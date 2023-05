Comment poser un revêtement de sol en carreaux de vinyle

Ce guide de bricolage complet sur la pose de revêtements de sol en carreaux de vinyle comprend la préparation de votre sol, des considérations d’aménagement et une étape par étape sur la pose de carreaux de sol, y compris une vidéo.

L’un des revêtements de sol de cuisine et de salle de bain les plus populaires est le carrelage résilient, une surface hautement hydrofuge, à prix modéré, antidérapante et facile à installer. Les carreaux sont de taille uniforme – la norme est de 12 pouces carrés – et s’emboîtent parfaitement sans lignes de coulis. Ils peuvent être coupés avec un couteau utilitaire et une règle.

Certaines tuiles ont des dos auto-adhésifs, mais ces tuiles ont tendance à être plus minces, leur sélection est plus limitée et peuvent ne pas former une liaison aussi sûre que les types réglés avec un composé adhésif.

Des instructions complètes pour l’installation des carreaux auto-adhésifs sont incluses avec leur achat. Les instructions suivantes concernent l’installation du type appliqué avec un adhésif. Pour des instructions étape par étape, voir Installation étape par étape d’un sol résilient.

Préparation du sol pour les carreaux résilients

Pour un travail de qualité, le support doit être propre, plat et bien lisse. Un sous-plancher en contreplaqué ou un sol en vinyle plus ancien qui répond à ces exigences fera l’affaire. Avant de commencer, soulevez la moulure de la chaussure le long de la base des murs ; n’enlevez les plinthes que s’il n’y a pas de moulure de base.

Si vous allez recouvrir un vieux revêtement de sol résilient, collez tous les coins ou bords lâches. Lissez le revêtement de sol en relief ou tout creux ou bosse à la truelle sur un niveleur de gaufrage, puis poncez-le. Si vous posez du carrelage sur une nouvelle dalle de béton ou à la rencontre de deux matériaux de sous-plancher, recouvrez d’abord le sol d’une membrane anti-fracture auto-adhésive, disponible en rouleaux de 50 pieds. Cela aidera à empêcher que de nouvelles fissures dans le béton ne soient transmises à travers le carreau.

Si votre sol est très irrégulier, réfléchissez bien avant de le retirer. Les revêtements de sol souples installés avant 1986 peuvent contenir de l’amiante, qui peut constituer un grave danger pour la santé si les fibres sont libérées dans l’air.

Les experts recommandent l’enlèvement par un spécialiste ou le recouvrement de l’ancien plancher avec une sous-couche de contreplaqué faite à cet effet avant d’installer le nouveau plancher. Les bords de ces panneaux s’emboîtent ; si vous devez couper des panneaux, faites-les courir le long des murs.

Décalez les coins afin que quatre pièces ne se rejoignent pas au même endroit. Notez que la sous-couche de contreplaqué est marquée de petites croix ; enfoncez une vis ou tirez pneumatiquement une agrafe de plancher à chaque croix. Placez les têtes de toutes les fixations sous la surface.

Notes sur la disposition des carreaux de sol

Vous pouvez marcher sur les carreaux immédiatement après les avoir installés, mais vous ne devez pas marcher sur l’adhésif, faites donc d’abord un essai à sec. Vous pouvez commencer au centre de la pièce ou sur un mur. Il est généralement préférable et nécessaire de commencer par le centre si la pièce n’est pas carrée ou si vous avez choisi des carreaux avec un motif ou un motif.

Établissez des lignes de travail perpendiculaires (appelées « lignes de tracé ») au centre du sol de manière à ce qu’elles se croisent à angle droit au milieu de la pièce. Commencez par un mur uniquement si deux murs adjacents se rencontrent à un angle exact de 90 degrés.

Lorsque vous êtes satisfait de votre disposition, lisez les instructions des fabricants de carreaux et d’adhésifs, en accordant une attention particulière au temps de séchage de l’adhésif. Appliquer l’adhésif uniformément et avec parcimonie à l’aide d’une truelle crantée (voir les instructions d’adhésif pour la taille d’encoche appropriée). Laissez-le devenir translucide et collant, mais pas sec, avant d’installer les carreaux.

Commencez à l’intersection des deux lignes de travail et installez les carreaux dans l’ordre indiqué, en travaillant vers les bords afin que les carreaux autour de la bordure soient de taille égale. Utilisez de l’eau savonneuse ou de l’essence minérale (selon le type d’adhésif) pour nettoyer tout excès pendant que vous travaillez. Ensuite, voir Installation étape par étape d’un sol résilient.

Voici une vidéo vraiment bien faite qui montre comment enlever les vieux carreaux de vinyle et les remplacer par de nouveaux carreaux de vinyle de luxe, étape par étape.

Comment poser des carreaux de sol en vinyle

L’installation d’un sol en carrelage résilient est un travail relativement gérable pour les bricoleurs ayant des compétences et des outils modérés. Voici comment procéder :

1 Avec une truelle crantée tenue à un angle de 45 degrés, étalez l’adhésif sur le substrat en effectuant de longs mouvements de balayage qui se chevauchent d’environ 1 pouce. Truellez tout excès immédiatement.

2 Après avoir attendu le temps nécessaire, généralement environ une demi-heure, positionnez soigneusement la première tuile à l’intersection des lignes de travail.

Assurez-vous de bien choisir celui-ci, car tous les autres s’y aligneront.

3 Continuez à installer les tuiles, aligner le bord de chacun avec une ligne de travail ou un carreau adjacent. Laissez les carreaux tomber en place (les faire glisser peut forcer l’adhésif entre eux).

Vérifiez l’alignement et faites des ajustements si nécessaire tous les deux carreaux. Asseoir de temps en temps les carreaux avec un rouleau à pâtisserie ou en marchant dessus.

4 Pour savoir combien couper un carreau de bordureretournez-le dans le bon sens au-dessus de son emplacement futur et appuyez-le contre une entretoise de 1/4 de pouce au mur, en vous assurant qu’il ne touche pas l’adhésif.

Avec un crayon, marquez les deux bords pour la coupe. Marquez une seule ligne avec une règle entre les deux marques, puis tenez fermement les deux côtés de la tuile et pliez-la jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.

5 Pour installer des carreaux autour de tuyaux ou d’obstaclesdécoupez un motif dans du carton, puis utilisez une jauge de contour ou un compas pour transférer le motif sur un carreau.

Pour couper des formes irrégulières, utilisez un couteau bien aiguisé, des ciseaux ou des cisailles si le carreau est malléable ou peut l’être en le réchauffant avec un sèche-cheveux. Si nécessaire, découpez une pièce séparée et collez-la en place.

Calfeutrez autour des tuyaux et couvrez avec une bride.