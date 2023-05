Comment planifier une piscine

L’eau bleue scintillante au soleil sera certainement un point central, vous voudrez donc probablement planifier l’emplacement de votre piscine pour qu’elle soit visible depuis autant d’endroits à l’intérieur et à l’extérieur que possible.

Il existe un certain nombre de logiciels pour aider les propriétaires à élaborer des plans de piscine adaptés au paysage et aux préférences de la famille. C’est une bonne idée de faire quelques croquis grossiers pour réfléchir aux détails. Les problèmes à prendre en compte incluent :

Budget

Les piscines en fibre de verre sont durables et assez chères ; ils viennent dans des formes et des tailles prédéfinies. Pour une piscine de forme libre, les piscines à revêtement en vinyle sont l’option la moins chère et les piscines en béton l’option la plus chère. Les trois types ont des avantages et des inconvénients, vous voudrez donc vous renseigner sur ce qui fonctionne bien dans votre région.

Soleil, bruit et intimité

Voulez-vous que la piscine soit entièrement au soleil ou souhaitez-vous qu’elle soit ombragée à tout moment de la journée ? Qu’en est-il de la zone autour de la piscine ? La plupart des gens aiment au moins un peu d’ombre. Une table avec un parasol est une option classique, mais pour une sensation plus haut de gamme, envisagez une pergola ou une tonnelle.

Où la piscine doit-elle être située pour que les baigneurs et les visiteurs soient à l’aise avec le niveau d’intimité et de bruit ? Peut-être que la zone autour de la piscine doit être modifiée ou aménagée pour résoudre ces problèmes. Une clôture couverte de vigne peut améliorer l’intimité, et une petite pièce d’eau peut aider à étouffer la circulation et les autres bruits du voisinage.

Espace et utilisation

Souvent, les gens passent plus de temps à se détendre au bord de la piscine que dans l’eau. Entourer la piscine d’un patio ou d’une terrasse facilitera l’accès à la piscine et minimisera la quantité de saleté qui pénètre dans l’eau. Lorsque vous planifiez la zone environnante, tenez compte de l’espace pour les chaises longues – une zone de 5 à 8 pieds de large pour chacune est généralement recommandée.

C’est aussi bien si l’accès à la piscine est assez pratique pour les portes menant de la maison, en particulier de la cuisine. Prévoyez des voies de circulation suffisamment larges pour des allées et venues confortables. Les portes coulissantes ou les portes françaises sont des options populaires.

Certaines personnes aiment utiliser leur piscine pour faire des longueurs ; pour cela, une forme longue et droite fonctionne mieux. Si votre piscine est purement à des fins récréatives, n’importe quelle forme fonctionnera ; ces piscines ont généralement une grande zone peu profonde. Certains propriétaires combinent les deux types de piscine avec une variante en forme de L.

Caractéristiques de la piscine

Si vous souhaitez ajouter un plongeoir ou un toboggan, assurez-vous de consulter les codes locaux et un entrepreneur en construction, car la plupart des régions ont des réglementations très spécifiques concernant la profondeur de la piscine et la « taille de l’enveloppe ».

Si vous avez de jeunes enfants, une zone de pataugeoire est agréable, même s’ils vont bientôt la dépasser. Certaines personnes construisent une petite pataugeoire qui pourra ensuite être convertie en spa lorsque les enfants seront plus grands.

Si vous souhaitez que la piscine ressemble à une visite dans un complexe, ajoutez quelques touches de luxe telles que des jets de massage, des sièges intégrés dans l’eau ou des garnitures en mosaïque.

Autour du bord de la piscine, envisagez un centre de boissons, une pièce d’eau, des plantes en pot luxuriantes, des chaises longues moelleuses et des lumières amusantes pour la baignade nocturne. Si l’argent n’est pas un problème, vous pouvez également envisager l’ajout d’une cuisine extérieure.