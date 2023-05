Comment panneauter un mur

Conseils d’experts étape par étape sur la façon d’installer les panneaux de tôle, y compris la préparation.

Il existe un style de lambris pour presque tous les décors. Les choix incluent des planches rustiques, des conceptions de cadres et de panneaux avec ou sans moulures et des panneaux surélevés élaborés. Vous pouvez couvrir un mur entier ou choisir des lambris à hauteur de la taille ou des épaules.

Les panneaux peuvent être fabriqués à partir de bois durs fins ou de pin bon marché. Les finitions couvrent également toute la gamme. Les panneaux peuvent recevoir une finition transparente, ou ils peuvent être peints, teints ou recouverts de n’importe quel nombre de finitions décoratives.

Le lambris est vendu sous deux formes : feuilles et planches. Les feuilles mesurent généralement 4 pieds sur 8 pieds. Les planches varient de 3/8 à 7/8 de pouce d’épaisseur, mais les plus courantes sont de 1/2 et 3/4 de pouce. Les planches sont disponibles dans des largeurs comprises entre 3 et 10 pouces et peuvent avoir des bords carrés, à rainure et languette ou à feuillure.

Avant d’installer les lambris, placez les matériaux dans la pièce où ils seront installés pendant deux à cinq jours pour permettre au bois de s’adapter au taux d’humidité. Cela aidera à éliminer tout problème de retrait ou de dilatation une fois les panneaux fixés au mur.

Préparation du mur

Lorsque vous appliquez des panneaux de feuilles ou de panneaux sur un mur à ossature de bois fini, vous pourrez peut-être fixer le matériau à travers le panneau mural ou le plâtre aux montants du mur ; sinon, vous devrez attacher des bandes de fourrure – 1 par 3 ou 1 par 4 – aux montants comme base pour fixer les panneaux. Si le mur est neuf et sans panneau mural ni plâtre, vous pouvez fixer des feuilles ou des planches directement sur les montants ou sur des blocs 2 par 4 cloués entre les montants. Si vous fixez des bandes de fourrure aux montants du mur, utilisez des clous suffisamment longs pour les pénétrer d’au moins 1 pouce. Fixez les bandes aux murs de maçonnerie à l’aide de clous ou de vis à béton et d’ancrages de maçonnerie de type bouclier.

Pour s’assurer que le revêtement repose à plat sur le mur, les fourrures doivent être d’aplomb et plates; vous pouvez faire des ajustements avec des cales de bardeau de cèdre calées derrière les fourrures au besoin. Laissez un espace de 1/4 de pouce en haut et en bas du mur lors de l’application des bandes pour tenir compte des irrégularités du sol ou du plafond.

Notez que les fourrures et les panneaux ajouteront à l’épaisseur du mur. Les jambages des fenêtres et des portes doivent être construits pour compenser cela. Il est probable que vous deviez également ajouter des extensions aux interrupteurs électriques et aux prises de courant.

Installation des panneaux de tôle

Coupez chaque feuille 1/4 de pouce plus courte que la distance entre le sol et le plafond. Appliquez de l’adhésif sur le cadrage selon un motif ondulé. Enfoncez quatre clous de finition dans le bord supérieur du panneau. Positionnez le panneau sur le mur en laissant un espace de 1/4 de pouce en bas et enfoncez les quatre clous à mi-chemin dans le mur. Tirez le bord inférieur du panneau à environ 6 pouces du mur et poussez un bloc derrière la feuille. Lorsque l’adhésif est collant. Retirez le bloc et pressez fermement le panneau en place en le frappant avec un maillet en caoutchouc ou en martelant contre un bloc rembourré. Enfoncez complètement les clous du bord supérieur, puis clouez le panneau en bas et, si nécessaire, à travers les rainures aux emplacements des montants. Couvrez les têtes de clous et l’écart de 1/4 de pouce avec la moulure.

L’installation d’un panneau autour de n’importe quelle ouverture nécessite une mesure, un marquage et une découpe minutieux. Gardez une trace de toutes les mesures en les esquissant sur un morceau de papier.

En partant du coin du mur ou du bord du panneau le plus proche, mesurez jusqu’au bord de l’ouverture ou du boîtier électrique. Ensuite, à partir du même point, mesurez jusqu’au bord opposé de l’ouverture. Ensuite, mesurez la distance entre le sol et le bord inférieur de l’ouverture et entre le sol et le bord supérieur de l’ouverture. (N’oubliez pas que vous installerez le lambris à 1/4 de pouce au-dessus du sol.) Transférez ces mesures sur le panneau, en marquant le côté du panneau qui vous fera face lorsque vous coupez (face vers le haut pour une scie à main, face vers le bas pour une scie électrique ).

1 Avec une aide, positionner le premier panneau dans un coin de la pièce, mais n’appliquez pas encore l’adhésif pour panneaux. Vérifiez le bord intérieur du panneau avec un niveau pour vous assurer qu’il est d’aplomb.

2 Pendant que votre aide tient le panneau en place, utilisez un compas ou un outil à tracer pour tracer le bord du coin du panneau afin qu’il puisse être coupé pour s’adapter parfaitement au mur adjacent. Dessinez la boussole le long du mur adjacent afin que la jambe du crayon duplique les irrégularités sur le panneau.

3 Couper le bord marqué le long du trait de crayon. Une scie sabre fonctionne mieux pour cela, mais vous devrez utiliser une lame à dents fines pour éviter d’effilocher l’avant du panneau. Ou, vous pouvez transférer la marque à l’arrière et couper le panneau de ce côté.

4Fixez le panneau au mur, placer les clous dans les rainures sombres où ils sont le moins susceptibles d’être visibles. Arrêtez de marteler avant que la tête de clou n’atteigne la surface et affleurez la tête avec un jeu de clous.

5 Lorsqu’un panneau doit être coupé pour un interrupteur ou une prise, maintenez le panneau en position contre le boîtier électrique et marquez l’emplacement du boîtier. Tracez des lignes de craie à l’endroit approximatif où la boîte ira. Mesurez ensuite la distance entre le bord du panneau installé adjacent et les deux côtés de la boîte et transférez ces dimensions sur le panneau entre les lignes de craie.

6 Réaliser des découpes pour les coffrets électriques à l’aide d’une scie sauteuse munie d’une lame à coupe fine.

Ressource en vedette : Trouver un entrepreneur local en charpente murale présélectionné