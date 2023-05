Comment pelleter la neige en toute sécurité

Des conseils sur la façon de déneiger les allées et les sentiers extérieurs, y compris le choix de la bonne pelle à neige, l’épandage de sel et des conseils utiles et de sécurité.

Dans les climats froids, pelleter la neige est un travail important mais potentiellement dangereux. Les hôpitaux sont souvent inondés de patients souffrant de tout, des élongations musculaires aux crises cardiaques à la suite d’une tempête de neige. Voici comment pelleter la neige de façon sécuritaire et efficace.

1Assurez-vous d’être à la hauteur de la tâche. Si vous n’êtes pas en forme ou avez des problèmes cardiaques ou de dos ou d’autres limitations physiques ou de santé, obtenez l’approbation de votre médecin avant d’entreprendre vous-même ce travail. Si vous souhaitez transmettre la tâche, engagez un étudiant local pour le faire à votre place ou empruntez une souffleuse à neige à un voisin.

2Procurez-vous une bonne pelle à neige. Une pelle idéale est légère, avec une surface antiadhésive, un long manche et des extrémités larges et ouvertes qui permettent de jeter rapidement la neige sur le côté pendant que vous travaillez.

3Faites un plan et décidez où vous allez déposer la neige pendant que vous pelletez. Assurez-vous de ne pas le placer dans un endroit où vous devrez le déplacer à nouveau.

4Commencez à pelleter en utilisant un mouvement délibéré et régulier. Concentrez-vous sur le déneigement des zones de circulation piétonnière régulière. Cela comprend les allées et les marches entre votre maison et la rue, l’allée, la voiture, la boîte aux lettres, les poubelles, etc. Enlevez la neige de l’allée en vous assurant qu’il y a suffisamment d’espace pour que votre voiture puisse entrer et sortir. Souvent, la meilleure façon de dégager une allée consiste à « pousser » la neige. Pour ce faire, tenez la pelle légèrement inclinée et poussez vers l’avant par passes d’avant en arrière sur toute la largeur de votre allée, en empilant la neige sur ses bords.

5Après avoir déblayé le plus de neige possible, enlevez les plaques de glace avec les bords de la pelle. Vous aurez peut-être besoin d’un marteau ou d’une pioche s’il est particulièrement épais ou difficile à enlever.

6Étalez une bonne quantité de sel gemme ou de halite sur la zone que vous venez de nettoyer. Cela empêchera la nouvelle glace de s’accumuler trop rapidement. Cependant, utilisez le sel avec prudence autour de votre pelouse ou de votre aménagement paysager, car il peut endommager les plantes. Vous ne voudrez utiliser du sel que si la température est suffisamment chaude pour permettre à la glace de fondre. S’il reste des zones glissantes, étalez un peu de sable autour, mais utilisez également le sable avec prudence. C’est utile temporairement, mais cela peut créer des dégâts lorsque la glace fond et gèle à nouveau. Il est également très difficile de l’enlever une fois qu’il est recongelé.

CONSEILS:

* Pelletez votre neige avant qu’elle ne s’accumule trop. Son propre poids peut comprimer les couches inférieures et les transformer en glace, ce qui les rend beaucoup plus difficiles à enlever.

* Lorsque vous pelletez de la neige, il est facile de se fatiguer rapidement. Travaillez vers la zone où vous mettez la neige afin d’avoir un transport plus proche vers la fin de la tâche.

* Habillez-vous chaudement, en portant des couches. Cela vous permet de décoller les vêtements si vous avez trop chaud. Portez des gants ou des mitaines.

* Ne soyez pas pressé. Accordez-vous des pauses fréquentes. Étirez-vous et buvez beaucoup d’eau. Vous pouvez toujours vous déshydrater même par temps froid.

* Enlevez autant de gadoue et d’eau du sol que possible, à l’aide d’une pelle et d’un balai. Il peut regeler du jour au lendemain et devenir un danger difficile à éliminer le lendemain.

* Lorsque vous avez terminé, réchauffez-vous avec une tasse de chocolat chaud !

–GV