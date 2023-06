Un guide expert qui montre comment nettoyer une baignoire en porcelaine émaillée à l’aide de différents types de nettoyants, avec un aperçu de celui qui convient le mieux à chaque projet.

Les baignoires de haute qualité – et une variété d’autres appareils de plomberie – ont des surfaces en émail vitrifié (ou « vitrifié »).

Cet émail est le résultat de la fusion de verre en poudre sur une base ou un métal, du verre ou des carreaux à très haute température, généralement de 750 à 850 degrés C. Lorsque la poudre de verre fond, elle coule uniformément sur la surface, finissant par refroidir pour former un finition très dure, lisse et durable qui peut être blanche ou brillamment colorée. Ce type de finition est utilisé sur des produits allant des baignoires et des éviers aux appareils électroménagers et aux carreaux.

Lors du nettoyage d’une surface en émail vitrifié, il est important de garder à l’esprit que le matériau est extrêmement dur, mais qu’il peut toujours être ébréché par des coups violents ou endommagé par des abrasifs agressifs et l’utilisation à long terme d’acides. Les petits éclats et bosses peuvent être réparés avec une solution de retouche de porcelaine peu coûteuse, disponible en ligne et dans les centres de rénovation (assurez-vous de choisir la couleur qui correspond parfaitement).

Lavez la porcelaine avec un mélange dilué d’eau tiède et de détergent. Une solution pâteuse d’eau tiède avec du bicarbonate de soude aidera à éliminer la saleté et les résidus de savon.

Des nettoyants commerciaux pour salles de bains ou surfaces peuvent également être utilisés. L’eau de Javel au chlore ou au peroxyde d’hydrogène fonctionne bien pour éliminer les taches tenaces. Diluez-les toujours avant utilisation et rincez-les après quelques secondes d’utilisation. Les agents de blanchiment ne fonctionneront pas pour éliminer la rouille. Assurez-vous de porter des gants.

Vous pouvez enlever les gros dépôts de saleté, de graisse ou d’écume de savon avec une solution de 1 cuillère à soupe d’un substitut de TSP (phosphate trisodique) mélangé à 1 gallon d’eau chaude. Ne le combinez pas avec d’autres nettoyants.

La plupart des poudres à récurer contiennent des particules dures et pointues qui créent de minuscules rayures sur la surface. Ces rayures attraperont la saleté, la graisse, les dépôts d’eau dure et les résidus de savon. Ensuite, plus d’abrasifs sont nécessaires pour éliminer ces sols incrustés. Évitez d’utiliser des poudres à récurer, mais si vous devez utiliser un abrasif pour enlever une tache particulièrement tenace, utilisez la poudre à récurer la plus fine que vous puissiez trouver.

Les acides acétique et muriatique peuvent être utilisés pour éliminer certaines taches, mais ils peuvent lentement désintégrer le revêtement de surface de l’émail vitrifié, attaquant éventuellement sa base métallique. Si vous utilisez un acide, assurez-vous de porter des gants en caoutchouc.

Après avoir nettoyé avec l’une de ces méthodes, rincez toujours soigneusement la surface avec de l’eau propre.

