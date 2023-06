Comment polir la quincaillerie en laiton

Ce tutoriel utile vous montre comment nettoyer la quincaillerie en laiton, avec des conseils sur la façon d’éliminer la ternissure en utilisant les bons nettoyants et les bonnes techniques de polissage du laiton.

La quincaillerie en laiton de votre maison a-t-elle l’air brune et ternie? Si c’est le cas, vous manquez une partie du piquant visuel que votre maison pourrait offrir.

Comme le dit l’expression, « Le diable est dans les détails ». Et, dans le cas de la conception et de la décoration de la maison, les détails sont les charnières, les boutons, les luminaires et la quincaillerie de votre maison, surtout s’ils sont en laiton.

Un laiton bien entretenu peut être magnifique – des détails brillants de style et de substance. Mais lorsque le laiton est terni ou commence à montrer des signes d’âge et d’utilisation, cela peut nuire à la beauté de votre maison. C’est alors qu’il a besoin d’un peu de TLC.

Dans cet article, nous vous montrerons comment donner une belle apparence à la quincaillerie en laiton de votre maison.

Mais d’abord, une mise en garde : sachez que le charme et la valeur de certains objets en laiton peuvent inclure leur aspect terni. La suppression de cette finition antique peut diminuer leur charme et leur valeur. Réfléchissez à deux fois avant de polir ces types d’articles.

De plus, si le matériel est en laiton plaqué plutôt qu’en laiton massif, veillez à ne pas polir à travers le placage. Cela finira par exposer le métal sous le placage, ce qui va à l’encontre de votre objectif.

De plus, avec de la quincaillerie en laiton fin, comme des robinets haut de gamme, vous devrez faire très attention à ne pas rayer la surface. Consultez les recommandations du fabricant de robinets concernant l’entretien et les soins.

Bon, passons maintenant au polissage de vos cuivres.

Si vous avez affaire à du matériel qui peut être facilement retiré, comme un bouton de porte, commencez par le retirer. Sinon, masquez-le autour pour protéger la surface adjacente.

Le bon polisseur ou nettoyant pour laiton

Pour le polissage, vous avez plusieurs choix. La méthode préférée pour la plupart des gens est d’utiliser un polisseur/nettoyant pour laiton, tel que Brasso, que vous pouvez acheter en ligne.

Si vous préférez utiliser un nettoyant naturel pour enlever le ternissement du laiton, vous pouvez fabriquer votre propre nettoyant à partir de citron et de bicarbonate de soude. Mélangez une cuillère à café de bicarbonate de soude avec le jus d’un demi-citron et remuez jusqu’à ce qu’il forme une pâte humide.

Techniques de polissage du laiton

Si vous utilisez un polisseur/nettoyant chimique pour laiton, portez des gants en latex ou en caoutchouc. Pour une pâte naturelle, ce n’est pas nécessaire.

Appliquez le nettoyant selon les instructions sur l’étiquette ou appliquez la pâte avec un chiffon doux. Laissez la pâte naturelle reposer sur la surface pendant environ une demi-heure si le laiton est fortement terni. Polissez avec le chiffon doux et rincez à l’eau claire. Répétez si nécessaire.

Pour un résultat plus brillant, vous pouvez polir avec une roue de polissage douce, montée dans une perceuse électrique.

Pour protéger la finition contre le ternissement futur, vaporisez une légère couche de laque transparente ou de scellant pour laiton.

Si votre matériel va au-delà de ce type de nettoyage simple, vous devrez intensifier votre approche. Retirez le matériel très terni et placez-le dans de l’ammoniac non dilué pendant environ une heure. Rincer à l’eau claire, puis polir comme indiqué ci-dessus.

Si vous souhaitez accélérer le processus de polissage des objets en laiton de tous les jours, pensez à utiliser un bloc de ponçage très fin comme le montre cette vidéo :