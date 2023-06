Comment nettoyer une baignoire en fibre de verre

Les baignoires en fibre de verre sont faciles à entretenir mais, lorsqu’il s’agit de nettoyer une baignoire en fibre de verre, il faut faire attention car elles sont vulnérables aux égratignures.

Lorsque vous nettoyez une baignoire en fibre de verre, tenez compte des conseils suivants.

En fonction du nettoyage nécessaire, essayez les options de nettoyage suivantes.

Appliquer délicatement les nettoyants avec un applicateur non abrasif comme une éponge, un chiffon ou une brosse en nylon, polyéthylène ou polyester. Jamais utiliser des nettoyants abrasifs de tout type sur une surface en fibre de verre. Evitez absolument les poudres et tampons abrasifs.

Cette vidéo montre une excellente façon de créer une solution de nettoyage « miracle » pour les baignoires, les carreaux et plus encore. La solution est une évidence. Il s’agit à parts égales de savon à vaisselle Dawn® et de vinaigre blanc distillé. Vous mélangez Dawn® et du vinaigre dans un vaporisateur. Ensuite, vous vaporisez le mélange sur les surfaces et essuyez-le avec un chiffon doux ou une éponge.

Les autres options de nettoyage sont :

• Savon à vaisselle liquide ou détergent à lessive liquide.

• Nettoyants ménagers tout usage, tels que le liquide 409 ou un nettoyant liquide similaire pour salle de bain

• Des solutions alcalines légères à modérées telles que des mélanges de bicarbonate de soude avec de l’eau tiède ou un substitut de TSP (phosphate trisodique) dilué dans de l’eau tiède (assurez-vous qu’il est complètement dissous pour ne pas rayer la surface).

Pour les zones tenaces, telles que les anneaux de baignoire, vous pouvez faire une pâte avec du bicarbonate de soude et du vinaigre. Mouillez la surface de la baignoire et frottez doucement la pâte dessus avec une éponge, une brosse en nylon doux ou un chiffon.

Rincez toujours soigneusement la surface nettoyée pour vous assurer qu’il ne reste aucun résidu de nettoyage.