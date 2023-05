Comment peindre les portes intérieures

Pour retirer la porte, faites simplement glisser les axes de charnière. Appuyez la porte contre un mur avec deux petits blocs sous le bord inférieur et un troisième bloc entre le bord supérieur et le mur. Vous pouvez également poser la porte sur une paire de tréteaux ; si vous peignez de cette manière, n’appliquez pas trop de peinture car cela pourrait former une flaque.

Vous pouvez peindre une porte sur ses gonds si vous placez une toile de protection en dessous, ou vous pouvez retirer la porte de ses gonds.

Que vous peigniez une porte sur ou hors de ses gonds, la séquence est la même, de haut en bas.

Pour les portes affleurantes, peindre au rouleau avec une couverture non pelucheuse et rouler dans le sens du grain.

Pour les portes avec panneaux rentrants, peindre dans l’ordre suivant : évidements, panneaux, lisses horizontales, montants verticaux.

Faites correspondre la couleur du bord du loquet à la pièce dans laquelle la porte s’ouvre et la couleur du bord de la charnière à la pièce à partir de laquelle la porte s’ouvre.

Lors de la peinture de l’encadrement de la porte, commencez par le boîtier de tête, puis descendez les boîtiers latéraux. Si la porte s’ouvre loin de la pièce, peignez le chambranle et les deux surfaces de la butée de porte visibles de la pièce. Si la porte s’ouvre sur la pièce, peignez le montant et le côté porte de la butée de porte.

Ne raccrochez pas ou ne fermez pas la porte tant que toute la peinture n’est pas complètement sèche.