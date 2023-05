Comment prendre de superbes photos de votre maison à l’aide de votre téléphone portable

Vous songez à vendre votre maison ou vous avez simplement un projet de rénovation domiciliaire que vous souhaitez montrer ? Les bonnes photos peuvent aider à accentuer n’importe quelle maison ou projet en mettant en évidence les meilleurs détails, en travaillant les meilleurs angles et en utilisant le bon éclairage. Vous avez passé beaucoup de temps à embellir votre maison. Apprenez maintenant à prendre des photos qui le prouvent.

Préparez votre téléphone

Votre téléphone intelligent est beaucoup utilisé quotidiennement, de sorte que l’objectif est susceptible d’être recouvert de saleté, de crasse et d’empreintes digitales. Une tache ou une tache sur l’objectif de votre appareil photo peut gâcher une belle photo, alors assurez-vous de la nettoyer avant de commencer à prendre des photos.

Ensuite, réglez les paramètres de l’appareil photo de votre téléphone portable sur la résolution la plus élevée autorisée par votre téléphone. Et essayez d’utiliser l’orientation paysage pour toutes les photos extérieures – ce paramètre vous permet de vous adapter davantage à votre prise de vue et rend les images plus belles lorsqu’elles sont visualisées sur un écran d’ordinateur plus grand.

Mettre en scène

Prendre le temps nécessaire pour préparer une prise de vue est essentiel pour que le sujet de votre photo soit mis en valeur. Si vous photographiez l’intérieur de votre maison, désencombrez la zone afin qu’elle soit exempte de livres, de vaisselle, du courrier de la veille, de l’os du chien et de tout autre article ménager que vous ne voulez pas dans la photo.

Si vous êtes à l’extérieur, ratissez les feuilles et déplacez les vélos, les fournitures de jardinage ou les tuyaux déroulés à l’écart. Cela permet au spectateur de se concentrer sur votre maison ou votre projet, et non sur les distractions en arrière-plan.

Utilisez l’éclairage à votre avantage

Une image bien éclairée suscite plus d’intérêt, et le bon éclairage peut faire toute la différence. Lorsque vous prenez des photos à l’intérieur de votre maison, allumez toutes les lumières et profitez de tout éclairage naturel entrant dans la maison.

Lorsque vous photographiez à l’extérieur, tout est une question de timing. Les meilleures photos de paysage sont généralement prises pendant les « heures magiques » – soit tôt le matin au lever du soleil, soit plus tard dans la soirée au coucher du soleil.

Prévoyez de passer au moins 20 minutes à prendre des photos afin d’obtenir le bon équilibre entre l’obscurité et la lumière pour rendre votre maison confortable. Allumez toutes les lumières intérieures et extérieures pour aider à transmettre la chaleur de votre maison. Enfin, évitez de prendre des photos de l’avant de votre maison avec le soleil qui se lève derrière – le contre-jour peut donner à vos photos un aspect blanchi.

Essayez la règle des tiers

Lorsqu’il s’agit de composer ou d’encadrer votre photo, une astuce importante consiste à penser à votre prise de vue en termes de planche de tic-tac-toe. Placez la zone de mise au point de votre photo à l’intersection de l’une de ces lignes et non au centre de la photo.

Étant donné que les photos numériques ne coûtent rien (hormis l’espace de stockage numérique), expérimentez en utilisant différentes lignes d’intersection pour la mise au point de votre photo. Voyez quelle image semble captiver le plus d’intérêt et supprimez celles qui ne le font pas.

Travailler les angles

Photographier une maison de face est un bon moyen de montrer à quoi ressemble la maison, mais franchement, la plupart des photos de maison sont prises de cette façon. Essayez de penser à différentes façons de prendre des photos de votre maison ou de vos projets qui montrent leur potentiel.

Par exemple, essayez de prendre une photo de votre maison depuis le trottoir et non tout droit. Il montrera une plus grande partie de la façade de votre maison et de votre cour sous un angle intéressant.

Affichez les meilleures caractéristiques de votre maison, telles que l’arche qui mène à la porte d’entrée ou l’olivier debout à l’avant, avec quelques gros plans qui montrent leurs détails. Essayez de prendre une photo à la base de l’arbre en tirant vers le haut pour mettre en valeur l’arbre tout en offrant un aperçu de la maison, ou retournez votre téléphone, agenouillez-vous et prenez une photo. La perspective différente de la caméra ajoute de l’intérêt.

Utilisez des filtres pour affiner

Snapchat et Instagram ont rendu les filtres populaires, mais les filtres photo existent depuis longtemps. Il existe plusieurs applications de filtres photo disponibles qui transforment une belle image en une image extraordinaire.

Des applications comme Snapseed sont livrées avec plusieurs filtres, du portrait au pop en passant par les beaux-arts, qui aident à donner à votre image une touche supplémentaire de couleur, d’éclairage ou une sensation antique, selon ce que vous recherchez.

Après avoir sélectionné un filtre, vous pouvez utiliser les Outils pour affiner votre photo. Changez la perspective, ajoutez HDR Scape (l’un de mes favoris, qui amplifie votre filtre) ou ajoutez un Lens Blur pour ajouter plus de focus à la zone de votre image que vous souhaitez mettre en évidence. Il y a même un outil dramatique pour vraiment faire ressortir votre photo.

Les applications de filtre photo telles que celle-ci peuvent aider à améliorer vos photos, leur permettant de se démarquer et d’accentuer votre sujet.

Aujourd’hui, tout le monde a des téléphones, et les photos n’ont jamais été aussi prolifiques qu’à n’importe quel moment de l’histoire. Il faut du temps pour prendre et faire de superbes photos, mais les partager est presque aussi gratifiant que de montrer votre maison ou le chef-d’œuvre de votre projet lui-même. Aie du plaisir avec ça!

Lori Cunningham est un écrivain collaborateur pour Xfinity Mobile qui cherche toujours à trouver de nouvelles façons dont la technologie peut l’aider dans sa vie surchargée. Elle a commencé le WellConnectedMom.com partager sa passion pour la technologie avec d’autres mamans.