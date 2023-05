Comment percer un trou

Cet article pratique explique la meilleure façon de percer un trou. Il explique les perceuses électriques, les forets, le concept de contre-alésage, etc.

Percer des trous est une tâche nécessaire dans de nombreux types de réparations et d’améliorations. Vous devez percer des trous pour les vis, les boulons, les chevilles, les serrures, les charnières, les fixations de maçonnerie, les fils, les tuyaux, etc. Les perceuses électriques sont utilisées pour enfoncer des vis et d’autres travaux.

Une perceuse électrique est classée par la plus grande tige de foret qui peut être logée dans son mandrin (mâchoires), le plus souvent 1/4 de pouce, 3/8 de pouce ou 1/2 de pouce. Plus la taille du mandrin est grande, plus la puissance de sortie ou le couple est élevé.

Les perceuses électriques sont classées légères, moyennes et lourdes. Un modèle robuste n’est nécessaire que si vous l’utilisez quotidiennement ou pendant de longues sessions ininterrompues. En plus des perceuses à vitesse unique, il existe des modèles à vitesse variable qui vous permettent d’utiliser la vitesse appropriée pour le travail, ce qui est très pratique pour amorcer des trous, percer des métaux ou enfoncer des vis. Les engrenages réversibles sont bons pour retirer les vis et les embouts coincés.

Pour la plupart des travaux, la perceuse à vitesse variable de 3/8 de pouce est votre meilleur pari car elle peut gérer une large gamme de mèches et d’accessoires. Les catalogues d’outils et les quincailleries regorgent de mèches, de guides et d’accessoires spéciaux pour perceuses électriques. Si vous percez de gros trous dans la maçonnerie, vous aurez besoin d’une perceuse de 1/2 pouce ou d’une perceuse à percussion. les deux peuvent être loués.

Lorsque vous utilisez une perceuse électrique, serrez les matériaux dans la mesure du possible, en particulier lorsque vous utilisez une perceuse de 3/8 ou 1/2 pouce. Portez des lunettes de sécurité, en particulier lorsque vous percez de la maçonnerie ou du métal. Si votre perceuse le permet, adaptez la vitesse au travail, en utilisant les vitesses les plus élevées pour les petits forets ou les bois tendres, et les vitesses plus lentes pour les gros forets lors du perçage de bois durs ou de métaux.

N’appliquez pas trop de pression lorsque vous percez et n’éteignez pas le moteur tant que vous n’avez pas retiré le foret du matériau.

Lorsque vous percez du métal dur, lubrifiez-le avec de l’huile de coupe au fur et à mesure. Si vous souhaitez vous arrêter à une certaine profondeur, achetez un collier d’arrêt conçu à cet effet, utilisez un foret pilote ou enroulez du ruban adhésif autour du foret à la bonne profondeur pour servir de guide visuel.

Si vous percez de grands trous dans des bois durs ou du métal, en particulier avec des mèches torsadées surdimensionnées, ou si vous vissez des vis ordinaires dans tous les bois sauf les plus tendres, faites d’abord un trou pilote plus petit. Reculez le foret de temps en temps pour le refroidir et éliminer les déchets.

Un avant-trou doit être dimensionné correctement afin qu’il permette à la vis d’entrer dans le bois sans trop de résistance, mais qu’il soit suffisamment petit pour donner au filetage de la vis un matériau solide à saisir et à retenir.

Pour contre-aléser une vis à tête plate, vous devrez percer trois trous séparés, comme indiqué sur l’illustration, à moins que vous n’utilisiez un « foret pilote » spécial qui perce les trois trous – pour le contre-alésage, la tige et les filetages – le tout à une fois.

Qu’est-ce qu’un contre-alésage ?

Non, un contre-alésage n’est pas un barman fastidieux. Bien que le terme « contre-alésage » soit parfois utilisé comme nom, il s’agit plus souvent d’un verbe qui décrit l’augmentation du diamètre d’un trou en perçant un trou de plus grand diamètre à une extrémité pour faire de la place pour la tête d’une vis ou d’un boulon.

Dans certains cas, un trou contre-alésé est rempli d’un bouchon décoratif en bois pour dissimuler la tête de la fixation. Fraiser un trou est légèrement différent : cela signifie percer un trou peu profond qui permettra à la tête d’une vis d’affleurer la surface.

Pour contre-aléser un trou, il est plus facile de percer d’abord le trou de plus grand diamètre, puis de percer le trou le plus profond pour l’arbre de la fixation. Vous devez utiliser une mèche bêche ou, mieux encore, une mèche Forstner, qui créera un trou à fond plat.

Il est difficile de dire d’où vient le terme contre-alésage. Au début du XVIIe siècle en France, contre-ou contre-était un terme d’escrime, utilisé pour décrire une parade circulaire autour de la pointe de l’épée d’un concurrent.

Tous les usages du mot « comptoir » semblent avoir la même référence à l’opposition, sauf un : le comptoir utilisé dans un magasin (peut-être ce type de trou a-t-il été utilisé pour la première fois dans un plan de travail).

« Bore », un mot qui décrit à la fois un trou et le processus d’en faire un, remonte au début du XIe siècle avec des racines dans de nombreuses langues, se référant à l’auguration d’un trou comme pour une vrille.