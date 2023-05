Comment planifier et configurer rapidement un bureau à domicile

Suggestions d’experts pour localiser et mettre en place un bureau réussi à la maison, y compris choisir la meilleure pièce, tenir compte des besoins et mettre en œuvre des stratégies d’économie d’espace.

Au moment où nous écrivons ceci, des millions de personnes s’isolent, soit volontairement, soit sur mandat de leur État et de leurs gouvernements locaux.

Alors que les bureaux ferment et que des commandes à domicile sont émises, beaucoup d’entre nous se démènent pour installer des bureaux à domicile.

À moins que vous n’ayez la chance d’avoir une maison prête à accueillir un bureau à domicile, il peut être difficile de trouver le bon espace pour un nouveau bureau à domicile. La plupart des propriétaires ou des locataires n’ont pas de pièce qui attend d’être remplie avec un bureau et d’autres meubles de bureau.

Si vous êtes comme la plupart des gens, votre maison s’est adaptée à votre style de vie avant que la vie ne change avec des problèmes de santé. Vos priorités précédentes dirigeaient l’utilisation des pièces de votre maison. Maintenant, cependant, vous avez une nouvelle priorité et c’est une grande. Vous devez faire du travail tout en protégeant votre famille. Des ajustements sont probablement nécessaires.

Vous avez peut-être déjà trouvé où placer votre bureau à domicile. Parfois, il s’agit simplement de le localiser seul endroit où il peut aller.

Mais, si vous avez une tanière, une salle à manger ou un coin à peine utilisé dans la salle familiale, vous aurez peut-être le choix.

Cet article vous aidera à comprendre que votre premier instinct, celui qui a peut-être parfaitement fonctionné il y a deux mois, n’est peut-être pas votre meilleur choix maintenant. La crise sanitaire actuelle a changé beaucoup de choses qu’il faut maintenant prendre en considération.

Avec ce changement, vous devez sérieusement tenir compte de la relation entre votre bureau à domicile et les personnes et les activités de votre domicile. Plus précisément, vous devez peser l’intimité et la solitude par rapport à la conscience de ce qui se passe dans la maison.

Plus l’emplacement de votre bureau à domicile est central, mieux vous pourrez garder un œil sur les enfants ou les activités ménagères. Cependant, plus il est central, plus vous rencontrerez de bruit, de distractions et d’interruptions lorsque vous travaillerez. Ainsi, le meilleur emplacement dépendra de votre position sur ce spectre.

Par exemple, un coin de la cuisine ou de la salle familiale était peut-être autrefois l’endroit idéal pour installer votre bureau. Maintenant, la famille passe la plupart de son temps dans ces endroits. Que ce soit ou non une bonne chose dépendra de votre situation particulière. Si vous avez besoin d’être vigilant et disponible pour votre famille, c’est une bonne chose. Si vous avez besoin de calme et de solitude, ce n’est certainement pas le cas.

Lors de la vérification de divers emplacements possibles, ne vous inquiétez pas des équipements tels que l’éclairage et la portée du WiFi de votre maison. Si l’éclairage est faible, vous pouvez prévoir des lampadaires ou des lampes de bureau. Et si le WiFi est hors de portée, vous pouvez vous procurer un prolongateur WiFi ou un meilleur routeur.

Commençons par penser à certaines pièces ou zones qui peuvent être moins utilisées que d’autres.

Salle à manger. Si votre famille mange généralement dans la cuisine ou dans une salle de petit-déjeuner et que vous avez une salle à manger qui reste inutilisée la plupart du temps, c’est peut-être le meilleur emplacement pour un bureau à domicile.

Dans la situation sanitaire actuelle, vous n’utiliserez probablement pas votre salle à manger pour vous divertir. La salle à manger, en fait, peut être un meilleur choix qu’une chambre d’amis ou une chambre d’amis à ce moment particulier car, si un membre de votre famille tombe malade, vous aurez peut-être besoin de cette chambre d’amis pour les isoler.

De plus, une salle à manger est généralement facile à convertir car, à part la table et les chaises, elle n’est généralement pas remplie de meubles. En fait, la table à manger fait souvent un excellent bureau ou comptoir.

Chambre d’amis. Si vous avez la chance d’avoir une chambre d’amis ou une tanière, cela peut être une bonne réponse si la solitude est importante. Non seulement il sera plus silencieux que les zones plus centrales, mais j’espère qu’il disposera de la lumière naturelle des fenêtres, du chauffage, de la climatisation et de l’électricité.

Gardez ceci à l’esprit : si votre bureau se trouve dans la chambre d’amis, soyez prêt à le quitter si un membre de votre foyer tombe malade.

Chambre des maîtres. Si l’utilisation d’une partie de la chambre principale pour un bureau est votre seule option, alors qu’il en soit ainsi. Mais ce n’est pas un endroit idéal pour un bureau à domicile dans la plupart des ménages.

D’une part, votre conjoint peut ne pas être ravi si vous picorez sur votre clavier tard le soir ou tôt le matin.

D’autre part, si votre bureau est dans votre chambre, vous ne pouvez pas vous éloigner de votre travail, même lorsqu’il est temps de dormir. Vous ne voulez probablement pas vous réveiller en regardant le travail que vous n’avez pas terminé hier.

Là encore, vous pourrez peut-être minimiser ces problèmes en utilisant des meubles, tels qu’un paravent décoratif pliant, des panneaux Shoji, une bibliothèque autoportante entre le bureau et le lit, ou des meubles similaires.

Espaces partagés. Si vous n’avez pas de pièce supplémentaire pour un bureau, vous devrez trouver un moyen de partager un espace. Par exemple, vous pourrez peut-être voler suffisamment d’espace pour un bureau :

Le long d’un mur d’une chambre

Dans un coin cuisine

Dans une alcôve du salon

Au bout d’un couloir

Dans un coin d’une salle de récréation

Sous les escaliers

Sachez simplement que les espaces partagés nécessiteront des concessions mutuelles.

Et, comme indiqué précédemment, les espaces communs à la famille tels que la cuisine ou la salle familiale peuvent être remplis d’activités, de bruit, de distraction et d’interruptions, surtout si vos enfants ne sont pas scolarisés. Là encore, vous pourriez être reconnaissant d’avoir un poste de commandement central comme celui-ci.

Diviser pour conquérir. Rien ne dit que les activités de bureau doivent se dérouler au même endroit. Si vous n’avez pas assez d’espace pour effectuer tout votre travail de bureau en un seul endroit, envisagez de diviser les activités et l’équipement. Vous pourriez, par exemple, avoir un bureau dans une pièce et installer votre écran d’ordinateur ailleurs. Si vous avez besoin de classeurs ou d’un copieur, vous pouvez peut-être les placer dans le garage ou sous les escaliers.

Cela soulève la question des classeurs. Une amélioration vraiment intelligente que vous pouvez apporter consiste à numériser la plupart de vos fichiers. Achetez un scanner multi-pages rapide et peu coûteux (disponible sur Amazon) et convertissez ces armoires de fichiers en fichiers numériques facilement accessibles qui ne prennent pas de place du tout. C’est un excellent projet à faire lorsque vous êtes accroupi à la maison. Stockez ces fichiers numériques sur un disque dur et sur le cloud afin qu’ils soient sauvegardés et accessibles depuis votre domicile ou depuis votre lieu de travail ultérieurement.

Grenier, cave ou garage. En général, réfléchissez à deux fois avant d’installer un bureau à domicile dans un grenier, un sous-sol ou un garage non aménagé. Ces types de zones ne sont généralement pas chauffées ou refroidies, et elles peuvent ne pas avoir les prises électriques nécessaires, etc. Elles peuvent également ne pas avoir de lumière naturelle et d’autres commodités que la plupart des chambres ont. Bien sûr, s’il s’agit d’espaces améliorés dotés de toutes les commodités nécessaires, ils peuvent être idéaux pour votre bureau à domicile.

Un peu de planification ira un long chemin lors de la mise en place d’un bureau à domicile. Bien que ce nouvel espace de travail soit destiné à vous aider à traverser la crise sanitaire, il peut faire plus. Vous pouvez en tomber amoureux et choisir de le maintenir même après la disparition du besoin urgent.