Comment ouvrir un mur

Ouvrir, modifier ou supprimer entièrement un ou plusieurs murs est relativement facile mais c’est garanti de faire des dégâts. De plus, vous devez réparer le sol, les murs et le plafond.

Conseils d’experts étape par étape sur la façon d’enlever ou d’ouvrir un mur intérieur non porteur. Comprend une aide pour trouver des tuyaux et des fils.



Avant de retirer les poteaux muraux, vous devez déterminer si le mur est un mur porteur ou non, c’est-à-dire une partie du système structurel de votre maison. Sinon, vous pouvez causer de graves dommages structurels à votre maison. Veuillez consulter Comment déterminer un mur porteur.

Trouver des tuyaux et des fils dans un mur

Sachez que la plomberie, le câblage ou tout autre équipement mécanique à l’intérieur d’un mur peut rendre le retrait beaucoup plus compliqué. Le réacheminement de la plomberie, en particulier, peut augmenter considérablement le travail. Sur les croquis en plan et en élévation du mur, indiquez la position du mur d’intersection le plus proche et notez des indices sur ce qui se trouve derrière le mur.

De l’extérieur de la maison, recherchez les tuyaux traversant le toit directement au-dessus de l’ouverture de porte proposée. Les tuyaux en saillie au-dessus du toit indiquent des tuyaux de drainage dans le mur directement en dessous ; vous pouvez également trouver des conduites d’eau à proximité.

Vérifiez également les pièces au-dessus et en dessous de l’ouverture proposée. Y a-t-il un radiateur contre le mur ? Si c’est le cas, il peut y avoir un tuyau d’eau chaude ou de vapeur en dessous. Un registre d’air chaud dans le mur sous l’ouverture proposée peut signifier qu’il y a un conduit de chauffage dans le mur. Retirer la grille du registre et atteindre le conduit peut vous aider à déterminer où il va.

Sur vos croquis, marquez les emplacements des prises, des interrupteurs et des appliques murales, puis déterminez le cheminement probable des fils qui les relient. Si vous avez un grenier, entrez-y avec une lumière et repérez la plaque supérieure du mur que vous proposez d’ouvrir. En mesurant à partir du mur latéral le plus proche, marquez sur vos croquis les emplacements de tous les fils, tuyaux ou conduits passant par la plaque supérieure. Si votre maison a un sous-sol ou un vide sanitaire, répétez le processus là-bas.

Enlèvement de mur étape par étape



Pour préparer la démolition, masquez la zone avec des bâches en plastique pour empêcher la poussière de pénétrer dans votre maison et protégez le sol avec des toiles de protection. Éteignez les circuits électriques qui alimentent les prises, les interrupteurs et les fils dans le mur. Retirez toutes les moulures.

Pour enlever le panneau de gypse (cloison sèche), percez le centre du panneau avec un marteau et utilisez un levier pour extraire les morceaux. Pour éliminer le plâtre et les lattes, écrasez le plâtre avec une masse puis retirez la latte.

1Retirez tous les restes de matériau de surface des goujons du mur que vous avez l’intention d’enlever. Sur les murs qui le jouxtent, retirez le matériau de surface jusqu’au premier montant. Retirez tous les clous restants de tous les montants exposés.

2Enlever l’équipement mécanique. Assurez-vous que les circuits d’eau et électriques sont éteints, puis retirez tout câblage ou plomberie du mur ; boucher correctement les tuyaux et terminer les circuits. Si vous n’êtes pas familier avec ce type de travail, appelez un entrepreneur en électricité ou en plomberie.

3Détruisez tous les pare-feu entre les poteaux. Coupez tous les poteaux sauf ceux des extrémités à quelques centimètres du sol. Tirez et tordez les longueurs supérieures des goujons pour les libérer de la plaque supérieure. À l’aide d’un marteau, renversez les blocs de goujons courts à la base et soulevez-les. Retirez ou coupez les ongles restants.

4Retirez les montants du mur. Faites une coupe diagonale à travers chaque goujon d’extrémité à un angle vers le bas, puis faites levier sur les deux pièces, en commençant par la moitié inférieure. Retirez-les des plaques supérieure et inférieure et des goujons d’ancrage dans les murs adjacents.

5Coupez et retirez la plaque supérieure. Si la plaque supérieure traverse le mur adjacent, coupez-la au ras de la plaque supérieure de ce mur. Retirez la plaque supérieure en faisant une coupe diagonale à travers elle, puis en coinçant un levier entre les deux moitiés et en tirant vers le bas. Retirez tous les clous restants.

6Coupez et retirez la plaque inférieure. Comme pour la plaque supérieure, si la plaque inférieure traverse le mur adjacent, coupez-la d’abord à ras à l’extrémité. Ensuite, faites une coupe en biais en prenant soin de ne pas couper le sol. Soulevez la plaque et retirez les clous restants.

Trouver un entrepreneur local en charpente murale présélectionné