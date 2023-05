Comment peindre du papier peint ou des murs en maçonnerie

Peindre du papier peint ou de la maçonnerie est un peu plus délicat que de peindre les surfaces habituelles, mais cela peut être fait.

Selon la composition d’un papier peint, il peut ne pas s’enlever facilement sans risquer d’endommager le mur. Peindre dessus est possible, mais seulement si le papier peint est propre, non texturé et ne s’éloigne pas du mur à aucun endroit. Néanmoins, testez d’abord une petite zone peu visible et essayez différents types de peinture si nécessaire.

Pour préparer le mur, nettoyez-le avec une éponge imbibée d’eau. Lorsque le mur est sec, remplissez tous les petits trous ou bosses avec un composé de rebouchage en vinyle. Lorsque c’est sec, appliquez un apprêt anti-taches à base de gomme laque teinté à la teinte de la peinture et laissez sécher.

Les murs de maçonnerie, y compris la brique et le béton, peuvent également être peints. Nettoyez-les avec une solution de TSP (phosphate trisodique) ou une alternative sans phosphate ; porter des gants en caoutchouc et des lunettes de protection lors du mélange et de l’application de la solution. Rincez soigneusement la zone.

Peignez la brique avec un rouleau à sieste de 1 pouce et le béton avec un 3/8 de pouce. Commencez par apprêter la surface avec un apprêt au latex spécialement conçu pour la maçonnerie. Peignez avec de la peinture au latex et, une fois sec, retouchez au besoin avec un pinceau.