Comment préparer une pièce pour la peinture

Une bonne préparation facilite la peinture des murs intérieurs, du plafond et des moulures, réduit la possibilité de faire des dégâts et des erreurs qui pourraient nécessiter des heures de nettoyage fastidieux et contribue à assurer un travail de qualité et durable.

Voici quelques étapes clés que vous devriez suivre lorsque vous vous préparez à peindre une pièce :

Vider la pièce

Déplacez les meubles légers et tous les objets décoratifs hors de la pièce. Retirez tout ce qui est possible des murs, y compris tous les couvercles des registres de chauffage et les plaques électriques (coupez d’abord l’alimentation). Mettez un morceau de ruban de peintre sur les interrupteurs et les prises. Idéalement, retirez les boutons, les poignées et les serrures des portes et des fenêtres ou masquez-les.

Poussez les meubles lourds au milieu de la pièce et couvrez-les de toiles de protection. Couvrez le sol avec des bâches en plastique et, en plus, une toile de protection en toile. Si vous ne pouvez pas démonter un luminaire, attachez-le autour d’un sac poubelle en plastique.

Supprimer le papier peint

Bien que vous puissiez parfois peindre sur du papier peint s’il est en bon état et ne s’arrache pas par endroits, il est généralement préférable de l’enlever. Une fois tout l’adhésif retiré, lavez le mur avec un nettoyant abrasif, rincez-le bien et laissez-le sécher pendant 24 heures.

Gratter ou décaper la peinture écaillée

La peinture écaillée ou écaillée doit être grattée avant de pouvoir appliquer une nouvelle peinture. L’astuce consiste à gratter suffisamment fort pour enlever la peinture, mais pas si fort que vous creusez dans la surface.

Les meilleurs grattoirs ont des bords qui peuvent être affûtés avec une lime en métal. Un couteau large fait un travail rapide sur de grandes surfaces ; un grattoir à crochet est plus pratique pour les petites surfaces. Une brosse métallique est efficace pour enlever toute peinture qui s’écaille légèrement.

Faire des réparations de murs, de plafonds et de moulures

Les petits trous, les fissures et autres imperfections de surface mineures sont des problèmes relativement faciles à résoudre par vous-même. En cas de dommages importants, vous devrez peut-être faire appel à un professionnel. De grandes fissures dans un mur ou un plafond peuvent indiquer un tassement irrégulier de la fondation. Si vous pouvez insérer le bout de votre petit doigt dans une fissure, envisagez de faire inspecter la fondation.

Utilisez votre doigt ou un couteau à mastic pour remplir les trous de clous ou les très petites fissures avec de la pâte à joint ou avec de la pâte à bois si vous réparez du bois. Avant de colmater d’autres petits trous et fissures, brossez-les et humidifiez la surface.

À l’aide d’un couteau à mastic, appliquez une couche de pâte à joint ou de pâte à bois. Après avoir réparé la zone, laissez sécher le patch, puis lissez-le et apprêtez-le.

Pour un petit trou plus grand qu’un trou de clou, coupez deux longueurs d’un ruban à joint en maille auto-adhésif plus large que le trou. Centrez une pièce sur le trou et appuyez dessus. Centrez l’autre morceau sur le trou pour former un X avec le premier morceau et pressez. Ensuite, à l’aide d’un couteau à mastic, recouvrez le treillis d’une ou plusieurs couches de pâte à joint. Lorsque le matériau est sec, poncez et apprêtez la surface.

Poncer les zones rugueuses

L’une des raisons de poncer une surface est de la lisser. Poncez les zones nouvellement rapiécées, le bois nu et les zones qui ont été grattées avant de peindre. Utilisez du papier de verre fin.

Une autre raison de poncer est de rendre les surfaces brillantes rugueuses afin que la peinture adhère mieux. Vous pouvez utiliser du papier de verre fin ou, pour les peintures alkydes, du déglaçant liquide. Le phosphate trisodique (TSP) ou un substitut sans phosphate fonctionne comme un délustrant léger. Portez toujours des gants en caoutchouc lorsque vous utilisez un déglossant liquide ou du TSP. Rincez ensuite soigneusement le mur et laissez-le sécher pendant 24 heures.

Nettoyer les surfaces

Après avoir passé l’aspirateur dans la pièce, utilisez un chiffon de dépoussiérage pour dépoussiérer toutes les surfaces qui seront peintes. Lavez ensuite les murs qui ont un film de graisse (cuisines) ou un film de savon (salles de bain) avec du TSP ou un substitut sans phosphate. Lavez les surfaces grasses ou moisies avant et après le ponçage.

Pour les taches très grasses, épongez du diluant à peinture, séchez-le, puis lavez la zone avec le nettoyant.

En portant des gants en caoutchouc et des lunettes de sécurité, frottez les zones moisies avec un mélange de 3 onces de TSP ou d’un substitut sans phosphate, 1 once de détergent sec, 1 litre d’eau de Javel et 3 litres d’eau. Laissez les zones sécher complètement (environ 24 heures).