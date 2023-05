Comment peindre les murs et les plafonds

Conseils d’experts sur la façon de peindre les murs et les plafonds intérieurs, y compris en suivant la bonne séquence et en utilisant le bon équipement et les bonnes techniques.

Avec une bonne préparation et quelques trucs du métier, peindre les plafonds et les murs intérieurs est un processus simple qui peut donner des résultats professionnels.

Aussi important que d’avoir des surfaces propres et lisses, il est important de suivre une séquence spécifique. Voici les règles générales à suivre :

Si vous colorez ou nettoyez les moulures, faites-le avant de peindre le plafond et les murs. Masquez soigneusement toutes ces surfaces uniquement lorsque vous êtes sûr qu’elles sont complètement sèches. Pour plus d’informations sur la préparation de la peinture, voir Préparation pour la peinture.

Toute surface nécessitant une couche de base doit être apprêtée. Le fait que vos surfaces aient besoin d’une couche de base dépendra de la surface et du type de peinture que vous avez choisi. Lorsque vous achetez votre peinture, consultez votre marchand de peinture pour savoir si un apprêt est nécessaire (mentionnez la couleur actuelle du mur) et, si c’est le cas, quel est le meilleur apprêt à utiliser. L’apprêt n’a pas besoin d’être aussi précis que la peinture, mais l’apprêt doit couvrir entièrement les surfaces. Appliquez-le d’abord sur le plafond, puis sur les murs.

Peignez dans le même ordre que celui où vous avez appliqué l’apprêt, le plafond d’abord, puis les murs. Brossez ou roulez de haut en bas. Si l’apprêt que vous avez choisi était de bonne qualité, vous n’aurez peut-être besoin que d’une seule couche de peinture.

Si vous peignez plutôt que de teindre ou de finir des moulures, faites-le après avoir peint le plafond et les murs. Allez de haut en bas, comme les moulures de plafond, les cimaises et les plinthes. Vous pouvez peindre les moulures des fenêtres et des portes avant ou après avoir peint les plinthes, mais avant c’est mieux si vous peignez toute la pièce en un seul projet.

Comment découper avec un pinceau

Bien qu’un rouleau soit plus facile pour appliquer de la peinture sur les larges surfaces des murs et des plafonds, un rouleau n’appliquera pas la peinture jusqu’aux coins ou sur les bords des moulures. Vous devrez « découper » les coins et les zones autour de la garniture avec un pinceau.

Coupez dans les coins avant de rouler la peinture sur les surfaces principales. Cela signifie peindre les deux côtés de chaque coin en commençant à environ deux longueurs de pinceau et en peignant jusqu’au coin. Utilisez un pinceau de 2 ou 3 pouces pour les peintures. Vous pouvez découper autour de la garniture avant ou après le roulage.

Parce que le temps de séchage de la peinture au latex mate et coquille d’œuf est si court, vous pouvez découper une pièce entière avant de remplir les murs. Les peintures au latex et alkyde semi-brillantes ou brillantes mettent beaucoup plus de temps à sécher mais laisseront une ligne de démarcation si les murs ne sont pas remplis alors que la peinture est encore humide. Pour cette raison, si vous utilisez l’une de ces peintures, vous devez découper un coin et remplir le mur avant de découper le coin suivant.

Si la même peinture est utilisée pour le mur et le plafond, vous pouvez découper la connexion plafond-mur comme vous le feriez pour les coins d’une pièce. Si le plafond est peint d’une couleur différente, peignez-le d’abord, puis les murs.

Que vous peigniez un plafond ou un mur, assurez-vous de découper autour des luminaires, des prises, des fenêtres, des portes et de tout autre élément fixe avant de remplir le reste de la surface avec un pinceau ou un rouleau.

Comment utiliser un pinceau

Pour les « puristes » de la peinture, ni un pulvérisateur de peinture ni un rouleau à peinture ne peuvent tout à fait atteindre la qualité de finition d’un bon pinceau. Si vous appartenez à cette catégorie et envisagez de peindre une grande surface, il existe quelques techniques qui peuvent vous aider à obtenir les meilleurs résultats.

Avant même de tremper un pinceau dans un bac à peinture ou un seau, vous devez le préparer correctement, ce qui signifie retirer les poils qui se sont détachés. Pour ce faire, faites rouler la brosse d’avant en arrière dans vos mains puis secouez-la bien.

Lorsque vous utilisez un nouveau pinceau pour la première fois, commencez par le remuer lentement dans la peinture ; cela écartera légèrement les poils, leur permettant de mieux retenir la peinture. Trempez le pinceau de haut en bas deux ou trois fois jusqu’à ce que les poils soient saturés d’environ un tiers de leur longueur.

Ensuite, pour vous assurer que votre pinceau ne goutte pas, claquez-le contre le côté du seau. Ne passez pas la brosse contre le bord du seau car cela enlèverait trop de peinture et pourrait également faire coller les poils.

Après avoir coupé les coins, travaillez par sections d’environ 3 pieds carrés. Tenez le pinceau de manière à ce que votre pouce repose sur un côté de la virole (la bande métallique qui relie les poils au manche) et que vos quatre doigts soient répartis uniformément de l’autre côté. Contrairement à tenir la brosse par le manche, cela vous permet de contrôler l’angle de la brosse sans avoir à changer la position de votre main.

Appliquez la peinture en douceur sur la première section, en tenant le pinceau à un angle de 45 degrés. Lorsque vous arrivez à la fin d’un mouvement, relâchez la pression, puis inversez la direction. Peignez jusqu’au bord humide pour éviter les marques de chevauchement. Lorsque vous avez terminé une section, peignez la section dans la précédente pour les mélanger.

Si vous utilisez de la peinture au fini brillant, terminez vos traits loin de la principale source de lumière de la pièce, car les minuscules marques laissées par un pinceau seront visibles si elles sont dirigées vers la lumière. Par le même principe, peignez dans le sens du grain du bois, pas contre lui. Vous pouvez également atténuer les marques de pinceau en passant très légèrement le pinceau, non chargé, sur chaque section avant qu’il ne sèche.

Comment utiliser un rouleau

Si vous avez choisi d’appliquer la peinture au rouleau, faites-le après avoir coupé les coins. Ensuite, lorsque vous remplissez avec le rouleau, l’objectif est de mélanger les zones brossées avec les zones roulées afin que l’ensemble du travail de peinture soit homogène.

Si vous utilisez un rouleau pour commencer, il est probable que le projet soit assez grand pour nécessiter plusieurs gallons de peinture. Vous pouvez utiliser un bac à peinture ou un seau de 5 gallons dans lequel vous avez inséré une grille en treillis métallique, ce qui est la meilleure option pour les gros travaux. En utilisant un seau, vous pouvez également combiner les peintures de deux boîtes ou plus pour éliminer toute légère variation de couleur.

Si vous utilisez un nouveau rouleau gratté, vous devez d’abord le débarrasser des peluches. Pour ce faire, roulez-le simplement sur le côté collant d’un morceau de ruban adhésif. Un rouleau en mousse est prêt à l’emploi sans aucune préparation.

Que vous utilisiez un plateau ou un seau, remplissez le rouleau de peinture juste avant qu’il ne coule. Avec un bac, la peinture doit juste remplir le réservoir. Après avoir plongé le rouleau dans la peinture, passez-le de haut en bas sur la partie nervurée du plateau pour enlever l’excès de peinture et obtenir une répartition uniforme.

Si vous utilisez un seau, remplissez-le de 1 à 2 gallons de peinture et, après avoir trempé le rouleau dans la peinture, faites-le monter et descendre le treillis métallique pour enlever l’excès de peinture et répartir la peinture uniformément.

Comment peindre un plafond avec un rouleau

Il existe différentes options pour peindre un plafond, mais la meilleure consiste de loin à utiliser un rouleau sur une rallonge. Peindre avec un pinceau ou un rouleau en se tenant debout sur une échelle n’est pas seulement un travail pénible pour le cou, mais aussi ardu car il nécessite de déplacer l’échelle tous les quelques pieds lorsque vous terminez une section. De plus, l’utilisation d’un rouleau sur une rallonge vous donne un meilleur angle de travail et empêche la peinture de couler sur vous.

Pour commencer, commencez par un coin et roulez lentement le long de la dimension la plus courte du plafond. Faites une forme M ou W sur une section de 3 pieds, puis inversez la direction, en remplissant les zones non peintes au fur et à mesure. Continuez à peindre le plafond par sections de 3 pieds en prenant soin de répartir la peinture aussi uniformément que possible et en rechargeant le rouleau au besoin.

Lorsque vous avez fini de rouler tout le plafond, passez le rouleau d’un coin à l’autre autour du périmètre du plafond. Ne chargez pas le rouleau de peinture et roulez chaque bord d’un seul coup continu.

Comment peindre un mur avec un rouleau

La façon la plus simple de peindre un mur est d’utiliser un rouleau.

Commencez par charger le rouleau jusqu’à ce que la peinture soit uniformément répartie mais ne coule pas. Commencez par un coin et faites une forme en M ou en W dans une section de 3 pieds sans soulever le rouleau de la surface. Lorsque vous arrivez à la fin de la « lettre », soulevez le rouleau et inversez la direction, en remplissant les zones non peintes. Veillez à ne pas faire tourner le rouleau lorsque vous le soulevez de la surface.

Continuez à peindre le mur au-dessus et au-dessous de la section que vous avez terminée en utilisant le même motif M ou W. Lorsque vous avez fini de peindre tout le mur, passez votre rouleau, déchargé, le long des quatre bords du mur en utilisant un trait continu pour chaque bord. Cela mélangera les coups de pinceau coupés et les marques de rouleau.

VOIR SUIVANT : Comment peindre les garnitures intérieures