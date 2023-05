Comment peindre une bordure au pochoir

Il existe de nombreuses façons d’arranger et d’appliquer les pochoirs. Une bordure de petits pochoirs donne un accent subtil haut sur un mur. La répétition de motifs plus grands crée un effet de papier peint. Utilisez une seule couleur pour un look propre et épuré, ou utilisez plusieurs couleurs pour un design plus élaboré. L’utilisation de peinture texturée ou de plâtre au lieu de peinture mate peut donner à votre conception une touche tridimensionnelle. Avec un seul pochoir et quelques acryliques d’artiste, vous pouvez ajouter un intérêt architectural à une pièce ordinaire.

De nombreux pochoirs s’inspirent fortement du mouvement Arts and Crafts des XIXe et XXe siècles, ce qui en fait un complément idéal aux maisons de style bungalow et Craftsman Revival. Même les propriétaires ayant des capacités artistiques limitées peuvent créer de charmants motifs décoratifs en utilisant les nombreux styles et formes disponibles.

Peindre une rangée de motifs répétitifs est souvent plus efficace que de disperser des pochoirs dans la pièce, surtout si vous placez la rangée là où des moulures en bois pourraient autrement se trouver.

Pour accélérer votre travail, utilisez un pochoir qui comprend plusieurs répétitions du dessin.

Les pochoirs à une couche, tels qu’utilisés ici, peuvent être peints en une seule couleur ou en plusieurs. Si vous choisissez plusieurs couleurs, testez d’abord l’effet sur un échantillon de planche.

Puisqu’aucun glacis ni finition protectrice n’est nécessaire, utilisez n’importe quelle peinture.

Matériaux et outils dont vous aurez besoin :

* Acryliques d’artiste de différentes couleurs

* Pochoir

* Pinceaux à pochoir

* Récipient étanche à utiliser comme palette

* Ruban de peintre ou adhésif pour pochoir en aérosol

* Niveau

* Chiffons de T-shirt en coton

Techniques de pochoir étape par étape

1Commencez par inspecter le pochoir pour déterminer quel côté sort et marquez-le avec un petit morceau de ruban adhésif de peintre.

2Appliquer du ruban de peintre sur un bord du pochoir ou vaporisez le dos avec de la colle pour pochoir. Si vous choisissez un adhésif, attendez qu’il devienne collant. À l’aide d’un niveau, positionnez le pochoir à l’endroit où vous souhaitez que le motif soit.

3Avec un crayon, marquez les points fourni sur le pochoir pour s’assurer que les répétitions du motif s’alignent correctement. Vous utiliserez ces points lorsque vous repositionnerez le gabarit.

4Verser une petite quantité de chaque couleur de peinture dans un récipient peu profond facile à transporter. Une assiette en plastique fonctionne bien. Ensuite, rassemblez vos pinceaux à pochoir, qui ont des touffes épaisses de poils courts et trapus.

5Tamponnez légèrement un pinceau dans la peinture de manière à ce que les poils ne ramassent qu’un peu. Épongez tout excédent sur une serviette en papier. Une fois que vous avez commencé avec une couleur, peignez toutes les sections qui en ont besoin avant de nettoyer le pinceau et de passer à une autre couleur. Ou, utilisez un pinceau différent pour chaque couleur et essuyez les poils sur un chiffon sec chaque fois que vous avez fini de l’utiliser.

6Dans les petites ouvertures trapues, transférez la peinture avec un mouvement d’effleurement, pas avec un long coup de pinceau. Ceci et les autres mouvements utilisés pour le pochoir sont conçus pour remplir les ouvertures de couleur d’une manière qui empêche les gouttes et les gouttes.

7Remplissez les ouvertures longues et fines avec plus d’un mouvement rebondissant, comme si vous pointilliez le dessin.

8Sur les larges ouvertures, peignez en mouvements circulaires. Travaillez des bords vers le centre pour que la peinture ne coule pas sous le pochoir.

9Lorsque tout le dessin est peint et a séché, retirez le pochoir et repositionnez-le. Utilisez les marques de crayon que vous avez faites à l’étape 3, mais vérifiez également l’alignement avec un niveau. Déplacez légèrement le pochoir, si nécessaire, pour le maintenir à niveau. Sinon, de légères irrégularités s’additionneront et le pochoir final sera sensiblement décalé par rapport au premier.

dixAlors que vous approchez d’un coin, sachez que le pochoir peut ne pas se terminer là où se trouve le mur. Vous pourrez peut-être plier un simple pochoir comme celui-ci dans le coin et continuer avec le dessin sur le mur suivant. Une autre option consiste à étirer ou à condenser la conception afin qu’elle s’adapte. Vous pourrez peut-être ajouter un peu plus d’espace entre les éléments, par exemple.

Coups de pochoir et techniques

Peindre sur un pochoir comme vous peindrez un mur poussera la peinture sous la découpe, créant une image floue et bâclée au lieu d’un dessin net. Au lieu de cela, utilisez des coups de pinceau circulaires, de haut en bas ou en pointillés pour maintenir la peinture dans les lignes.

1

Déplacer le pinceau

dans un mouvement circulaire.

2

« Pointiller » la peinture

en tamponnant la brosse de haut en bas sur la surface.