Comment peindre des armoires

La peinture des armoires peut être l’un des moyens les plus rapides et les plus simples de les transformer, selon le type d’armoires de votre cuisine ou de votre salle de bain. Une nouvelle couche de peinture correctement appliquée peut masquer les signes du vieillissement des armoires ou égayer les armoires avec de la couleur et du style. Et, contrairement au coût d’installation de nouvelles armoires ou de leur resurfaçage, vous pouvez peindre des armoires pour quelques centaines de dollars ou moins.

Les armoires en bois ou en métal acceptent facilement la peinture. Les armoires recouvertes de plastique stratifié ou de mélamine, par contre, ne le feront pas. La peinture conventionnelle n’adhère pas à la surface ultra-lisse des armoires en stratifié.

Un pulvérisateur de peinture sans air est le meilleur outil pour appliquer une finition lisse et uniforme aux armoires. Cela appliquera de la peinture sur toutes les surfaces et les crevasses sans traces de pinceau ou de rouleau. Mais la pulvérisation d’armoires à l’intérieur nécessite un masquage et un drapage étendus de tout l’environnement pour se protéger des éclaboussures. Et la plupart des gens n’ont pas de pulvérisateur sans air (bien que vous puissiez en acheter un en ligne ou en louer un auprès d’un fournisseur de location d’outils ou d’un grand centre de rénovation domiciliaire).

L’option la moins intrusive consiste à peindre manuellement avec un rouleau à peinture à poils courts ou en mousse de 4 ou 6 pouces et un pinceau. Avec un rouleau, vous pouvez couvrir une grande surface rapidement et à moindre coût. Coupez les coins, les bords et les évidements avec une brosse à garniture de 2 pouces. Mais, lorsque vous utilisez un rouleau à peinture en mousse et un pinceau, éviter les marques de rouleau ou de pinceau peut être très délicat.

L’option la plus pratique pour obtenir une belle finition sans avoir à faire de masquage important consiste peut-être à retirer les portes et les tiroirs, à les peindre à l’extérieur, puis à peindre les cadres de l’armoire à la main avec un rouleau et un pinceau.

Pour la peinture, choisissez du latex 100 % acrylique, semi-brillant. Utilisez un apprêt à base d’alkyde sur tout bois brut.

Changer les charnières et les poignées est un excellent moyen d’améliorer la mise à jour de votre armoire et élimine le besoin de polir ou de décaper la peinture de l’ancien matériel. Essayez de trouver du nouveau matériel qui correspondra aux trous percés pour l’ancien matériel. Sinon, vous devrez remplir les trous avec du mastic à bois et percer de nouveaux trous.

Comment peindre des armoires, étape par étape

Avant de commencer, placez des toiles de protection pour protéger les sols et les comptoirs. Masquez tous les murs adjacents.

1 Dévissez les boutons, les poignées et les charnières. Si vous avez l’intention de réutiliser l’un d’entre eux, assurez-vous de garder toutes les pièces et pièces ensemble. Videz le contenu des tiroirs, puis retirez-les. Gardez une trace de l’emplacement des portes et des tiroirs lorsque vous les retirez. Dans certaines situations, il peut être plus facile de laisser les tiroirs et les portes en place. Cela rend généralement plus difficile d’être minutieux; ouvrez-les et assurez-vous qu’ils restent ouverts jusqu’à ce que la peinture sèche.

2 Frottez les armoires avec une solution de 1 volume de phosphate trisodique (TSP) pour 4 volumes d’eau. Une éponge à récurer aidera à éliminer la graisse et la saleté tenace. Utilisez une éponge propre pour rincer les surfaces avec de l’eau et laissez sécher les surfaces.

3 Remplir et poncer. Si vous percez de nouveaux trous pour monter du nouveau matériel, remplissez tous les anciens trous avec du mastic à bois et laissez sécher. Poncer ensuite toutes les surfaces pour enlever toute ancienne finition écaillée et pour lisser les irrégularités. Commencez avec du papier abrasif de grain 100 et passez progressivement à du papier abrasif à couche ouverte de grain 150 plus fin. Pour ce travail, vous pouvez utiliser une ponceuse de finition orbitale ou une ponceuse à orbite aléatoire, un bloc de ponçage ou une éponge à poncer. Passez l’aspirateur pour enlever la sciure et les gravillons, puis essuyez avec un chiffon collant ou un chiffon propre et humide, et laissez sécher.

4 Peignez d’abord les cadres du visage, puis l’intérieur des portes et des façades de tiroirs. Commencez avec un apprêt de haute qualité, puis appliquez une peinture semi-brillante au latex 100 % acrylique. Laisser sécher et, si nécessaire, poncer légèrement les surfaces avec un papier abrasif humide/sec de grain 220 entre les couches.

5 Installez les tiroirs et les portes. Lorsque toute la peinture est sèche, réinstallez toutes les portes et tous les tiroirs des armoires. Si vous devez percer de nouveaux trous pour les poignées ou les poignées, faites un gabarit en carton qui garantira que tout le matériel sera placé de manière cohérente.