Comment poser un sol en carrelage de pierre

Apprenez à poser un sol en carrelage de pierre avec ce guide de bricolage expert. Couvre les considérations d’aménagement, ainsi que la coupe, l’installation et le jointoiement des carreaux de pierre.

Les carreaux poreux avec une surface presque spongieuse gagnent en popularité. Mais sachez que ceux-ci se tachent facilement, alors prévoyez d’appliquer un scellant ou de la cire tous les ans environ. De nombreux carreaux de pierre polie, en particulier le marbre, absorbent également les taches.

Les pierres tendres d’aspect informel sont généralement installées avec de larges lignes de coulis – 3/16 de pouce ou plus – tandis que les carreaux de granit ou de marbre polis utilisent généralement des joints aussi fins que 1/16 de pouce. Si les carreaux polis sont en marbre ou en une autre pierre tendre, vous devez utiliser un coulis sans sable, ce qui signifie que les joints doivent être de 1/8 de pouce ou moins.

Disposition des carreaux de pierre

Le sous-plancher doit être très ferme, sinon les carreaux ou le coulis se fissureront. Avec le marbre et d’autres pierres très tendres, les exigences de fermeté sont plus strictes que pour la céramique.

Les carreaux de céramique sont généralement posés sur une surface en contreplaqué et panneau d’appui; les pierres tendres nécessitent généralement une dalle de béton à la place.

Consultez votre revendeur ou un professionnel du revêtement de sol pour vous assurer que votre sol est suffisamment solide en cas de doute. Le granit est beaucoup plus résistant que le marbre, bien que certains types de marbre soient plus résistants que d’autres types. Le travertin et l’onyx ne sont pas plus solides que le marbre.

Certains carreaux de pierre sont assez épais, alors tenez-en compte lors de la planification de la hauteur du sol. Dans la plupart des cas, vous voulez garder le seuil d’une pièce à l’autre à moins de 1/2 pouce.

Comme pour les carreaux de céramique, disposez soigneusement les carreaux de pierre pour éviter une rangée visible de carreaux étroits. De nombreux carreaux de pierre sont carrés ou rectangulaires, mais d’autres formes sont disponibles. Vous pouvez choisir d’utiliser plusieurs couleurs et formes différentes sur le même étage. Vous pouvez même acheter un ensemble de carreaux de pierre qui forment un médaillon ou un autre motif.

Travaillez sur du papier quadrillé, puis posez quelques-uns des carreaux sur le sol, avec des entretoises en plastique, pour vous assurer que vous avez bien compris. Si les carreaux sont de forme irrégulière, vous pouvez simplement tracer des lignes de craie pour créer une grille sur le sol, chaque section de grille contenant neuf carreaux. Ensuite, vous pouvez simplement « regarder » les lignes de coulis.

Couper des carreaux de pierre

La pierre peut être coupée à l’aide d’une scie à eau. Si vous avez du marbre fin ou une autre pierre tendre, un modèle peu coûteux fera l’affaire. Si vous devez couper un bon nombre de carreaux durs comme le granit, il est préférable de louer un modèle professionnel.

Installation de carreaux de pierre

Les carreaux polis avec des joints de 1/16 de pouce doivent être installés parfaitement de niveau, vous voudrez peut-être embaucher un professionnel plutôt que de le faire vous-même. Les carreaux avec des lignes de joint plus larges doivent également être de niveau, mais la précision n’est pas aussi cruciale.

Étant donné que les étapes d’installation d’un sol en pierre sont fondamentalement les mêmes que celles pour l’installation d’un sol en carreaux de céramique, veuillez vous référer à l’article Comment installer des sols en carrelage pour plus de détails sur le processus.

Avant de vous plonger dans ce projet, regardez cette bonne vidéo de Ron Hazelton. Il montre bon nombre des bases et des procédures qui vous permettront d’obtenir un travail de qualité et réussi.

Jointoiement d’un sol en carrelage de pierre

Si le type de carreaux que vous avez choisi est poreux, utilisez une petite brosse pour appliquer un scellant pour carreaux de pierre sur la surface, mais pas sur les bords, de chacun. Sinon, le coulis adhèrera fortement à la surface et sera difficile à nettoyer.