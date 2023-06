Comment ouvrir une sécheuse pour les réparations

Faites fonctionner votre sécheuse en un rien de temps en effectuant vous-même les réparations. Pour connaître le secret de l’ouverture de votre sécheuse pour des réparations faciles, suivez simplement ces étapes.

Bien qu’une sécheuse ressemble à un appareil presque impénétrable, il est assez facile de l’ouvrir pour accéder aux pièces de travail pour les réparations. En fait, comme c’est assez simple une fois que vous savez comment faire, c’est un excellent moyen de mieux comprendre le fonctionnement de cet appareil.

Vous pouvez retirer le haut, le devant et le dos, selon ce que vous essayez de faire.

Assurez-vous de débrancher l’alimentation électrique et, s’il s’agit d’une sécheuse à gaz, coupez le gaz avant d’effectuer tout travail de réparation.

Pendant que vous travaillez, faites attention à la séquence et rassemblez chacune des vis et des pièces en un seul endroit afin que le remontage soit facile.

Les étapes ici montrent comment ouvrir une sécheuse Kenmore à chargement frontal. Si votre sécheuse est d’une marque différente, les étapes sont probablement assez similaires, mais reportez-vous à votre manuel du propriétaire. Si vous ne trouvez pas votre manuel du propriétaire, recherchez-le en ligne, y compris la marque et le numéro de modèle.

Retrait du dessus d’une sécheuse

Pour retirer le dessus de la sécheuse, soulevez le filtre à charpie et, en dessous, dévissez les vis qui fixent le dessus de la sécheuse. Pour certaines sécheuses, vous devrez retirer les vis en haut du panneau arrière.

Poussez un couteau à mastic rigide et mince entre le haut et un côté, à environ 2 1/2 pouces du coin avant.

Sur certains modèles, vous pourrez simplement soulever la capote. Avec d’autres, vous devrez libérer un clip de verrouillage à cet endroit en le poussant avec le couteau à mastic. Faites ensuite la même chose dans l’autre coin.

Soulevez le dessus et inclinez-le en toute sécurité contre le mur derrière la sécheuse. Les fils vous empêcheront de l’enlever complètement.

Retrait du dos d’un sèche-linge

Le retrait du dos est le plus délicat, mais pas à cause de la façon dont il est fixé (il est simplement maintenu en place avec des vis), mais parce que vous devez généralement éloigner le sèche-linge du mur et détacher l’évent du sèche-linge avant de pouvoir le faire.

Heureusement, cependant, l’ouverture du haut et de l’avant suffira pour la plupart des réparations.

Retrait de la façade d’une sécheuse

Pour ouvrir l’avant de la sécheuse, commencez par le panneau inférieur de la plaque de protection. Dévissez-le et retirez-le.

Ensuite, soutenez le bas du tambour du sèche-linge avec quelques blocs ou briques de sorte que, lorsque vous retirez l’avant complet de la sécheuse, le tambour ne tombe pas.

Trouvez les vis et/ou les clips de verrouillage qui fixent le panneau avant aux côtés et retirez-les. Déconnectez également le module de câblage entre le corps principal de la sécheuse et la porte. Ensuite, vous devriez pouvoir simplement soulever l’avant.

Avec l’accès à la courroie de la sécheuse, à la poulie folle, à la vanne de gaz et à d’autres pièces, vous pouvez effectuer de nombreuses réparations.

Vidéos utiles pour ouvrir des séchoirs spécifiques

Les méthodes de démontage des sécheuses varient légèrement selon la marque et le modèle de l’appareil. Les vidéos utiles suivantes vous guideront étape par étape dans le processus d’ouverture de certains modèles populaires.

Comment ouvrir un sèche-linge Whirlpool ou Kenmore

Cette vidéo claire de Appliance Parts Pros vous guide dans le démontage d’une sécheuse comme celle décrite ci-dessus.

Comment démonter une sécheuse GE

Cela montre comment démonter une sécheuse General Electric (GE), qui est très similaire à certains modèles de Whirlpool et Samsung.

Comment démonter une sécheuse Maytag

Il s’agit d’une vidéo très bien produite par Repair Clinic – facile à suivre, claire et précise. Ils travaillent sur une nouvelle machine mais bon, qu’est-ce que c’est que ça ? Cela permet de tout voir plus facilement.

La sécheuse fait du bruit ou endommage les vêtements