Comment prendre soin de vos outils

Quand les journées sont longues et qu’il fait beau, j’ai hâte de travailler dans la cour. Je pense que le travail de jardinage vaut mieux que d’aller au gymnase parce que je peux dépenser mon énergie pour faire quelque chose d’utile.

Le week-end dernier, par exemple, j’ai décidé de couper des branches d’arbres morts en bois de chauffage. J’ai enlevé mes vêtements de travail, sorti ma tronçonneuse du garage et commencé le rituel de démarrage : vérifier l’essence et l’huile, allumer l’interrupteur, régler le starter et tirer sur le cordon de démarrage. Après environ 15 minutes à faire des ajustements et à tirer le cordon en vain, j’ai rangé la scie, pensant que j’avais fait mon entraînement.

Pouvez-vous raconter? Passez-vous plus de temps à chercher le bon outil ou à essayer de le faire fonctionner que vous n’en consacrez au projet lui-même ? Lorsqu’il s’agit d’entreprendre des projets à domicile, rien ne vaut d’avoir le bon outil en bon état et situé là où vous pouvez le trouver. Avec cette prémisse à l’esprit, examinons quelques réflexions et suggestions utiles sur l’entretien et le stockage des outils.

1Ne pas être en mesure de trouver un outil peut être extrêmement frustrant. Suivant le principe « une place pour chaque chose et chaque chose à sa place », il est utile d’avoir un coffre de rangement pour les petits outils. Vous pouvez acheter un coffre utilitaire en bois dur massif ou consulter les types de métal vendus par de nombreux centres de rénovation. En gardant les outils dans un coffre à outils, ils sont plus susceptibles de rester aiguisés et en bon état.

2Gardez quelques outils fréquemment utilisés dans la maison. Bien que la plupart de mes outils se trouvent dans des tiroirs marqués sur mon établi dans le garage, je range quelques outils ménagers clés dans un sac en vinyle qui se trouve sur une étagère coulissante dans nos armoires de cuisine. Dans ce fourre-tout, je garde un marteau, une pince à joint coulissant, une clé à molette, des tournevis Phillips et standard de taille moyenne et petite, des pinces coupantes, un couteau suisse et un assortiment de clous, vis et attaches. J’envisage sérieusement de passer à un sac à outils roulant que je peux garder dans un placard pour libérer de l’espace dans les armoires de cuisine.

3Lorsque vous travaillez sur des projets de construction, de câblage ou de plomberie où vous avez besoin de plusieurs outils et fixations rapidement accessibles, portez une ceinture à outils avec une pochette à outils. Vous pouvez acheter une ceinture en cuir combinée avec des pochettes ou, si vous avez déjà une ceinture utilitaire, achetez simplement une pochette en cuir de qualité. Tant que vous remettez vos outils dans les pochettes après les avoir utilisés, ils sont toujours à vos côtés.

4Si vous entreposez des outils métalliques dans un garage ou dans un endroit soumis à de l’air humide, protégez-les de la rouille. Je vaporise mes outils métalliques avec du WD-40 – et j’essuie l’excédent – pour éloigner la rouille, puis je les range dans des tiroirs et des conteneurs fermés.

5Privilégiez la qualité à la quantité. Au lieu d’acheter neuf tournevis à 4 $, achetez quatre tournevis à 9 $. Plus la qualité d’un outil est élevée, plus il sera performant. Vous aurez moins d’outils à trier, à stocker ou à perdre, et vous constaterez probablement que vous voudrez mieux prendre soin de vos outils.

6Méfiez-vous des nouveaux outils miracles. Beaucoup, sinon la plupart, ne font pas un meilleur travail que les outils qu’ils sont censés remplacer. Si un outil est censé effectuer 16 tâches différentes, il n’en fait probablement aucune bien. Ces types d’outils gravitent généralement à l’arrière du tiroir à outils et empêchent simplement de trouver un outil plus approprié.

7N’utilisez pas d’outils cassés ou émoussés. Si la tête d’un marteau est desserrée, remplacez soit le manche, soit le marteau. N’utilisez pas de lames émoussées – la force supplémentaire que vous devez appliquer rend l’utilisation de l’outil dangereuse (et est plus susceptible de griller le moteur d’un outil électrique). Pour la plupart des coupes, j’achète des lames de scie électrique peu coûteuses et je les jette lorsqu’elles deviennent ternes. Les lames coûteuses et de qualité doivent être affûtées par un professionnel et stockées individuellement lorsque cela est possible.

8Dernier point, mais non des moindres, gardez vos outils en état de marche. Si un outil montre des signes de besoin d’être réparé ou mis au point, apportez-le à un atelier de réparation dès que vous remarquez le problème pour la première fois. De cette façon, la prochaine fois que vous utiliserez cet outil pour effectuer une réparation d’urgence – ou même un projet de week-end comme couper des branches d’arbres en bois de chauffage – il est plus susceptible de fonctionner. Gardez tous les outils hors de portée des enfants. Suivez implicitement les instructions du fabricant lorsque vous utilisez des outils électriques et ne les laissez jamais branchés lorsque vous ne les utilisez pas.