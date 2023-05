Comment peindre une porte de garage

Parce qu’il n’y a pas de gouttière le long de l’avant-toit au-dessus de ma porte de garage sectionnelle, l’eau se déverse sur le devant de la porte et éclabousse de l’allée.

Ces éclaboussures d’eau, ainsi que mon incapacité à suivre les instructions lors de l’installation de la porte (je n’ai pas peint l’intérieur de la porte), ont écaillé la peinture et délaminé la partie inférieure de la porte en contreplaqué. Le résultat n’était pas la plus belle présentation pour le devant de la maison.

J’ai décidé de remettre à neuf la porte mais je voulais faire quelque chose d’un peu différent. Ma porte de garage, comme la plupart, est une très grande surface plane. (Le mien est un modèle enroulable en coupe affleurante.) C’est une partie très dominante, mais sans intérêt, de la façade de la maison. Plutôt que de le peindre d’une couleur unie, je voulais lui donner un faux traitement plus intéressant – le type qui est parfois utilisé à l’intérieur sur les murs. (Je me suis dit que je pouvais toujours couvrir une idée bâclée avec une autre couche de peinture.)

Malheureusement, avant de pouvoir repeindre la porte, j’ai dû remplacer la surface de la section inférieure, et pour remplacer cela, j’ai dû retirer toute la section. Il aurait certainement été plus facile de peindre à la fois l’extérieur et l’intérieur de la porte en premier lieu.

Une porte de garage est extrêmement lourde. Ce type utilise un ressort de torsion sur le dessus pour faciliter le levage. Travailler avec un ressort de torsion n’est pas un travail de bricoleur car le ressort est puissant et donc très dangereux. Dans cet esprit, j’ai embauché un installateur de porte de garage pour gérer cette partie. (Rétrospectivement, il n’aurait probablement été que légèrement plus coûteux de faire installer l’installateur dans une nouvelle section.)

Une fois la tension relâchée du ressort, j’ai serré les sections supérieures en place et dévissé les charnières et les rouleaux de la section qui devait être retirée. Puis je l’ai sorti de ses rails. Pour remplacer le placage, il suffisait de retirer l’ancien matériau, de poncer le cadre et de coller une nouvelle peau de placage de contreplaqué assorti de 1/4 de pouce sur le cadre avec de la colle imperméable. (J’ai coupé cette pièce à la taille face vers le haut sur ma scie à table, à l’aide d’une lame à dents fines.) Pendant que j’avais la section vers le bas, j’ai également apprêté les surfaces avant et arrière.

Puis j’ai remonté la porte.

Encore une fois, j’ai dû engager l’installateur de porte de garage pour rembobiner le ressort de torsion. Pendant qu’il faisait cela, il m’a raconté quelques histoires d’horreur de propriétaires sans méfiance qui s’étaient gravement blessés en essayant de faire cela. Assez dit.

Enfin, j’étais prêt à peindre – ou du moins à me préparer à peindre. À ce stade, j’ai utilisé un grattoir plat pour enlever toute la peinture écaillée, puis j’ai suivi avec une brosse métallique. (Assurez-vous de porter des lunettes de sécurité si vous effectuez ce type de travail.) Ensuite, j’ai utilisé ma ponceuse orbitale, munie d’un papier à grain moyen, pour lisser la surface. À l’aide d’un couteau à mastic, j’ai appliqué un composé de rebouchage en vinyle sur les vides et les bosses. Après séchage, j’ai poncé à nouveau avec du papier de verre à grain fin.

Après un dépoussiérage au chiffon, il était temps d’apprêter le reste de la porte. Pour une meilleure adhérence, j’ai utilisé un apprêt huile-alkyde. Je l’ai roulé sur les grandes surfaces planes, puis travaillé avec un pinceau, en prenant soin de peindre les bords du placage et les zones entre les sections.

Passons maintenant au faux fini. J’ai commencé par appliquer deux couches de peinture au latex acrylique gris foncé. Après avoir laissé sécher complètement, j’ai appliqué une couche légère et diluée de peinture verdâtre à base d’huile alkyde. Avant que cela ne sèche, j’ai utilisé des chiffons propres pour tourbillonner et éponger l’excès de peinture, créant un effet marbré. Ce processus a impliqué un peu d’essais et d’erreurs, mais j’ai rapidement compris. Le résultat était une apparence multidimensionnelle de fresques.

Je suis heureux de dire que les premières pluies ont vu ma porte de garage bien protégée et plus belle que jamais. Peut-être que l’un de mes prochains projets devrait être de faire passer une gouttière au-dessus de la porte du garage.