminium résistant. Tout ce que vous pouvez faire pour fermer le système rend une fournaise plus efficace.

Supprimez tous les blocages de registre. Si vous avez des meubles ou d’autres objets devant les registres de chauffage, cela empêchera la chaleur d’atteindre les espaces de vie, ce qui peut fatiguer le système.

Remplacer le panneau d’eau de la fournaise. Également connu sous le nom de tampon humidificateur, ce composant de fournaise assure une humidité adéquate pour empêcher l’air de la maison de devenir trop sec. Remplacez le panneau d’eau, réglez l’humidité relative entre 35 et 45 % et rallumez l’alimentation en eau de la fournaise.

À propos des réparations de fours à faire soi-même

Lorsque vous le faites vous-même, acheter des pièces de rechange sur un site Web de confiance comme RepairClinic.com qui ne vend que des pièces de rechange d’origine. De cette façon, vous pouvez être sûr que les pièces que vous achetez sont approuvées pour une utilisation et garanties pour fonctionner dans votre fournaise.

Sachez quand faire appel à un pro. Bien que les propriétaires puissent effectuer eux-mêmes certains travaux d’entretien de CVC, une odeur inhabituelle mérite généralement l’intervention d’un professionnel. De plus, toutes les quelques années (selon l’endroit où vous vivez dans le pays), c’est une bonne idée de faire venir des professionnels chez vous pour gérer le nettoyage des conduits internes pour éliminer la poussière et les allergènes des conduits.

Chris Zeisler est un maître technicien chez RepairClinic.com, où les techniciens sont disponibles 24h/24 et 7j/7 en ligne via le chat en direct.