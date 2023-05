Comment planifier la clôture parfaite

Des conseils d’experts et des idées pour planifier une clôture qui a fière allure et fait exactement ce que vous voulez qu’elle fasse.

Bien que vous souhaitiez peut-être une clôture juste pour définir les limites de votre cour et empêcher votre chien de creuser le jardin du voisin, la construction d’une clôture est un projet important qui mérite une attention particulière. Il est important de penser à :

1) Le style de conception et le but de la clôture

2) C’est un impact sur les voisins

3) Les meilleurs matériaux pour le construire

4) Zonage local et codes du bâtiment pouvant affecter la conception

Style et objectif de la clôture

Les clôtures peuvent prendre de nombreuses formes, du solide au ouvert et tout le reste. Ils peuvent être construits en bois, en vinyle, en métal et/ou en d’autres matériaux de construction extérieurs. Et leur conception peut aller des rails grossièrement taillés aux piquets formels.

Le meilleur style de conception à choisir pour votre clôture dépendra de ce que vous voulez que la clôture fasse. La forme de la clôture doit dépendre de sa fonction. Dans la plupart des cas, vous voudrez qu’il ajoute de la beauté à votre jardin, complète le style de votre maison et offre la bonne mesure de sécurité et d’intimité, mais y a-t-il d’autres objectifs que vous devriez envisager ? Considérez les plus courants :

Sécurité sureté

Selon sa construction, une clôture peut garder les gens à l’intérieur ou à l’extérieur d’une zone désignée. En d’autres termes, vous voudrez peut-être une clôture pour empêcher les enfants du voisinage de chasser des balles de baseball dans votre jardin.

Ou peut-être souhaitez-vous un degré de sécurité plus élevé pour éloigner les cambrioleurs ou les fauteurs de troubles de votre maison. De toute évidence, une telle clôture devrait être difficile à escalader ou à pénétrer. Les hautes clôtures en planches verticales et les clôtures à mailles losangées de gros calibre en sont des exemples.

Pour empêcher les enfants d’accéder à une piscine sans surveillance, vous avez besoin d’une clôture de 5 à 6 pieds avec des lattes ou des montants qui ne sont pas espacés de plus de 4 pouces afin que les enfants ne puissent pas se faufiler à travers. La conception ne doit pas être telle que les enfants puissent l’escalader, et vous voudrez vous assurer d’en éloigner les meubles et objets similaires.

Si vous voulez une clôture qui gardera votre chien dans la cour, rappelez-vous que les chiens aiment mâcher, sauter et creuser. Prévoyez une hauteur que votre chien ne peut pas franchir. Construisez-le à partir d’un matériau qui ne peut pas être mâché ou déchiré. Et envisagez de placer les panneaux dans un ruban de béton afin que votre chien ne puisse pas s’enfouir en dessous.

Confidentialité

La clôture de confidentialité ultime est celle que les gens ne peuvent pas voir par-dessus ou à travers, mais une grande clôture solide est souvent insuffisante pour d’autres raisons. Une telle clôture peut être assez imposante et peut éliminer les vues que vous souhaitez ainsi que celles que vous ne souhaitez pas.

La clé de la clôture pour la confidentialité est de cartographier exactement où vous voulez la confidentialité afin que vous puissiez planifier des sections ou des portions qui offrent un relief visuel et permettent des vues souhaitables, par exemple, des clôtures à persiennes ou transparentes. Vous pouvez également rendre une clôture haute et solide moins imposante en décalant les panneaux d’avant en arrière ou en plantant des vignes le long de celle-ci.

Définir l’espace et dissimuler

Les clôtures peuvent délimiter les zones d’une cour et séparer les zones de travail des espaces de divertissement ou de loisirs. Les écrans hauts et les clôtures peuvent cacher les centres de travail de jardin, l’équipement de la piscine et les poubelles. Des clôtures basses ou ouvertes peuvent diriger la circulation des piétons dans la cour sans créer de barrières visuelles.

Contrôle du soleil, du vent et du bruit

Les clôtures pleines projetteront une ombre solide, tandis que les treillis ou les conceptions ouvertes fourniront une ombre filtrée ou partielle. Mais sachez que la position du soleil au milieu de l’été est beaucoup plus élevée qu’en hiver – comprenez l’arc du soleil toute l’année avant de construire une clôture pour y faire face.

Pour le contrôle du vent, des études montrent qu’une clôture solide ne fait pas un très bon travail pour protéger la zone à moins de 12 pieds de la clôture. Le vent a tendance à tomber par-dessus la clôture, comme une vague balayant un rocher.

Les lattes ou les persiennes espacées réussissent mieux à briser le vent en une série de brises et de tourbillons plus doux. Les meilleures conceptions de contrôle du vent ont un déflecteur à 45 degrés au sommet de la clôture, incliné face au vent.

Pour le bruit, plus la barrière est épaisse et haute, mieux c’est. Les meilleures clôtures anti-bruit n’ont pas d’espace entre les planches – ce sont des styles solides planche sur planche ou planche et latte. Un mur de maçonnerie solide fait un meilleur travail.

Clôtures de bon voisinage

Parce qu’une clôture longe souvent la limite de la propriété ou devant votre maison, elle peut affecter vos voisins autant que vous. Il donne le ton à la fois à votre propriété et à celle de vos voisins, peut avoir un impact sur votre vue et la leur, et peut influencer la lumière du soleil et les brises.

Dans cette optique, être un bon voisin signifie concevoir et construire une clôture qui répond à vos besoins tout en respectant les besoins du voisinage.

Matériaux de clôture

Les intempéries, les insectes et le sol décomposeront la plupart des types de bois au fil des ans. Les clôtures les plus durables ont des semelles en béton, des poteaux métalliques et des rails métalliques. Les poteaux et rampes traités sous pression sont également un choix durable.

Les panneaux de clôture peuvent être en métal, en vinyle ou en bois résistant à la pourriture comme le cèdre ou le bois de cœur de séquoia. Ou bien, les panneaux de clôture peuvent être faits de bois moins cher s’ils sont peints ou traités avec une teinture épaisse, mais la finition doit être maintenue.

Codes et restrictions

Avant de construire votre clôture, faites un voyage (ou un appel téléphonique) à l’hôtel de ville. Vous voudrez vous assurer qu’il n’y a pas de restrictions de zonage ou de règles de retrait qui vous empêcheraient de construire la clôture que vous souhaitez. La plupart des communautés ont des limites de hauteur strictes et, selon l’endroit où vous vivez, vous pouvez également découvrir des limites de conception.