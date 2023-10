Comment peindre l’extérieur d’une maison

Donnez un nouveau look à l’extérieur de votre maison, en améliorant son attrait extérieur et en le protégeant des éléments.

Peindre une maison entière est une tâche énorme, mais le travail n’est pas difficile. Tout le monde peut peindre. C’est pour ça que je ne le loue pas. Au lieu de cela, je m’attaque à un mur à la fois chaque été. Selon la taille du mur, vous pouvez terminer la peinture en deux ou trois jours. Tant que vous ne changez pas de couleur, c’est une excellente option.

Si vous changez de couleur de peinture, vous devrez accepter que votre maison soit de couleurs différentes jusqu’à ce que tous les murs soient terminés, quatre ans plus tard. Mon mur a pris un peu plus de temps à cause de mes bardeaux de cèdre. Pour faciliter le travail, j’ai investi dans un pistolet à peinture airless. Voici comment j’ai procédé.