Comment nettoyer l’intérieur des vitres d’une voiture

Vous n’avez pas besoin de conduire très loin sur l’autoroute pour remarquer à quel point votre pare-brise est sale. C’est comme si vous deviez laver les vitres de votre voiture à chaque fois que vous vous arrêtez pour vous débarrasser d’une couche de saleté et d’insectes. Vous avez probablement remarqué que l’intérieur du pare-brise de votre voiture peut également devenir assez sale, surtout si votre pare-brise s’embue régulièrement. Heureusement, un bon nettoyage est assez simple à réaliser, en quelques étapes seulement.

Comment les vitres des voitures se salissent-elles à l’intérieur ?

La condensation et la poussière à l’intérieur de votre voiture peuvent créer un film trouble qui s’accumule à l’intérieur de vos vitres. D’autres facteurs peuvent également salir l’intérieur de vos vitres, notamment la fumée, les empreintes digitales et même ce qu’on appelle les dégagements gazeux, c’est-à-dire la dégradation des composants en plastique et en vinyle à l’intérieur de la voiture (c’est ce qui donne à un véhicule cette odeur de voiture neuve.)

Il est important de garder l’intérieur de vos fenêtres propre, car cela les aide à se dégivrer plus rapidement et c’est tout simplement plus sûr. Une couche épaisse et filmeuse à l’intérieur de votre fenêtre peut causer des problèmes d’éblouissement, rendant plus difficile la vision de la route. Découvrez quels sont ces petits points noirs sur le pare-brise de votre voiture.

Heureusement, il est facile de nettoyer l’intérieur de vos fenêtres. Suivez simplement ces étapes simples.