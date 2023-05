Comment nettoyer un spa ou un bain à remous

En raison de leurs températures d’eau extrêmement élevées ainsi que de leur utilisation intensive, les spas ont tendance à nécessiter un entretien fréquent pour les garder propres. Les meilleurs outils pour garder un spa propre sont fondamentalement les mêmes que ceux utilisés pour nettoyer les piscines, mais à plus petite échelle.

Outils de nettoyage de spa utiles

Comme dans une piscine, un filet écumoire à feuilles à long manche est nécessaire pour enlever les gros morceaux de débris flottants.

Un aspirateur de spa peut être alimenté de plusieurs façons. Si votre spa n’est pas relié au système de circulation d’une piscine creusée, une bonne solution est un aspirateur alimenté par un jet d’eau provenant d’un boyau d’arrosage.

Une alternative plus simple à un aspirateur, une baguette de spa recueille également les débris par aspiration. Il peut être alimenté soit en pompant ou en tournant la poignée, soit par une batterie rechargeable.

Un seau et une éponge douce sont deux outils simples qui sont très utiles pour nettoyer les parois intérieures du spa.

Écrémer, filtrer et passer l’aspirateur

Étant donné qu’un spa est si petit, même une quantité minime de débris peut réduire l’efficacité du système de circulation. Sortez l’écumoire chaque fois que vous utilisez votre spa et passez l’aspirateur ou utilisez une baguette de spa deux fois par semaine pour enlever les débris qui se sont déposés au fond.

Des paniers sans débris sont essentiels au bon fonctionnement du système de circulation. Nettoyez les écumoires deux fois par semaine en enlevant les feuilles et tout ce qui obstrue l’écoulement de l’eau. Avec les spas creusés, les paniers de crépine sont cachés dans la terrasse environnante ; pour les spas portables, les paniers sont près de la pompe.

Nettoyage de la surface intérieure

Étant donné que les solides dissous totaux s’accumulent rapidement, l’eau du spa doit être vidangée assez souvent. Vider le spa permet de nettoyer les surfaces intérieures. Brossez l’intérieur du spa pour éliminer les écailles de calcium et toute accumulation d’algues. Un spa en béton recouvert de plâtre peut résister à un brossage dur, mais les spas en fibre de verre et en acrylique sont plus délicats.

Pour nettoyer les carreaux, n’utilisez rien de très abrasif ou rigide qui pourrait rayer les carreaux ou endommager le coulis. Une pierre ponce fonctionne bien, éliminant le tartre comme une gomme géante. Un couteau à mastic est également idéal pour gratter le tartre particulièrement lourd. Une autre alternative consiste à dissoudre le tartre avec un mélange 50/50 d’eau et d’acide chlorhydrique. (L’acide chlorhydrique est extrêmement corrosif et ses vapeurs peuvent être toxiques en cas d’inhalation, alors assurez-vous de protéger vos yeux et vos mains et de travailler dans un endroit bien ventilé lors de la préparation du mélange.) Appliquez la solution avec une brosse en nylon et frottez. Rincez bien lorsque vous avez terminé.