Comment peindre les garnitures intérieures

Un guide de bricolage expert pour peindre les garnitures intérieures, avec des conseils pour trouver la bonne peinture et le bon pinceau pour le travail et comment peindre les garnitures dans le bon ordre.

Choisir les bons pinceaux et travailler de manière systématique sont les clés d’un travail de peinture de qualité.

Peindre les garnitures intérieures n’est pas différent de peindre n’importe quel autre type de bois.

Commencez par le poncer jusqu’à ce qu’il soit lisse, puis appliquez un apprêt.

Lorsque l’apprêt est sec, poncez à nouveau légèrement la garniture à l’aide d’un papier abrasif de grain 150; cela lissera tout grain qui a été soulevé par l’apprêt.

Appliquez ensuite la première couche. Si vous appliquez des couches supplémentaires, laissez la première couche sécher, poncez avec du papier de verre grain 220, frottez avec un chiffon de dépoussiérage pour enlever la poussière, puis appliquez une autre couche.

La bonne peinture et les bons pinceaux

Les peintures alkydes (à base de solvants) étaient autrefois préférées en raison de leur finition de haute qualité, de leur adhérence et de leur capacité à résister aux abus, mais les acryliques d’aujourd’hui sont maintenant préférés pour plusieurs raisons : leur aspect et leur durabilité sont comparables, ils sont faciles à appliquer et nettoyer, ils sont plus respectueux de l’environnement et présentent moins de risques pour la santé car leurs émanations sont moins nocives.

Lors du choix de la peinture pour la garniture, assurez-vous de choisir une finition satinée ou brillante. Ce type de finition donne à la garniture une qualité brillante qui l’aidera à se démarquer des murs tapissés ou à finition plate. En plus de sa durabilité accrue, la peinture émail rend également une surface plus lavable.

Si vous installez une nouvelle garniture en bois ou remplacez une ancienne garniture, peignez d’abord la garniture, installez-la, puis retouchez-la une fois qu’elle est en place. Cependant, si vous repeignez des moulures existantes, vous devrez masquer les murs et/ou les plafonds adjacents avec du ruban adhésif de peintre.

Peindre dans le bon ordre

Travaillez du haut de la pièce vers le bas, en peignant la garniture la plus proche du plafond et en terminant par les plinthes, bien que la garniture de porte et de fenêtre puisse être peinte à la fin si vous le souhaitez. Par exemple, faites d’abord les moulures couronnées, puis les chapiteaux de colonne et plateau de la cheminée, puis les encadrements, les colonnes, les pilastres et les lambris.

Assurez-vous de garder le pinceau humide avec de la peinture pendant que vous travaillez. S’il devient trop sec, il n’appliquera pas la peinture uniformément.

Pour les garnitures qui s’étendent sur toute la longueur d’un mur, commencez à partir d’un coin d’environ 3 pouces et peignez jusqu’au coin. Changez de direction et peignez plusieurs centimètres après votre point de départ. Continuez de cette façon, en peignant 3 pouces vers le coin (jusqu’au bord humide précédent) puis plusieurs pouces vers l’extérieur. Si vous deviez calfeutrer des zones avant de commencer à peindre, assurez-vous de couvrir complètement le cordon de calfeutrage au fur et à mesure.

Terminez par les plinthes. Appliquez d’abord de la peinture sur les bords supérieur et inférieur de chaque pièce de garniture, puis remplissez les centres.