Comment planter et faire pousser des melons

Lorsque vous planifiez votre jardin comestible, ne négligez pas l’ajout de melons. Avant de les ajouter, cependant, assurez-vous de pouvoir donner à ces plantes quelque peu exigeantes les conditions qu’elles aiment.

Cela comprend un sol riche, le plein soleil, beaucoup d’eau et de l’espace pour étendre leurs vignes de 10 pieds de long. Mais surtout, vous devez donner aux melons une longue période de temps chaud pour pousser.

Conditions pour les melons

Même les variétés qui mûrissent tôt ont besoin d’au moins 70 jours pour mûrir ; d’autres variétés peuvent prendre jusqu’à 115 jours pour arriver à maturité. Ce sont de vrais fruits d’été.

Bien que les cantaloups, également appelés melons brodés, soient les melons les plus cultivés, vous trouverez de nombreux autres choix. Les melons brodés plus petits, tels que Ha-Ogen et Charentais, sont un bon choix pour les espaces limités.

Les melons tardifs comprennent les types Honeydew très doux, casaba, Galia et Crenshaw, un hybride populaire. Ceux-ci font généralement mieux dans les zones relativement sèches. Si vous avez de la place et suffisamment de chaleur, il y a le melon d’été par excellence, la pastèque. Vous pouvez trouver des variétés à maturation précoce, telles que Icebox. Si vous voulez quelque chose de différent, essayez de faire pousser une pastèque sans pépins ou une pastèque jaune au lieu de rouge.

Là où la chaleur estivale n’est pas toujours une donnée, recherchez des variétés qui mûrissent tôt, comme le cantaloup d’Alaska, le miellat Earlidew, Passport (un type Galia), Savor (un charentais français) et la pastèque Sugar Baby. Vous pouvez également utiliser des techniques de culture, comme le paillis de plastique et les couvertures de rangées, pour les aider (voir Planter des melons). Si c’est l’espace qui pose problème, recherchez des melons miniatures. Ceux-ci peuvent être cultivés dans de grands conteneurs ou dressés sur un treillis très solide.

Les melons peuvent aimer la chaleur, mais l’humidité peut être un problème. Recherchez des variétés résistantes au mildiou et à d’autres maladies si vous vivez dans une région humide ou côtière.

Comment se préparer à planter des melons

Préparez le sol bien à l’avance en ajoutant du fumier bien décomposé et des amendements organiques. Si vous utilisez de l’engrais, mélangez-le soigneusement bien à l’avance; les melons sont sujets à la brûlure des engrais. Vous aurez le temps au printemps de préparer le lit; les graines ne doivent pas être semées tant que la température du sol n’a pas atteint 75 degrés F. Vous devrez peut-être même commencer les graines à l’intérieur si votre saison de croissance est courte.

Si vous cultivez dans une région où les étés sont frais, cherchez un endroit dans la partie la plus chaude de votre jardin – à côté d’un mur qui réfléchit la chaleur est un bon choix. Vous pouvez également couvrir la zone avec du plastique transparent ou noir ou utiliser des couvertures de rangée pour garder le sol au chaud.

Une troisième option consiste à faire pousser des melons dans votre tas de compost – oui, tas de compost – car de nombreux jardiniers ont découvert une culture qui pousse par inadvertance en raison de la chaleur et du sol riche qui s’y trouvent.

Comment planter des melons

En plus d’être pointilleux sur les conditions de croissance, les melons peuvent être plus pointilleux que la plupart des légumes sur la façon dont ils sont plantés : ils doivent être cultivés en collines ou en rangées surélevées. Les collines sont vraiment des monticules à sommet plat, d’environ 4 pouces de haut et de 2 à 3 pieds de diamètre, entourés d’un étroit bassin d’abreuvement.

Vous aurez besoin de monticules encore plus grands pour les pastèques, généralement de 8 pieds de diamètre. Espacez les collines d’environ 4 pieds pour les petites variétés, 8 pieds pour les pastèques. Plantez les graines à 1 pouce de profondeur, avec quatre ou cinq graines par colline. Mincez les semis à deux par butte. Si vous plantez des semis, plantez-en deux par butte.

Pour les rangées, montez le sol de 3 à 5 pouces au-dessus de la surface du jardin et de 12 à 15 pouces de large. Ajoutez des abreuvoirs étroits le long de chaque côté de chaque rangée. Gardez les rangées espacées de 3 à 4 pieds, plus larges pour les pastèques. Plantez les graines à 1 pouce de profondeur, en mettant deux à trois graines à chaque pied, puis éclaircissez à une plante par pied. Si vous plantez des semis, plantez chaque pied.

Comment prendre soin des plantes de melon

Une fois plantés, gardez le sol humide mais pas mouillé près des racines afin que les plantes ne se dessèchent pas. Au fur et à mesure que les plantes poussent, remplissez les bassins ou les abreuvoirs pour garder le sol humide tout en gardant l’eau à l’écart du feuillage et des fruits. Arrosez abondamment si les plantes se fanent le soir après une journée chaude. Ajoutez un engrais soluble dans l’eau toutes les six semaines pendant la saison de croissance.

Au fur et à mesure que le fruit se développe, placez une brique ou un morceau de bois sous chacun pour le garder propre. Si vous cultivez sur un treillis, soutenez les fruits, une fois qu’ils atteignent 2 pouces de diamètre, dans des élingues individuelles faites de filet ou de vieux bas de nylon.

Lorsqu’ils approchent de leur pleine maturité, protégez les melons Crenshaw des coups de soleil en utilisant un bardeau ou un morceau de bois comme écran du côté sud-ouest de la plante.

En plus de la moisissure, les melons sont sujets à un certain nombre de ravageurs, notamment les pucerons, les coléoptères du concombre et les acariens. Dans tous les cas, la meilleure défense consiste à nettoyer les débris du jardin pour encourager les insectes bénéfiques.

Les pucerons et les acariens peuvent être arrosés avec de l’eau ou pulvérisés avec un savon insecticide. Les coléoptères du concombre, qui transmettent le flétrissement bactérien, peuvent être contrôlés avec des nématodes parasites ou un produit contenant des pyréthrines. Pour le mildiou, plantez des variétés résistantes; pour les autres variétés, pulvérisez un fongicide au neem, au soufre ou au savon de cuivre.

Comment récolter les melons

Décider quand un melon est mûr peut être l’une des parties les plus délicates de sa culture.

Un cantaloup est mûr lorsqu’il a un parfum perceptible et que le fruit se détache de la tige avec juste un léger remorqueur.

Pour récolter, soulevez le cantaloup jusqu’à ce qu’il se sépare facilement de la vigne. Pour rendre les cantaloups encore plus sucrés, retardez l’arrosage environ une semaine avant la récolte, mais reprenez l’arrosage si vous avez plus de fruits et ne laissez pas les vignes se flétrir.

Les miellats sont mûrs lorsque l’endroit où ils reposent sur le sol est devenu blanc. D’autres melons tardifs sont prêts lorsqu’ils ont une odeur forte et sucrée et que l’extrémité de la fleur est légèrement molle. Leurs croûtes devraient également être devenues ternes. Les melons tardifs doivent être coupés de la vigne avec un couteau ou des cisailles.

Une pastèque est mûre lorsqu’elle émet un « bruit sourd » sourd lorsque vous frappez dessus.

La peau du dessous doit être devenue jaune pâle et les vrilles de la tige doivent être sombres et flétries. Il doit également être coupé et non arraché de la vigne.