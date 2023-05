Comment préparer les murs pour le revêtement en vinyle ou en aluminium

Apprenez à préparer les murs pour le bardage en vinyle aluminium dans ce tutoriel d’expert, avec des diagrammes et des étapes pour préparer, recouvrir et fourrer les murs pour le bardage.

Comme le montre le schéma ci-dessus, le revêtement de vinyle ou d’aluminium fait partie d’un système conçu pour protéger des intempéries. Étant donné que ces matériaux, en particulier le vinyle, sont très flexibles, ils ont besoin d’un support solide et plat. Sinon, les murs résultants auront l’air cahoteux ou ondulés.

Comme indiqué dans l’article Comment installer un revêtement en vinyle et en aluminium, le revêtement ou le panneau d’appui fournit normalement la rigidité et la surface nécessaires.

Dans certains cas, notamment lorsque la largeur de la « planche » du nouveau parement correspond au parement à clin en bois existant de la maison, le vinyle ou l’aluminium peut être installé directement sur le matériau existant. Ci-dessous, vous verrez comment préparer le revêtement existant. Ensuite, nous discuterons du gainage et d’autres méthodes.

Avant de commencer, nettoyez la zone autour de la maison et attachez tous les arbustes pour laisser suffisamment d’espace de travail.

Préparation du revêtement existant

Si vous comptez recouvrir un revêtement plus ancien, voici quelques étapes importantes à suivre :

1) Clouez les planches lâches, et remplacez ceux qui sont pourris.

2) Grattez le mastic lâche et re-calfeutrer autour des fenêtres, des portes et d’autres zones pour les protéger de la pénétration de l’humidité.

3) Retirez toutes les saillies, comme les gouttières, les descentes pluviales et les luminaires.

4) Sceller toutes les fissures pour rendre la maison étanche.

5) Vérifiez tous les murs pour la régularité.

Revêtement pour parement de vinyle

L’application d’un revêtement résistant aux intempéries sur un ancien revêtement est le moyen le plus rapide et le plus simple de fournir une surface plane et clouable pour l’installation d’un revêtement en vinyle ou en aluminium. La partie délicate peut être de gérer l’épaisseur supplémentaire à l’endroit où le revêtement rencontre les fenêtres et les portes. Assurez-vous que les cadres de porte et de fenêtre peuvent être construits relativement facilement avant d’adopter cette approche. Sinon, vous feriez mieux de retirer l’ancien revêtement et de recommencer à zéro avec le revêtement.

Pour obtenir la meilleure apparence finie pour le revêtement en vinyle solide, utilisez un revêtement de qualité sans gondolement ni gauchissement. Le matériau de revêtement mural le plus populaire est le panneau de copeaux orientés (OSB) – il est à la fois utilisable et relativement peu coûteux. Correctement conditionné et fixé, le revêtement extérieur de qualité éliminera la possibilité de gonflement et de flambage qui peut se produire avec du bois instable.

S’il s’agit d’une nouvelle construction, les montants de la charpente murale doivent être d’aplomb et positionnés uniformément pour fournir une surface plane pour le revêtement. Assurez-vous que votre constructeur utilise des goujons de qualité séchés au four.

Fourrer un mur pour le revêtement

Une autre façon de fournir une base plate et clouable pour le revêtement consiste à installer des bandes espacées 1 par 2 (appelées «fourrures») sur les murs et autour de leurs périmètres. Cela fonctionne bien sur des surfaces inégales ou de maçonnerie. Glissez de petits morceaux de bardeaux (appelés « cales ») derrière les bandes de fourrure pour égaliser les points hauts et bas afin que la surface globale soit complètement plate.

Pour un revêtement horizontal, vous appliquez les fourrures verticalement. Pour les revêtements verticaux, vous les appliquez horizontalement. Les bandes doivent également être placées le long de tous les cadres de portes et de fenêtres et aux angles des bâtiments.

Gardez le profil global aussi bas que possible car l’alignement du revêtement aux portes et aux fenêtres peut être difficile. Lorsque vous utilisez des fourrures, les cadres de fenêtres et de portes doivent généralement être allongés.

