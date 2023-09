Comment peindre des meubles IKEA

IKEA est le rêve des bricoleurs. Il existe de nombreuses astuces IKEA, de l’ajout de papier peint à décoller et à coller à l’assemblage créatif pour répondre à vos besoins. Mais une chose est claire : nous aimons ajouter notre propre personnalité aux meubles IKEA. Une façon d’y parvenir est d’utiliser une touche de peinture.

Si vous êtes un fervent acheteur IKEA, vous savez qu’IKEA vend des meubles non traités que vous pouvez peindre et fabriquer vous-même. Il fournit même de la peinture, des pinceaux et des échantillons !

Pour ce projet, nous nous concentrons sur des meubles en stratifié traité. Les meubles stratifiés ont une surface brillante et non absorbante. Bien qu’il soit idéal pour nettoyer les déversements, il ne l’est pas pour peindre une couleur différente, à moins que vous n’ajoutiez un apprêt et le bon type de peinture. Lisez la suite pour savoir comment procéder, et en seulement cinq étapes !