Comment préparer et nettoyer votre climatiseur central pour l’été

Lors de la première journée très chaude de l’été, la dernière chose que vous voulez est d’appuyer sur l’interrupteur de votre climatiseur central pour constater qu’il ne fonctionne pas.

Conseils d’experts sur les façons de nettoyer et de préparer votre climatiseur central avant l’arrivée de la saison de refroidissement. Comprend des informations pratiques sur le nettoyage des serpentins du condenseur, la vérification des conduites de liquide de refroidissement et le test de l’unité.



Lorsqu’un climatiseur reste inactif pendant des mois, ramassant des feuilles et des débris, un peu d’entretien est souvent nécessaire pour le faire fonctionner correctement.

Si vous ne faites pas cet entretien avant l’arrivée de l’été, vous risquez d’attendre plusieurs jours chauds pour un professionnel du service occupé et de payer des prix haut de gamme, pour démarrer.

Il est maintenant temps de bien faire fonctionner votre système de climatisation. Vous pouvez appeler un professionnel de la climatisation pour le faire, mais cela peut vous coûter 250 $ ou plus.

Ici, vous apprendrez à remplacer les filtres, à nettoyer les serpentins du condenseur et à mettre votre climatiseur en parfait état afin qu’il soit prêt à fonctionner et à refroidir efficacement votre maison.

Bases de la climatisation centrale

Un système de climatisation central utilise deux composants principaux : un condenseur, qui est généralement situé à l’extérieur, et un évaporateur monté sur l’appareil de traitement de l’air ou la fournaise.

Ensemble, ils extraient la chaleur de l’air ambiant grâce à la technologie de réfrigération. L’appareil de traitement de l’air ou le ventilateur de la fournaise souffle l’air refroidi et déshumidifié qui en résulte à travers les conduits vers les pièces de la maison.

Les réparations du système de réfrigération scellé d’un climatiseur central ne sont pas un travail de bricolage. Ils doivent être manipulés par un professionnel du service HVAC.

Vous pouvez cependant effectuer vous-même certaines tâches de nettoyage et d’entretien pour assurer un fonctionnement efficace et réduire au minimum le besoin de personnel d’entretien professionnel. Certaines de ces tâches sont détaillées ci-dessous.

La sécurité d’abord—Coupez l’alimentation

Avant de travailler sur un climatiseur central, coupez toujours l’alimentation du condenseur au niveau du panneau de service, comme illustré à droite. Le condenseur a également généralement une boîte de déconnexion étanche de 240 volts située près de l’unité ; celui-ci contient un levier, des fusibles ou un disjoncteur pour couper le condenseur. Désactivez-le également.

(Remarque : Le condenseur contient un condensateur qui stocke une charge électrique et peut être dangereux. Attendez environ une demi-heure pour que la charge du condensateur se dissipe. Par mesure de précaution supplémentaire, évitez de toucher tous les composants électriques. La fournaise ou l’armoire de traitement de l’air a souvent un interrupteur séparé ou un disjoncteur dans le panneau électrique principal pour le contrôler. Coupez-le également.)

1) Comment nettoyer ou remplacer les filtres AC

C’est l’étape la plus facile et souvent la plus importante. La plupart des systèmes ont un filtre remplaçable ou réutilisable dans la fournaise ou l’armoire de traitement de l’air (généralement situé à l’intérieur ou très près du côté de l’entrée d’air). Certains systèmes utilisent également des filtres à air dans les registres de retour d’air à l’intérieur de la maison. Nettoyez ou remplacez tous les filtres de retour d’air, de fournaise ou d’appareil de traitement d’air deux fois par an ou chaque fois qu’ils commencent à sembler bouchés par la poussière. Si vous ne le faites pas, le débit d’air sera limité, ce qui réduira l’efficacité et vous ferez recirculer la poussière dans votre maison.

Pour plus d’informations sur la façon de procéder, voir Comment remplacer les filtres de la fournaise et de la climatisation.

2) Comment nettoyer les serpentins du condenseur

L’unité de condenseur d’un climatiseur central, généralement située à l’extérieur, est une grande boîte en métal dont les côtés ressemblent à des grilles. Derrière les grilles, vous pouvez voir des pales de ventilateur. Idéalement, il est protégé tout l’hiver par un couvercle de condenseur ou une bâche pour éviter l’accumulation de débris à l’intérieur.

Sinon, il est susceptible de contenir des feuilles, de la saleté et des débris et vous devrez le nettoyer.

Les grandes pales du ventilateur à l’intérieur du boîtier métallique déplacent l’air à travers des ailettes de type radiateur (bobines de condenseur). Si de la saleté et des débris se sont introduits à l’intérieur de l’appareil, certaines bobines sont probablement obstruées, comme illustré ici.

Tout ce qui obstrue le flux d’air réduira l’efficacité du condenseur, de sorte que ces serpentins doivent être nettoyés au début de chaque saison de refroidissement s’ils sont obstrués.

Pour nettoyer les serpentins, vous devrez retirer les panneaux latéraux et supérieurs ou les grilles de protection du condenseur, à l’aide d’un tournevis ou d’un tourne-écrou, selon le type de fixations utilisées. Assurez-vous que l’alimentation de l’unité est coupée avant d’ouvrir le condenseur.

Dévissez simplement les panneaux latéraux et retirez-les de l’appareil, puis soulevez le dessus, qui peut être lourd en raison du poids du ventilateur qui y est attaché. Ne tirez sur aucun des fils connectés au ventilateur.

À l’aide d’une brosse pour serpentin de réfrigérateur (Acheter sur Amazon) ou d’une brosse douce sur un aspirateur, nettoyez délicatement les serpentins de l’extérieur de l’appareil. Veillez à ne pas plier les ailettes délicates ni endommager les bobines. Si vous pliez les nageoires, vous pouvez les redresser avec un « peigne à nageoires » conçu à cet effet. Après le nettoyage de l’extérieur, passez l’aspirateur sur les serpentins de l’intérieur.

Pour éliminer les débris tenaces, vaporisez un nettoyant commercial pour serpentin AC depuis l’intérieur, en veillant à ne pas pulvériser le ventilateur ou les composants électriques. Achetez un nettoyeur de bobine AC sur Amazon.

Parfois, il est nécessaire d’utiliser un tuyau avec une buse de type gâchette pour éliminer la saleté et les débris des serpentins depuis l’intérieur de l’appareil avec un jet puissant mais concentré, mais soyez très prudent si vous le faites. Prenez soin de ne pas plier les ailettes, d’inonder la zone ou de pulvériser de l’eau sur les composants électriques ou le moteur du ventilateur – couvrez ces pièces avec un sac poubelle en plastique. Sachez également que cela peut faire en sorte que la boue bloque certaines des zones entre les ailerons, vous devrez donc être minutieux. Achetez des buses de tuyau à gâchette sur Amazon.

3) Nettoyez et nettoyez les débris du condenseur

Retirez les feuilles et les débris de la base du condenseur et, s’il a un drain, assurez-vous que le drain est dégagé.

Utilisez l’aspirateur et un chiffon pour nettoyer les pales du ventilateur du ventilateur. Serrez ensuite les boulons de montage desserrés et, si le moteur du ventilateur a des ports d’huile, mettez quelques gouttes d’huile légère ou vaporisez du WD-40 dans les ports pour la lubrification. Épongez tout excès d’eau à l’intérieur de l’appareil, puis remontez le condenseur.

Coupez et enlevez toutes les mauvaises herbes ou vignes qui pourraient obstruer le flux d’air à travers l’unité de condenseur.

4) Vérifiez les conduites de liquide de refroidissement

Les tubes ou tuyaux de réfrigérant qui vont de l’évaporateur de l’appareil de traitement de l’air au condenseur à l’extérieur sont généralement recouverts d’une isolation en mousse de la conduite de liquide de refroidissement pour les empêcher de perdre de l’énergie.

Si vous voyez des zones où l’isolant est effiloché ou manquant, remplacez-le. Pour ce faire, installez des manchons isolants en mousse ou enroulez les lignes en spirale avec du ruban isolant en mousse (vous pouvez couper les deux avec un couteau utilitaire). Vous pouvez acheter des manchons isolants en mousse en ligne.

5) Testez l’unité AC

Laissez l’appareil sécher complètement, puis remettez le condenseur sous tension en procédant comme suit : Tout d’abord, éteignez le thermostat de votre maison. Ensuite, mettez sous tension à la fois la boîte de déconnexion et le panneau principal. Enfin, réglez le thermostat sur COOL.

Si votre unité de climatisation ne fonctionne pas correctement, veuillez consulter Dépannage et réparations du climatiseur central ou appelez un professionnel de la réparation de climatisation (ci-dessous).

Une dernière remarque : pour réduire la quantité d’entretien que vous devrez effectuer l’année prochaine, envisagez de couvrir votre climatiseur avec une bâche en plastique après l’avoir éteint pour l’automne et l’hiver. Utilisez une corde et/ou des sandows pour le fixer.

Si vous préférez engager un professionnel de la climatisation pour inspecter et entretenir votre équipement de climatisation, Home Advisor, un service GRATUIT, vous aidera à trouver un professionnel de la climatisation local qualifié.

