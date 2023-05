Comment peindre une porte

Que vous souhaitiez améliorer l’apparence d’une porte intérieure ou mettre à jour et protéger une porte extérieure, une nouvelle couche de peinture peut faire une grande différence. Les portes, après tout, subissent beaucoup d’usure, à la fois en raison d’une utilisation continue et, dans le cas des portes extérieures, de Mère Nature.

Les portes en bois, en particulier, sont vulnérables. Ils ont absolument besoin d’une finition protectrice pour les empêcher de s’user à l’extérieur et de se tacher à l’intérieur.

Dans cet article, nous vous montrerons comment préparer le travail, choisir la peinture et obtenir des résultats inspirants.

La bonne peinture pour les portes

La première étape vers le succès consiste à choisir le bon apprêt, la peinture et les outils d’application.

Le bon apprêt et la bonne peinture dépendront de l’état de la porte et si vous peignez une surface extérieure ou intérieure.

Pour la protection et l’adhérence sur les surfaces extérieures, les peintures à base d’alkyde sont généralement le meilleur choix. Vous pouvez utiliser un émail 100 % acrylique sur les surfaces intérieures des portes. Sélectionnez satin, semi-brillant ou brillant en fonction de vos préférences – plus la finition est brillante, plus elle sera lavable et durable.

Peignez une porte affleurante à l’aide d’un rouleau muni d’un revêtement non pelucheux. Rouler dans le sens du grain du bois.

Se préparer à peindre

Si une porte est légère et peut être facilement retirée, il est souvent préférable de la retirer pour la peindre. Une fois qu’il est retiré de ses gonds, vous pouvez l’appuyer contre un mur, posé sur deux petits blocs au-dessus d’une toile de protection. Ou vous le posez sur une paire de tréteaux.

Pour retirer les axes de charnière d’une porte, laissez la porte fermée, si possible. À l’aide d’un marteau et d’un petit tournevis à tête plate, appuyez sur chaque goupille de charnière jusqu’à ce que vous puissiez retirer la goupille. Assurez-vous d’avoir un assistant qui tient la porte lorsque vous retirez la dernière goupille ! La vidéo suivante montre bien la technique.

Cependant, enlever une porte peut être un problème. Les portes extérieures peuvent être très lourdes, surtout si elles contiennent du verre. Pour cette raison, il peut être plus judicieux de peindre une porte sur place, montée sur ses charnières. Assurez-vous de placer une toile de protection en dessous.

Si cela est relativement facile, retirez le bouton et verrouillez le matériel. Sinon, couvrez-le avec du ruban adhésif pour peintre afin qu’il ne soit pas peint. Si le retrait du matériel semble assez facile mais que vous craignez de ne pas savoir comment tout remonter, prenez des photos pendant que vous travaillez. Placez tous les composants matériels de la serrure et du loquet dans un sac ou une boîte en plastique afin de ne perdre aucune pièce.

Si vous peignez une toute nouvelle porte en bois, accrochez-la sans finition pendant deux à trois jours, puis retirez-la des charnières. Cela permet au bois de s’acclimater aux niveaux de température et d’humidité de l’emplacement des portes.

Avant de peindre, nettoyez soigneusement les portes. Effectuez les réparations nécessaires sur le bois, puis poncez avec du papier de verre grain 120. Poncez toujours dans le sens du grain du bois pour éviter les rayures transversales. Nettoyez ensuite les surfaces.

peindre la porte

Cette vidéo montre la bonne préparation et la séquence de peinture. En général, peignez à partir du haut de la porte, en descendant la porte.

Peindre les surfaces d’une porte affleurante avec un rouleau qui a une couverture non pelucheuse. Rouler dans le sens du grain du bois.

Pour les portes avec panneaux rentrants, utilisez une brosse à garniture. Peignez les évidements, puis les panneaux, suivis des rails horizontaux et des montants verticaux.

Appliquer une couche de base d’apprêt, laissez-le sécher complètement, puis appliquez deux couches de peinture de finition. Prévoyez un temps de séchage adéquat entre les applications.

C’est généralement une bonne idée de peindre d’abord les bords de la porte, car ce sont les parties qui entrent en contact avec les montants. Plus ceux-ci doivent sécher longtemps, mieux c’est.

Faites correspondre la couleur du bord du loquet à la pièce dans laquelle la porte s’ouvre et la couleur du bord de la charnière à la pièce à partir de laquelle la porte s’ouvre.

Lors de la peinture de l’encadrement de la porte, commencez par le boîtier de tête, puis descendez les boîtiers latéraux. Si la porte s’ouvre loin de la pièce, peignez le chambranle et les deux surfaces de la butée de porte visibles de la pièce. Si la porte s’ouvre sur la pièce, peignez le montant et le côté porte de la butée de porte.

Ne raccrochez pas ou ne fermez pas la porte tant que toute la peinture n’est pas complètement sèche.