Conseils d’experts sur la façon de nettoyer et de réparer un barbecue, y compris le retrait des aliments carbonisés du gril, le nettoyage des brûleurs, etc. Aussi, les réparations de base du barbecue.

Est-il temps de nettoyer votre barbecue ?

Chose amusante, mais lorsque les invités vous voient jeter une tranche de viande sur un gril noirci de crasse et de cendre, ils ont tendance à perdre l’appétit.

Non seulement un barbecue recouvert de nourriture et de graisse est insalubre, mais ses brûleurs peuvent également cesser de fonctionner correctement.

Comment nettoyer un barbecue

Si tel est l’état de votre barbecue, il est temps de le nettoyer. Vous trouverez ci-dessous des instructions faciles à suivre qui vous montrent comment nettoyer un barbecue.

Bien que le barbecue présenté ici soit un barbecue à gaz en acier inoxydable typique, les techniques sont relativement universelles pour tous les barbecues. Si vous avez les instructions du fabricant, assurez-vous de les suivre.

OUTILS ET MATÉRIAUX DONT VOUS AUREZ BESOIN :

• Quelques journaux

• Gants en latex

• Un seau d’eau savonneuse

• Un tuyau d’arrosage

• Nettoyant pour four

• Un grattoir/brosse pour barbecue

• Une éponge avec un dos abrasif

• Un tampon à récurer

1 Si le vôtre est un barbecue au gaz ou au propane, coupez le carburant à la source. Ouvrez le couvercle du barbecue et soulevez les grilles et les couvercles des brûleurs (si votre barbecue en est équipé). À l’aide d’un grattoir/brosse, grattez et brossez les cendres et les résidus des grilles.

2 Frottez les couvercles des brûleurs dans un seau d’eau, rincer et laisser sécher. Étalez les grilles sur quelques couches de papier journal sur une surface où vous pourrez les arroser plus tard, comme une allée.

3 Suivre les instructions sur la boîte, vaporisez du nettoyant pour four sur les grilles, en enduisant les deux côtés. Laissez le nettoyant caustique « travailler » selon les instructions de l’étiquette. Portez des gants en latex et ne mettez pas le nettoyant pour four ou ses résidus sur votre peau ou dans vos yeux. Évitez de respirer les vapeurs.

4 Avec des gants en latex, utilisez le grattoir/brosse pour gratter et brosser les résidus de cuisson des grilles.

5 Une fois que vous en avez supprimé la majeure partie, utilisez un tampon à récurer pour enlever toute matière tenace. Rincez les grilles à l’eau claire pendant que vous travaillez et, lorsque vous avez fini de frotter, rincez soigneusement les grilles. Faites glisser ou retirez le cendrier, si votre barbecue en a un, et raclez son contenu dans une poubelle. Frottez le plateau avec un grattoir/brosse, nettoyez-le avec de l’eau savonneuse et rincez.

6 Si les brûleurs ne fonctionnent pas correctement, vous devrez les enlever et les nettoyer. Frotter les surfaces avec une brosse métallique. Ensuite, trouvez la vis ou la goupille fendue qui maintient chaque brûleur en place et retirez-la. Soulevez ensuite simplement le brûleur. Nettoyez toute obstruction des orifices de gaz à l’aide d’un trombone, comme illustré. Si le démarreur d’allumage électronique du barbecue ne fonctionne pas, voir Comment réparer un démarreur de barbecue rapidement et facilementdessous.

7 Remplacez tous les composants. Utilisez une éponge et de l’eau savonneuse pour nettoyer les surfaces d’un barbecue. Un nettoyant pour acier inoxydable non toxique peut également être très efficace pour éliminer la saleté. Pour les taches tenaces ou les résidus, utilisez le côté abrasif d’une éponge abrasive (pas de laine d’acier ou de SOS) pour frotter doucement. Faites très attention à ne pas rayer la finition. Ensuite, rincez et séchez avec un chiffon propre.

Comment réparer un démarreur de barbecue

Les barbecues à gaz avec démarreurs électroniques sont incroyablement pratiques : il vous suffit de tourner un bouton, d’appuyer sur un bouton et PRESTO, vous avez le feu. Là encore, après avoir utilisé ce type de barbecue pendant quelques saisons, vous constaterez peut-être que vous appuyez sur le bouton de démarrage et qu’il n’y a pas d’étincelle d’allumage… le gaz continue de s’échapper des brûleurs, créant un risque de combustion.

Si cela vous arrive, éteignez le brûleur et laissez l’air s’évacuer, puis utilisez un allume-bûche pour allumer l’un des brûleurs après l’avoir rallumé à « faible ».

Soyez prudent lorsque vous faites cela! Le gaz devrait s’enflammer en quelques secondes. Si ce n’est pas le cas, éteignez le brûleur et fixez le démarreur avant de continuer.

Cette solution de contournement vous permettra de faire un barbecue dans les délais. Ensuite, lorsque vous avez encore quelques minutes, fixez l’allumeur électronique du barbecue comme décrit ci-dessous.

Dans la plupart des cas, réparer un démarreur de barbecue électronique est une tâche étonnamment simple : il suffit de remplacer la batterie à l’intérieur de l’appareil qui est utilisée pour fournir l’étincelle.

1) Dévissez simplement la garniture autour du bouton de démarrage en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

2) Tirez le bouton. Derrière, vous devriez trouver une pile AA.

3) Sortez la batterie et remplacez-le par un neuf.

4) Remplacer le bouton et la garniture.

5) Essaye le. Il y a de fortes chances que cela fonctionne maintenant !

Comment remplacer un allumeur de barbecue

Si cela ne fonctionne pas, vous devrez remplacer l’allumeur électronique, ce qui implique de démonter la pièce et de la remplacer par une pièce identique, que vous pouvez acheter en ligne auprès d’un revendeur de pièces d’appareils électroménagers. Pour retirer l’ancien allumeur, suivez simplement les étapes 1 à 3 ci-dessus. Ensuite, à l’aide d’un tournevis, appuyez sur les languettes de montage qui verrouillent l’allumeur sur le barbecue. Poussez-le à travers le trou de montage et retirez les fils de celui-ci. Installez ensuite le remplacement en inversant ces procédures.

Entretien du barbecue

Après avoir nettoyé un barbecue, il est important d’en prendre soin. Pour empêcher votre gril de barbecue d’accumuler des résidus, après la cuisson, retirez tous les aliments, puis fermez le couvercle du barbecue et laissez-le cuire à puissance élevée pendant encore 5 ou 10 minutes. Laissez le gril refroidir puis frottez-le avec une brosse à barbecue.

Pour éviter la contamination bactérienne, assurez-vous de ne cuisiner que sur un gril propre et de le laisser chauffer avant d’y mettre des aliments.

Si vous avez un gril à gaz, coupez périodiquement l’alimentation en gaz du barbecue et vérifiez les orifices du brûleur pour vous assurer qu’ils ne sont pas obstrués par des jus de viande. Vous pouvez utiliser une brosse et/ou un trombone pour les nettoyer.

